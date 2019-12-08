7 перспективных райдеров, за которыми стоит начать следить уже сейчас

Некоторые из них ещё не ходят в школу, но уже поражают нас мощными трюками на горнолыжных склонах.

Всем эксремалам, о которых мы сейчас расскажем, нет и 22 лет. Но они точно громко заявят о себе в ближайшем будущем и — как знать? — возможно, уже в этом зимнем сезоне. Вместе со спортивно-музыкальным фестивалем Quiksilver New Star Camp мы составили список перспективных российских лыжников и сноубордистов, за которыми стоит начать следить в «Инстаграме» уже сейчас.

Влад Хадарин

Возраст: 21 год.

Дисциплина: биг-эйр и слоупстайл, сноуборд.

К 21 году Влад успел взять серебро в слоупстайле на Юношеских Олимпийских играх в 2016 году, выиграть этап Кубка мира в биг-эйре и первым в мире сделать трюк frontside 1800 – то есть совершить пять (!) оборотов вокруг своей оси в воздухе и удачно приземлиться. Это вам не шутки.

Интересный факт: живёт и тренируется Хадарин в Италии, но на всех соревнованиях выступает за Россию. В нашей стране его можно застать на фестивале New Star Camp, который ежегодно проходит на курорте «Роза Хутор».

Анастасия Таталина

Возраст: 19 лет.

Дисциплина: лыжный фристайл.

Настя впервые встала на лыжи в 12 лет, а уже в 16 участвовала в своём первом чемпионате мира. В 17 лет горнолыжница штурмовала Олимпийские игры в Южной Корее, на которых заняла двенадцатое место в лыжном слоупстайле. Кроме того, Таталина – двухкратный серебряный призёр чемпионата России. Девушка выступает ещё и в хав-пайпе.

В сезоне 2018-19 спортсменка заняла второе место в слоупстайле на Универсиаде и взяла серебро на Russian Freestyle Games в биг-эйре.

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Валерия Демидова

Возраст: 19 лет.

Дисциплина: хав-пайп, лыжи.

Лера — мастер спорта международного класса и член олимпийской сборной России. На последних Зимних Олимпийских играх в Южной Корее она заняла шестое место в хав-пайпе — это отличный результат для нашей сборной.

После крупных состязаний у горнолыжницы был длительный перерыв из-за травмы плеча. Но с весны 2019-го она снова в строю и готова побеждать. В августе этого года Демидова стала призёром соревнований по хав-пайпу в Новой Зеландии. Будем болеть за неё в новом сезоне!

Ярослав Ленчевский

Возраст: 17 лет.

Дисциплина: сноуборд.

Ярославу всего 17 лет, и пока у него нет длинного послужного списка, как у многих других в нашем рейтинге. Но при этом сноубордист делает стильные амплитудные трюки. За это он уже обзавёлся многочисленными спонсорами, которые предоставляют ему снаряжение и поддерживают во многих других аспектах.

Ника Кашевник

Возраст: 17 лет.

Дисциплина: биг-эйр и хав-пайп, сноуборд.

Три медали с чемпионатов России по сноуборду и восстановление после сложной травмы колена — кажется, будто мы читаем биографию бывалой спортсменки. А на самом деле, рассказываем о 17-летней сноубордистке Нике. В начале прошлого сезона на Кубке Европы она повредила ногу, прошла через операцию и долго восстанавливалась. В этом году мы снова спортсменку на склонах!

Кстати, девушка не только делает стильные трюки, но и здорово поёт, аккомпанируя себе на укулеле. Так что подпишитесь на её «инстаграм»: будем следить и за спортивной карьерой сноубордистки, и, возможно, за музыкальной — кто знает.

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Василиса Ермакова

Возраст: 6 лет.

Дисциплина: фристайл, сноуборд.

Малышка Василиса встала на сноуборд в три года. Сейчас она уверенно гоняет на всевозможных досках: скейте, лонгборде и сноуборде, делает трюки. С некоторыми из них она попала в Книгу рекордов России. Василиса – самый юный райдер, сделавший прыжок с вращением на 540 градусов.

В шесть лет девочка катается лучше, чем большинство взрослых на горнолыжных склонах, тренируется по несколько раз в неделю даже в летнее время, имеет внушительный пул спонсоров и почти тридцать пять тысяч подписчиков в «инстаграме».

Мирон Лихоманов

Возраст: 5 лет.

Дисциплина: сноуборд.

Ещё один совсем юный, но многообещающий райдер. Мирон уверенно катается на сноуборде – и по трассам, и по пухляку или свежевыпавшему снегу, делает небольшие трюки. Летом он переходит на самокат.

Мама мальчика – инструктор по сноуборду. В семье любят горы, и к этому же приучили ребёнка. У нас есть все шансы увидеть и Мирона, и Василису лет через десять в составе Олимпийской сборной.