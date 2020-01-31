Как Александр Тихонов чуть не лишился золота на Олимпиаде-1972. На помощь пришёл соперник

Текущий год уже успел стать неудачным для российского биатлона, ведь 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира — это абсолютный антирекорд. Пока болельщики с замиранием сердца ждут от атлетов более высоких результатов, мы вспоминаем золотой век нашего биатлона и Александра Тихонова — человека, который на личном опыте узнал, что в спорте возможно всё. А главный конкурент в олимпийской гонке может оказаться тем, кто спасёт в критической ситуации.

Кто такой Александр Тихонов?

Александр Тихонов — советский биатлонист, мастерству которого покорились все спортивные вершины. Он является четырёхкратным олимпийским и одиннадцатикратным чемпионом мира, а золото первенства СССР он брал целых 15 раз.

Александр начал увлекаться лыжами ещё в детстве и отлично проявлял себя на школьных стартах. Однако даже в более взрослом возрасте, когда Тихонов поступил в училище и работал на Челябинском металлургическом заводе, спорт оставался хобби и не выходил за границу лыжни в местном парке. Всё изменилось, когда Александра пригласили учиться в техникуме физической культуры в Новосибирске. Там студент стал проявлять себя как велогонщик, конькобежец и, конечно же, лыжник.

Александр Тихонов на тренировке Фото: РИА Новости

Позже Тихонов попал в советскую сборную, но до биатлона всё равно не дотягивал — не так хорошо стрелял. Только когда официальную программу расширили за счёт формата эстафеты, куда нужны были именно быстрые гонщики, Александр смог отыграться за промахи в стрельбе отличной скоростью езды.

Первыми масштабными соревнованиями для спортсмена стал чемпионат мира в Альтенберге в 1967-м, где Тихонов занял второе место в эстафете. А в следующем году он отправился на Олимпиаду в Гренболь и там взял первое крупное золото в карьере — тоже в эстафете. Индивидуальную гонку на 20 км атлет завершил вторым, но и такой результат впечатлял, если учесть, что перед стартом биатлонист еле смог сбить высокую температуру. Он сильно простудился из-за того, что носил кроссовки не по погоде.

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Олимпиада-1972: сломанная лыжа и помощь от соперника

Вторые Игры в карьере оказались не менее курьёзными. Они вошли в историю благодаря случаю, который произошёл во время эстафеты. В японском городе Саппоро Тихонову снова доверили бежать первый этап. Спортсмен без осложнений преодолел первый огневой рубеж, в стрельбе стоя заработал два штрафных круга, но не отчаивался и продолжал бороться.

Александр Тихонов на чемпионате мира в Раубичи Фото: РИА Новости

Когда Александр шёл в заметном отрыве от соперников, произошло непредвиденное: в щепки раскололась одна лыжа. Никого из сокомандников или тренеров рядом не было, чтобы помочь атлету в такой ситуации. Ему пришлось кое-как преодолевать почти километр на одной лыже. И вдруг, как говорится, пришла помощь, откуда не ждали.

Дитер Шпеер, спортсмен из команды ГДР — главного конкурента нашей сборной, увидел в лесу ковыляющего Тихонова, разминаясь перед вторым этапом. Немец не смог остаться в стороне и без колебаний отдал Александру свою лыжу. Её крепления были другого размера, но продолжать гонку было можно. Позже партнёр по команде поделился с Тихоновым подходящим инвентарём, и спортсмен бросился навёрстывать упущенные километры.

В этой эстафете Александр финишировал лишь девятым, и сборную СССР уже списали со счетов. Но Виктор Маматов, Ринат Сафин и Иван Бяков общими силами вернули команде лидерство и принесли золото, в то время как ГДР осталась с бронзой.

Сборная СССР по биатлону на Олимпиаде в Саппоро Фото: РИА Новости

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Помог сильному. Почему Шпеер решил выручить Тихонова?

О взаимоотношениях советского и немецкого биатлонистов известно мало. Но этого достаточно, чтобы сказать, что два главных конкурента на лыжне были друзьями вне спорта. Символично, что за год до Игр в Саппоро, на чемпионате мира в 1971 году, Шпеер обошёл Тихонова почти на полминуты и выиграл индивидуальную гонку. Александр в каком-то смысле был причастен к этой победе. Именно он подарил Диперу винтовку, из которой тот стрелял на мировом первенстве.

В том же году Шпеер женился и, поговаривают, после свадьбы поехал в Новосибирск, чтобы повидаться с Тихоновым. Поэтому в Саппоро немцу не пришлось долго решаться на то, чтобы помочь, с одной стороны, конкуренту, а с другой — товарищу.

Александр Тихонов сейчас Фото: instagram.com/toyota_minsk

Позже Александр выиграл ещё две Олимпиады подряд, несмотря на солидный для биатлониста возраст: на старте в Японии ему было 25 лет. После завоевания третьего и четвёртого золота Игр в Инсбруке и Лейк-Плэсиде имя спортсмена было занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а Международный союз биатлонистов увенчал его лучшим атлетом XX века.