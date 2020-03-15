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Как накачался 82-летний дедушка? История Джеффри Лайфа. Фото до и после

Как накачался 82-летний Джеффри Лайф?
Александра Нехотина
Победил старость. Как 82-летний дедушка стал качком
Джеффри Лайф решился на преображение и теперь может похвастать отличной формой.
Lifestyle / Фитнес 0

Существует мнение, что с возрастом человек становится менее активным, а с наступлением старости — подавно. В противовес этому стереотипу Джеффри Лайф, американский терапевт с сахарным диабетом и проблемами с сердцем, начал заниматься спортом после 60 лет. И, между прочим, он не только обрёл контроль над болезнью, но и стал примером для многих молодых людей. Рассказываем, как дедушке удалось победить старость.

Почему Джеффри Лайф решил заняться спортом?

История преображения Джеффри началась в 1997 году. Семейный терапевт, который всю жизнь посвящал работе, вдруг осознал, что стоит сосредоточиться на самом важном пациенте — себе. С возрастом у мужчины появились большой живот, одышка и хроническая усталость. В шестьдесят лет Лайф начал чувствовать себя стариком. Ему было сложно подняться даже на один лестничный пролёт.

Тогда американец стал заниматься спортом по индивидуальной программе тренировок с личным тренером. В течение пяти месяцев он следовал ей, а потом прочёл в журнале о конкурсе популярного автора публикаций о ЗОЖ Билла Филлипса – The body for life (Тело для жизни). Согласно его правилам, участники соревновались в преображении. Дедушка решил испытать удачу и отправил на конкурс фотографии в формате «до и после».

Фото: facebook.com/drjlife/

Лайф выиграл конкурс и позже описал впечатления от победы в собственной книге «План жизни»:

Всего лишь девятнадцать недель правильного питания и регулярных тренировок, и я стал чемпионом конкурса Билла Филлипса «Тело для жизни».

Это положило начало войне со старостью. Несмотря на правильное питание и упорные занятие фитнесом, после 63 лет мужчина заметил, что стал терять мышечную массу и набирать вес. Возраст начал брать верх над телом.

Фото: facebook.com/drjlife/

Однажды Джеффри наткнулся на брошюру медицинской конференции о важности питания в профилактике заболеваний. Посетив мероприятие, дедушка познакомился с врачами, которые специализируются на программе борьбы со старением. Лайф последовал новому методу и, по словам мужчины, через пару месяцев практики ощутил значительные изменения в теле и духе.

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Диета и тренировки: как 82-летнему дедушке удалось накачаться?

На самом деле, ничего особенного в программе доктора Лайфа нет. Ему просто правильно подобрали витамины и другие биодобавки, которые необходимы в его возрасте. Врач также посоветовал Джеффри придерживаться диеты с низким содержанием жиров и углеводов и регулярно заниматься спортом. Изменения не заставили себя ждать, и дедушка с долей юмора отметил это в своей книге.

И снова я избавлялся от жировых накоплений и обретал ясность мышления. Сексуальные функции также оживали.

Фото: facebook.com/drjlife/

Лайф на протяжении многих лет поддерживает себя в форме. Он уделяет время силовым тренировкам, кардио, растяжке и плаванию. Но фитнес – далеко не единственное занятие, которое позволяет Джеффри хорошо выглядеть. Он увлёкся восточными единоборствами: мужчина тренируется на чёрный пояс по тхэквондо и занимается тайским боксом. А интерес к собственному питанию заставил его стать профессионалом в области диетологии. Кажется, что 82-летний американец никогда не останавливается на полпути и доводит все начатые дела до совершенства.

Фото: facebook.com/drjlife/

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Чем занимается Джеффри Лайф после преображения?

Доктор Лайф был так доволен результатами методики, что решил включить уроки, которые он усвоил в процессе преображения, в собственную медицинскую практику. Он нашёл клиентов и помогает им бороться с возрастом. Джеффри считает, что пожилые люди потребляют недостаточное количество белка, и это способствует потере мышечной массы. Поэтому мужчина часто советует людям после 60 лет принимать протеин и другие биодобавки. Например, кальций, витамин D3, поливитаминный минеральный комплекс, CoQ10, пробиотики и ликопин. После столь внушительного списка сразу же возникает желание не запускать здоровье смолоду.

Сейчас 82-летний Лайф пропагандирует здоровый образ жизни, борется со старостью и помогает другим. У доктора есть сайт, где каждый может записаться на разработку индивидуальной методики. Ещё Джеффри выпускает под своим именем пищевые добавки, витамины и другую продукцию. Он автор нескольких книг, а его работа «План Жизни» стала бестселлером. Выходит, желание быть активным подарило дедушке и отличное для его лет тело, и заработок.

Никогда не бывает поздно начать заботиться о здоровье и заниматься спортом. Ведь правильный образ жизни поможет забыть о болезненной старости. «Теперь — ваша очередь,» — говорит всем Джеффри Лайф.

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