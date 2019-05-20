Я худею. Сделать всё, чтобы похудеть и не набрать вес обратно. Это реально?

Вести с полей для тех, кто не любит бег, любит сладкое и всё ещё не понимает, сколько надо пить воды в день, чтобы не отекать, как панда.

Майские праздники закружили меня, как и всех, чередой приятных выходных на природе, прогулками и релаксом с друзьями. С одной оговоркой на то, что алкоголь был вычеркнут из моей жизни ещё в феврале месяце, а перед тем, как попробовать шашлык я долго и тщательно расспрашивала про то «какое это мясо» и «в чём таком вы его замариновали». Два этих простых и очень жизненных вопроса помогли мне набрать за майские около 500 грамм суммарно и продолжить экспериментировать с разными методиками и техниками, которые обещали меня «похудеть» к лету.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Сразу повторюсь, что мне очень нравится посыл, с которым мы с моим коллегой пришли к этому эксперименту. Его суть для меня не в том, чтобы скинуть 15 кг и к осени их снова набрать, а в том, чтобы помимо снижения веса вычислить для себя заветную цепочку действий, которые я готова выполнять регулярно и всю жизнь. Найти нужный рацион, понять какую воду и сколько я готова пить в течение дня, не заменить сахар не менее калорийными десертами без сахара, а научиться контролировать свою тягу к нему, ну и так далее..



В этом материале мне хотелось бы подробнее остановиться на 5 мыслях-открытиях, которые пришли ко мне в течение нескольких недель эксперимента. О них у нас как-то не принято говорить много и подробно, ведь все самые популярные статьи сводятся к одной банальной и громкой теме: «Как похудеть БЫСТРО». То есть «ещё вчера», «во сне», «под гипнозом» или «от волшебных пилюль».

Триггеры похудения: что на самом деле для вас результат?

Мысль-капкан закралась в мою голову как-то вечером, когда на часах было уже около 10 вечера, на весах около минус 3,5 килограмм, но моё тело никак не вдохновляло меня сделать несколько селфи и даже, что уж там, написать статью и поделиться с вами. Вес уходил, а мне казалось, что это совсем никак не меняет меня внешне.



И тогда я задумалась об одной интересной вещи: что для меня означает идеальное тело? Если абстрагироваться от цифр на весах и просто поговорить о фигуре мечты. Для себя я наметила три основных точки:

красивая талия

чистая и здоровая кожа

отсутствие второго подбородка (ха-ха, но думаю девушки поймут, что это очень бесит).

А дальше я просто осознала, что ни одно из действий, совершаемых мной сейчас, не приведёт меня к должному результату. Потому как интенсивное кардио и зал — это прекрасно, но вы не сделаете талию на бегу или в присяде с «блинами». Моё низко углеводное питание не помогает мне сделать кожу чистой и здоровой, потому как ввиду массы ограничений, я изрядно нервничаю, и все мои нервные дилеммы первым делом вылазят на лице. Плюс оказалось, что изрядное количество белков «давит» на мои почки, из-за чего на спине появились малочисленные, но неприятные высыпания.



Ах да, ну и подбородок, ну короче ешь-не ешь, пей-не пей, потей-не потей в зале, это проблема другого плана, скажем так, более косметологического. И при весе 65, и при весе 49 килограмм, он у меня был. И дело не в генетике или наследственности, а в том, что кожа лица нуждается в таких же тренировках, как и пресс, попа и далее по списку. В общем, пришлось поизучать направление «фейс-фитнес» на досуге, весьма занятная тема. Смело рекомендую.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кардио. Я пыталась от него убежать, а потом начала бегать

После фитнес-тестирования, которое мы прошли в лаборатории Crocus Fitness, мне прописали кардио. Много кардио. Бегать, прыгать на скакалке или ходить. Но от 50 минут в день. Больше — пожалуйста, меньше — считай, что тренировки в принципе не было. Погода в конце апреля была нестабильная, поэтому все мои взоры устремились в сторону спортивного зала.



Ну вот а теперь представьте, ходить, в медленном темпе, на дорожке, уставившись в улицу… 70 минут. Ад. Для меня просто ад. Но сами понимаете, калории себя сами не сожгут, поэтому сжав волю в кулак, я продолжила бегать на стадионе и на дорожке, и искать альтернативы, которые помогут сжечь оптимальное количество калорий за минимальное время, не вводя организм в стресс и не увеличивая пульс до пиковых значений. Инсайта два. Первый: такие тренировки существуют. Второй: они действительно эффективны.

В поисках чего-то по-настоящему инновационного я отправилась в Enhel Dome — первое велнесс-пространство в Москве. Подход к оздоровлению в Enhel Dome основан на многолетних комплексных исследованиях японских учёных и традициях страны восходяшего солнца. В общем, по ощущениям, ты прямо с порога попадаешь в 3019 год, где тебе рассказывают о пользе водородных ингаляций, криосауне и супер-тренажёрах, во время тренировки на которых можно сжечь до 1000 ккал за 45 минут. Только вдумайтесь в эту цифру, после стандартной тренировки на беговой дорожке в среднем темпе я сжигаю от 400 до 500 ккал. И, если быть до конца честной, после этого иногда хочется прилечь рядом с тренажёром и никуда не идти.

Именно поэтому меня заинтересовало предложение сжечь больше и чувствовать себя лучше. Расскажу в двух словах про сами тренажёры: во время первой тренировки мне удалось протестировать велосипед и беговую дорожку. На вас надевают «эластичную юбку», которая крепится на верхушку тренажёра, плотно его закрывая. Та часть тела, которая находится «под юбкой» плотно и герметично закрывается. А дальше происходит магия: представьте, что вы крутите велосипед или вышагиваете по дорожке… в вакууме, который создаёт необходимое сопротивление и практически засасывает вас в тренажёр. Но помимо этого эффект активного жиросжигания усиливается за счёт нагревания и эффекта инфракрасной сауны. Спойлер для всех, кто отважится попробоват процедуру на себе: это действительно работает.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Конечно, ничто не заменит утреннюю пробежку по живописному лесу или по безлюдному городу, который никак не проснётся, но в силу ограниченности времени у жителей мегаполиса и желанию видеть результат «здесь» и «сейчас», уверена, что такие космические тренировки найдут свою аудиторию. Обещаю сходить на ещё несколько занятий и сделать замеры «до» и «после».

Еда. Всё офигенно, только если вы готовы питаться так всю жизнь

В общем, если верить Интернету, лагерь худеющих разбился на два клана: одни считают, что чтобы похудеть нужно есть курогрудь, овощи, творог, яйца и немножко протеинчика после тренировок не помешает, другие пекут искусные «ПП-шарлотки», добавляют всюду фруктозу и стевию вместо сахара и жонглируют рецептами направо и налево. В команду «курогруди и не фиг есть что-то ещё» мне было не суждено попасть, потому что попробовав такое меню на себе в первую неделю эксперимента, я честно дождалась субботы и пошла есть торт, запивая его большим капучино. «ППшники-экспериментаторы» в свои ряды меня тоже не смогли принять, ввиду того, что времени на готовку дома мне катастрофически не хватает.



Ну и напомню про цель: выстроить питание таким образом, чтобы всего было в меру и достаточно. Подобрать такое меню, придерживаться которого я смогу всю жизнь, а не 3,5 дня ради 2 лишних кило.



Решила попробовать доставку еды, посмотрим, сработает ли. Буду держать вас в курсе. Кстати, если вы пробовали доставку еды, проголосуйте в опросе ниже.

Пейте больше воды. И три вопроса: «Сколько? Какой? И как понять, что пора остановиться?»

Во всех модных рекомендациях по похудению первым делом вам скажут «создать дефицит калорий», вторым пунктом — «пить много воды». Причём, что немаловажно, не газировки, сока или чая, а именно чистой воды. Потому как правильно заметил врач при осмотре: «Всё, что не вода, — это еда». И действительно, жидкие калории, которые содержатся в любых напитках: начиная от чашечки латте, заканчивая безалкогольным мохито, самые коварные. При помощи них мы не наедаемся, а лишь загружаем организм порцией сахара и быстрых углеводов.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

В общем, записывайте рецепт:

воды нужно пить столько, сколько захочется и тогда, когда захочется

действительно, максимально эффективно пить именно воду и не размениваться на соки, латте и даже чай. Это поможет разогнать метаболизм и поддержать естественный водно-солевой баланс в организме

не слушайте все эти истории про то, что обязательно выпивать от 2 до 2,5 литров воды в день. Этот параметр индивидуален и зависит от вашего роста, веса и типа телосложения

держите при себе бутылочку с водой, так будет меньше соблазна сорваться на что-то вредное. Ведь если под рукой вода, зачем тратить время на поиски альтернативы?

если пить чистую воду ну совсем никак не получается, попробуйте добавлять в бутылку лимон, листики или клубнику. Получится отличный детокс напиток с ярко выраженным вкусом.

постарайтесь отказаться от жидкостей, которые задерживают в нашем организме воду. От этого могут возникать отёки с утра и в течение дня. В этом плане моим врагом номер 1 оказался кофе.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Обещаю и дальше вести дневник с полей похудения, делиться инсайтами и пробовать на себе самые модные процедуры, подтверждая или опровергая их эффективность. В общем, как говорится, лето близко. Не расслабляемся! И для тех, кто дочитал до конца, расскажу, что результаты на весах уже около 4,5 килограмм в минус, но более всего радуют объёмы, потому как они уходят гораздо быстрее.