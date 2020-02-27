Из пенсионерки в фитоняшку. Как похудела и накачалась 76-летняя бабушка

«Никогда не поздно» — известное выражение, которое ёмко описывает будни Джоан Макдональд. Ещё три года назад 76-летняя бабушка из Канады страдала от лишнего веса и серьёзных проблем со здоровьем, которые осадили её с возрастом. Но однажды жизнь пенсионерки кардинально изменилась благодаря спорту. Теперь ей не нужны лекарства, чтобы поддерживать хорошее самочувствие.
Лишние килограммы и слабое здоровье. Как жила Макдональд до похудения?
Джоан Макдональд страдала избыточным весом на протяжении десятков лет. В юности она неудачно вышла замуж и стала заглушать проблемы простым способом — заедать их. Нетрудно догадаться, что такой метод не пощадил фигуру женщины, и её вес начал постепенно увеличиваться.
В какой-то момент стрелка на весах Джоан приблизилась к 90. Для невысокой женщины цифра оказалась весьма критичной. К тому же лишние килограммы стали сказываться на здоровье. Пенсионерку тревожило повышенное давление, высокий уровень холестерина и кислотный рефлюкс — состояние, при котором кислота из желудка попадает в пищевод. Со всем этим бабушка справлялась только с помощью лекарств.
Также с возрастом у женщины стали болеть суставы. Она даже перенесла операцию по замене коленного. После медицинского вмешательства Макдональд с трудом могла самостоятельно передвигаться по лестнице и была не в силах заниматься спортом.
Как дочь и смартфон помогли бабушке накачаться?
В 2017 году дочь старушки Мишель решила вмешаться в привычный уклад жизни матери. Она предложила Джоан присоединиться к её системе тренировок и заниматься вместе. Интересно, что самой Мишель сейчас 51 год. Она до сих пор продолжает заботиться о здоровье, физической форме и внешнем виде.
Из-за того что Мишель тренировалась по программам из интернета, Макдональд пришлось купить себе айфон. Тогда-то и начались трудности, ведь старушка едва ли понимала, как им пользоваться. В интервью британскому изданию Daily Mail она призналась, что порой хотела отказаться от спортивных начинаний.
Иногда на меня находили слёзы и я была готова бросить всё. Но, к счастью, я слишком упрямая.
Дочь и зять Джоан решили помочь ей освоить функции айфона и искать информацию в Сети и приложениях.
Тренировочный план и питание пенсионерки
Программа тренировок Макдональд менялась еженедельно. Женщина стала посещать спортивный зал четыре раза в неделю и выполнять упражнения с собственным весом для начинающих. Кроме того, она каждый день уделяла время кардио-нагрузкам.
С помощью дочери Мишель и приложений для смартфона Джоан освоила принципы правильного питания. Раньше она налегала на сладкое или орехи после каждого приёма пищи, но в настоящее время сделала акцент на белки и полезные насыщенные жиры. Причём пенсионерке не пришлось сильно сокращать ежедневный калораж, ведь для строения мышц нужна энергия. Вышло так, что чем худее становилась бабушка, тем больше ей приходилось есть.
Результаты и мотивирующие советы Джоан Макдональд
Благодаря добросовестному отношению к тренировкам и новому рациону Джоан удалось похудеть на 25 килограммов и нарастить впечатляющую мышечную массу. Занимаясь на тренажёрах в спортзале, старушка выжимает примерно столько же, сколько весила раньше.
К тому же Макдональд научилась отлично подтягиваться.
Сейчас пенсионерке не нужны лекарства, чтобы чувствовать себя хорошо. И если раньше Джоан самой приходилось всё узнавать с нуля, то теперь она делится мотивирующими советами с подписчиками в своём личном блоге в «Инстаграме». За новостями женщины в социальной сети следят почти 400 тыс. человек!
Макдональд даже называют фитоняшкой — и не без оснований. И вот что она советует людям, которые тоже хотят стать лучше.
- Чётко определите вещи, которые вы хотите изменить в жизни и в себе, и выпишите их списком.
- Составьте второй список. В него включите новые повседневные привычки, которые вы хотите приобрести, и сосредоточьтесь на них.
- Составьте чёткий план тренировок и питания на более-менее продолжительное время. А лучше обратитесь к профессионалам, чтобы они грамотно сделали это за вас.
- Не гонитесь за быстрым результатом и не ведитесь на причудливые диеты.
- Измените отношение к прогрессу и хвалите себя даже за мелкие успехи. И, в конце концов, научитесь искренне любить себя.