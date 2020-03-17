Возраст – не приговор. Том Хэнкс с женой выздоровели после коронавируса

Не так давно всемирно известный актёр Том Хэнкс поделился грустной новостью. У него и его жены Риты Уилсон был диагностирован коронавирус. Врачи окружили семью знаменитости заботой и подобрали правильное лечение. Сейчас, по заявлению Тома, они с супругой находятся в безопасности и идут на поправку. Что помогло Хэнксу довольно быстро справиться с болезнью в его 63 года и что делать нам, чтобы уберечь своих близких в пожилом возрасте?

Сам Том сообщил, что они тут же отправились в изоляцию, чтобы не распространить вирус среди ближайшего окружения. Хэнкс подчеркнул, что они с Ритой живут «одним днём» и во всем прислушиваются к специалистам. Он верит, что именно так можно справиться с болезнью.

Кстати, актёр даже вспомнил цитату из фильма «Их собственная лига» с его участием:

И помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут.

Где заразился Хэнкс?

Актёр работал в Австралии над фильмом режиссёра База Лурмана об Элвисе Пресли. В кинокартине, выход которой был запланирован на октябрь 2021 года, он играет менеджера звезды, полковника Тома Паркера.

Есть версия, что в съёмочной группе оказался заболевший, который мог заразить участвовавших в процессе актёров. Хэнкс и Уилсон сразу почувствовали себя плохо.

Привет, ребята. Мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто простудились, и ощущали боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который появился и [вскоре] исчез. И лёгкий жар. Чтобы сделать всё правильно, как и нужно сейчас миру, мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались положительными.

Что ж. Что дальше? У представителей здравоохранения есть инструкции, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем сдавать анализы, нас будут изучать и изолируют на столько времени, насколько этого требуют правила. В этой ситуации лучше делать всё шаг за шагом, разве нет?

Мы будем держать мир в курсе новостей. Берегите себя!

Хэнкс!

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Как в соцсетях отреагировали на новость о заражении?

Хотя большинство поклонников не могли поверить в случившееся и желали семье скорейшего выздоровления, многие из них решили справляться с переживаниями с помощью юмора. Соцсети заполонили мемы о том, что диагноз Тома Хэнкса был последней каплей для его поклонников.

Том Хэнкс выжил в двух крушениях самолёта, во Вьетнаме, прожил шесть лет на необитаемом острове и побывал на Луне, коронавирус не может причинить ему вреда.

Береги себя. Если будет скучно в карантине, советую взять волейбольный мяч, назвать его Уилсоном и говорить с ним.

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Как Том Хэнкс выздоровел от коронавируса?

Возможно, всё дело именно в юморе и поддержке поклонников, но всё-таки важную роль в этом сыграла изоляция и соблюдение всех рекомендаций врачей. Как рассказал в своих соцсетях сын актёра, его родители не запаниковали и восприняли ситуацию довольно мужественно, поэтому выполняли все требования специалистов.

К сожалению, из-за возраста врачи не могут обещать лёгкое и быстрое выздоровление без последствий. Центр по контролю и профилактике заболеваний в США отмечает, что пожилые люди и люди с хроническими расстройствами имеют в два раза больше шансов получить серьёзные осложнения, чем молодые и здоровые.

Ситуация приобретает всё большие масштабы, поэтому советуем вам позаботиться не только о себе, но и о своих близких.

Как уберечь пожилых людей от заражения?

Попросите их не выходить из дома без критичной надобности и особенно не пользоваться общественным транспортом. Узнайте, какие лекарства принимают ваши близкие, и уточните, сможете ли вы помочь им получить эти лекарства в случае необходимости. Купите для них непортящиеся продукты, чтобы минимизировать походы в магазин или научите пользоваться сервисом доставки. Вызовите врача на дом, как только кто-то почувствует себя плохо. Помогите провести влажную уборку и проветрить помещение. Для того чтобы ваши близкие в самоизоляции чувствовали себя максимально комфортно, вы можете проводить с ними чуть больше времени. Придумайте совместное занятие: пусть это будет, например, готовка или просмотр нового сериала.