Новый вызов. 8 ближайших соревнований, чтобы проверить себя

Марафон и другие забеги, заплывы, велогонки этого лета с открытой регистрацией.

Даже не думайте расстраиваться из-за прохладного лета. Термометр обещает потепление уже на этой неделе. Пора выбираться из дома и сделать всё, чтобы летние месяцы запомнились надолго. Мы приготовили для вас подборку спортивных событий, которые подарят вам самые яркие впечатления.

5 лучших фестивалей лета, на которые стоит попасть Собрали для вас самые яркие и масштабные фестивали июля и августа.

Чемпионат Европы по триатлону 2019

Когда: 25-28 июля

Где: Казань

Дистанции: 25,75 км, 5 км, 113 км

Казань готова открыть свои двери для чемпионата Европы по триатлону на дистанции спринт. Остались считанные часы до конца регистрации в качестве любителей, и ещё небольшое количество слотов на женские и детские забеги. Поспешите!

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X-WATERS KAMA 2019

Когда: 3-4 августа

Где: река Кама, Пермь, Россия

Дистанции: 1,5 км, 3 км, эстафета 1,5+1,5 км

Кама известна как самый большой водный поток Урала. Её покорение – настоящий вызов для смельчаков. Но кроме того, берега реки очень живописны, на левом берегу возвышаются скалы из гипса, созданные под действием воды, а между Добрянкой и Полазной тянутся Лунежские горы. Старт от знаменитой экспозиции «Счастье на за горами».

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СПБ полумарафон «Северная столица»

Когда: 4 августа

Где: Санкт-Петербург

Дистанции: 21,1 км, 10 км

Совместить экскурсию по Петербургу с забегом – чем не повод отправиться в Северную столицу? Для местных же это отличная возможность взглянуть на свой город по-новому. Не забудьте включить свою любимую музыку или аудиогид и почаще смотреть по сторонам. Дополнительная регистрация откроется 2 августа.

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Мимо Кремля или Эрмитажа. Какой полумарафон лучше? Битва столиц Выяснили, где бежится легче, маршрут интереснее, а участников больше. Узнай, какой город вырвал победу и почему.

Полумарафон «Лужники»

Когда: 18 августа

Где: стадион «Лужники», Москва

Дистанция: 21,1 км

Столица отвечает Санкт-Петербургу своим полумарафоном. Участникам откроются виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.

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Фото: luzhnikihalf.runc.run

MTC Squash Russian Open 2019

Когда: 6-11 августа

Где: National Squash Center, Москва

Группы: PSA, M1, M2, M3, Beginners, W1, W2, W3

Профессионалы и любители сквоша смогут принять участие в самом масштабном турнире этого лета в России. Но с решением нужно поторопиться, регистрация закроется уже на следующей неделе.

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Когда: 11 августа

Где: Екатеринбург

Дистанции: 3 км, 10 км, 21 км, 42 км



Маршрут этого уникального марафона расположен так, чтобы участники смогли пробежать между границей двух частей света: Европой и Азией. Но для любителей и новичков подготовлены короткие дистанции.



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Gran Fondo Суздаль

Когда: 28 июля

Где: Суздаль, Владимирская область

Дистанции: 30 км, 60 км, 110 км

Самая популярная серия шоссейных вело-заездов вновь стартует на живописной трассе Владимирской и Ивановской областей. Дистанции подойдут участникам любого уровня подготовки. Регистрация ещё открыта.

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Арена Героев

Когда: 2-4 августа

Где: Екатеринбург



Екатеринбург этим летом стал центром крутых спортивных активностей. Почувствовать себя участником тв-шоу можно будет уже в начале августа. 12 непростых препятствий уже ждут своего героя.



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Подводка к полумарафону: как прийти в свою лучшую форму за две недели? Что делать перед стартом? Всё о последнем этапе подготовки к забегам.

Тест: сможешь ли ты преодолеть марафон? Проверь себя и узнай, готов ли ты осилить дистанцию в 42,2 км.