От Сахалина до Хоккайдо. Российский кайтсёрфер преодолел пролив Лаперуза

Последние годы оказались знаменательными для кайтинга. В ноябре 2018-го стало известно, что этот вид спорта войдёт в программу Олимпиады-2024. Положительное решение было принято после дебюта на Юношеских играх в Буэнос-Айресе. Теперь взрослые Игры во Франции украсят гонки на скорость на парафойлах и гидрофойлах — досках, способных перемещаться со скоростью до 70 км/ч при минимальном ветре. Примечательно, что эта дисциплина практически не зависит от внешних погодных условий и поддаётся объективной оценке. Каждую страну будут представлять всего два участника, поэтому конкуренция на этапе подготовки и отбора уже чувствуется.



В этом году состоялось ещё одно событие, которое даёт повод гордиться кайтингом. Две недели назад, в 10:40 утра, российский спортсмен вышел на воду у мыса Крильон — самой южной точки Сахалина. Евгений Новожеев профессионально занимался кайтингом до 2010 года и успел завоевать титул четырёхкратного чемпиона России. В этот раз с собой у него были только доска с минимальной плавучестью, кайт, ветер, навигатор и большой опыт за плечами. Амбициозная цель Евгения заключалась в том, чтобы пересечь пролив Лаперуза, разделяющий берега России и Японии. В тот момент нынешний рекордсмен ещё не мог представить, что через 2 часа 56 минут он будет первым, кому удалось это сделать. Рассказываем, как состоялся исторический переход от Сахалина до Хоккайдо.

Зарождение идеи после Берингова пролива, 2011 г.

Лаперуза — не первый и даже не самый большой пролив, который поддался мастерству Новожеева. В июле 2011 года Евгений вместе с командой сопровождения преодолели Берингов пролив, проделав путь от Чукотки до Аляски. Кратчайшее расстояние от стартовой точки до финишной — 98 км, но спортсмену пришлось пройти все 175 км из-за ветра и течений.

Только спустя какое-то время я осознал, что всё-таки произошло. Потому что первые два месяца я ходил и не понимал всю степень риска таких переходов. Потом осознание пришло, а с появлением семьи — ещё более отчётливое. Маленькие проливы — это трудно проходимые места. Я попробовал пройти через Берингов, реально оценив происходящее. Почувствовал, как со мной играет природа и стихия, узнал степень течений и всех сложностей, с которыми можно столкнуться в пути. Понял, что абсолютно невозможно ничего предсказать — нужно пробовать.

Тогда, высадившись на американский берег и купив планшет для связи с цивилизацией, спортсмен сразу же стал изучать карту мира и выискивать новую цель. Самым доступным и к тому же неизведанным проливом оказался Лаперуза.

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Лаперуза: почему именно это место?

В проливе Лаперуза встречаются Охотское и Японское моря. Команда Новожеева знала, что плыть там будет непросто из-за мощных течений и приличного размера волн, на которых можно разогнаться. Рискованная экспедиция требовала серьёзной физической подготовки и выбора правильного момента для старта — вплоть до минуты.



И всё же Лаперуза — пролив, который омывает берега России. До октября этого года он не покорился ни одному спортсмену. Евгений следил за попыткой преодолеть то же расстояние японскими кайтбордистами в сентябре — их эксперимент оказался неудачным. Это придало ситуации ещё большего азарта.



В итоге команда выбрала точный маршрут: от мыса Крильон до мыса Соя, чтобы пересечь пролив кратчайшим путём. Ведь если выходить на воду с материка, со стороны Владивостока, то к исходному расстоянию сразу прибавляется около трёхсот лишних километров.

Выбор погодных условий

Наиболее важным фактором для кайтбординга является ветер. Он должен дуть с достаточной скоростью, чтобы кайт держался в воздухе и нёс за собой спортсмена на доске. Поэтому, изучив ветры в той области и пообщавшись с местными кайтерами, команда Новожеева стала выжидать наиболее подходящего момента.

Лаперуза — это не про пассаты или термические ветры, к которым мы привыкли. Ветер в этом проливе происходит из циклонов и тайфунов. Причём сильных, приносящих порой серьёзный ущерб. В нашем случае мне как будто был послан тайфун Хагибис, который буквально за несколько дней до старта жестоко разносил Японию. Это был один из самых крупных тайфунов за последние пятьдесят лет. Мы сразу высчитали, что мне нужен шторм максимальной разумной мощности, при котором я смогу передвигаться по воде.

После мощнейшего Хагибиса, который ушёл в Тихий океан в северо-восточном направлении, остались так называемые хвосты. Именно они стабильно поддерживали скорость ветра на старте до 10-12 м/c и порой вызывали резкие порывы до 18 м/c со стороны Японии.



Может показаться, что такая скорость ветра слишком велика и опасна. Но плыть в мягкой комфортной погоде при такой задаче нельзя: ветер должен поддерживать движение как в самом начале пути, так и в конце. При условии, что спортсмен выходит на воду с умеренным ветром в 8 м/c, есть огромный риск застопориться, как только скорость упадёт до 6 м/c.

Для кайтбординга отсутствие ветра — это провал. Кайт перестаёт лететь, передвижение становится невозможным. У доски особо нет никакой плавучести: ты просто оказываешься в воде, бессильный и беспомощный. Поэтому нужно выбирать ветер с запасом. Лучше справляться с серьёзными порывами, терпеть и держаться, чем осесть на воду.

Второй важный природный фактор — сильное течение с японской стороны. Кратчайшее расстояние от мыса Крильон до финишного мыса Соя — 53 км, но Евгений прошёл целых 57 км из-за сильного бокового течения, которое сносило спортсмена с исходного маршрута. По этой же причине синхронизировать пути сопровождающей лодки и кайтбордиста оказалось невозможно. Таким образом, ближайшая помощь находилась на расстоянии 5 км от Новожеева, команда ориентировалась только по виднеющемуся в небе кайту и рации.

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Физическая подготовка к переходу

Евгений понимал, что одного опыта для предстоящего испытания недостаточно. Он усиленно готовился к большой нагрузке, в особенности на ноги, тщательно выбирал комфортный гидрокостюм и приводил себя в отличную физическую форму. Кроме того, Новожеев предполагал, что на протяжении всего пути ему придётся держаться в статичной позе, в которой вся нагрузка приходится на «заднюю» ногу. Это равносильно тому, что преодолеть 57 км, стоя и переодически прыгая на одной присогнутой ноге. Причём не на ровной поверхности, а на волнах, высота которых доходит до 8 метров.

Одна из ощутимых трудностей — порывы ветра. Когда в кайт начинает сильно и резко задувать, тебя буквально сгибает. Становится тяжело упираться ногой в доску и стоять. Чтобы этого избежать, есть специальная настройка, как ручной тормоз. С её помощью кайт немного открывается и пропускает ветер. Но если при резких шквалах ты не успел дотянуться до неё и затормозить… Сравнимо с тем, как пытаться тащить за собой вагон.

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Согласие от России и Японии

Самой изматывающей частью подготовки команда единогласно назвала согласование с пограничной службой обоих государств. Чтобы пересечь пролив Лаперуза на кайтборде, пришлось проходить полный досмотр в городе Корсаков и одновременно с этим объяснять представителям японской стороны, как будет протекать экспедиция и, самое главное, зачем. Помимо этого, Новожеев получал отдельное разрешение от России на старт с мыса Крильон, а не из пропускного пункта в Корсакове (+100 лишних км), как требует регламент.

Сразу скажу, что нельзя взять и на любом пляже России выйти, разложиться и стартануть в сторону другого государства, пересекая границу. Было сложно всем объяснить — и японцам, и нашим — что такое кайтинг. Тем более на острове Сахалин это точно не самый популярный вид спорта. Пограничники на нас, конечно, смотрели с удивлением.



У японцев всё оказалось гораздо строже. Они выдвигали нам множество требований вплоть до обозначения точных координат поворотов лодки, когда она будет обходить огромные рыболовные сети. Я сам лично за день до старта их рисовал. Согласование шло до последних минут. Если бы Япония затянула с решением — ветер бы начал стихать. Нам это грозило тем, что нужно было бы ждать следующего тайфуна неизвестно сколько. Но в конце концов, мы получили согласие обеих сторон.

Три часа, во время которых Евгений преодолевал пролив Лаперуза, были волнительными для всех. Кайтбордист шёл на одном дыхании и с небольшим страхом, что ветер стихнет. Его команда переживала куда больше и поддерживала не только самого Новожеева, но и его семью. Близкие Евгения знали, что спортсмен не сойдёт с намеченного пути, и наконец услышали радостную новость: он сделал это — установил новый мировой рекорд.