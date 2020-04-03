Не стоят на месте: 7 новых технологий в беговых кроссовках

Новинки и прорывы, которые ожидают нас в 2020 году.

Из-за происходящих в мире событий начало бегового сезона в нынешнем году пришлось перенести на более позднее время. Вероятно, спортсмены начнут свободно тренироваться и покорять дистанции не весной, а в лучшем случае летом. Несмотря на это, релизы современной экипировки не заставляют себя ждать. Начать тестировать их можно уже сейчас, но пока только на домашних беговых дорожках. Производители продолжают презентовать новые технологии создания кроссовок, которые делают бег более комфортным и способствуют улучшению результатов. Рассказываем, какие технологичные прорывы уже произошли или ещё ожидают нас в 2020 году.

Сверхлёгкая амортизация и адаптивное сцепление с поверхностью

Не секрет, что беговые кроссовки должны быть лёгкими, чтобы не стеснять движения спортсмена и не замедлять его. Многие бренды стремятся снизить вес моделей за счёт инновационных материалов внешнего покрытия и подошвы. Ещё одна важная задача — сократить энергозатраты атлета на дистанции с помощью хорошей амортизации. Ведь так он сможет экономить силы и улучшать результаты.

В новой линейке adidas SL20 презентована технология Lightstrike. Она включает в себя практически невесомую подошву. В сочетании с амортизацией она даёт шанс значительно ускориться во время бега.

В этой же модели представлена технология адаптивного сцепления с поверхностью. Резиновая подмётка Continental подстраивается под разные погодные условия. Таким образом, спортсмен не поскользнётся ни в солнечную, ни в дождливую погоду.

Создание кинетической энергии и повышенная устойчивость

В начале марта состоялся релиз модели Reebok Zig Kinetica. Кроссовки выполнены в достаточно минималистичном стиле, а подмётка подошвы украшена узором зигзага. Но наше внимание приковал не дизайн, а технология, которая создаёт кинетическую энергию во время ходьбы и бега. Производители говорят, что резиновые полоски Zig Energy Bands на подмётке сжимаются и разжимаются таким образом, что усиливают возврат энергии, которую мы затрачиваем. А каркас кроссовка её направляет и создаёт ощущение мягкой, но прочной и устойчивой поддержки стопы.

Как выбрать кроссовки для бега? Простые кеды не подойдут В каких кроссовках нужно бегать и почему важно выбрать правильную обувь для тренировок.

Бег в удовольствие. Как сделать первый старт комфортным для новичка Лайфхаки от опытного спортсмена, которые научат вас наслаждаться бегом.

Система амортизации из термопластика

Наверняка многие из вас встречали беговую обувь, подошва которой похожа на прессованные шарики пенопласта. С большой вероятностью вы видели именно технологию boost, она свойственна кроссовкам adidas. Их нижняя часть и вправду выполнена из мелких гранул, только с использованием термопластика. Они надуваются и превращаются в множество лёгких энергосберегающих капсул, которые аккумулируют и высвобождают энергию при каждом шаге.

Поглощение ударов с помощью волнообразной пластины

Волнообразная пластина Wave — это фирменный знак обуви Mizuno. Такая технология межподошвы была разработана ещё в конце 90-х. С каждым годом она совершенствуется, чтобы рассеивать ударную нагрузку во время бега. Это позволяет спортсменам, опять же, экономить энергию и избегать травм. Заметнее всего пластина выражена в пяточной части кроссовка. По форме она действительно напоминает океанские волны.

Несмотря на эффективность традиционной технологии, в последних релизах бренда можно заметить усовершенствованную межподошву. В ней больше нет пластиковой волны, зато есть смесь двух слоёв лёгкой пены и прослойка, повышающая уровень амортизации. Новая система успешно реализована в модели 2020 года.

Многослойная аморизация

Достижение ощутимой амортизации благодаря многослойности свойственно обуви Asics. В этом году бренд презентовал такие модели для бега, как GlideRide, NovaBlast и Metaracer. Их межподошва сочетает несколько слоёв мягкой и твёрдой пены, а в отдельных случаях включает нейлоновую или карбоновую пластины и гелевый вкладыш в задней части. Индивидуальные сочетания слоёв подходят для разных беговых дисциплин и дистанций. Одна пара позволит почувствовать приятную мягкую амортизацию, другая же станет более твёрдой, но не менее надёжной опорой для стопы.

Как избежать травм на пробежке? 5 вещей, о которых важно помнить Как начать свой лучший беговой сезон и не заработать проблем.

Два в одном: 5 стильных и прочных пар кроссовок на все времена Эти модели могут быть модными и долговечными одновременно.

Наибольший возврат энергии благодаря пеноматериалу

Пеноматериал уже давно используется в производстве беговых кроссовок. Как вы уже могли понять, с его помощью создаётся амортизация. Наибольший резонанс в мире бега получила технология Nike ZoomX, которая реализована во всей линейке VaporFly. Эти модели позволяют бежать на 4-5% быстрее и обеспечивают возврат энергии с помощью супинатора из углеродного волокна.

В подошве новой модели Nike ZoomX VaporFly NEXT%, которая скоро появится на витринах магазинов, пены стало ещё больше. Производители говорят, что такое количество материала обеспечит большую упругость и комфорт. Надеемся, в этих кроссовках не запретят бегать марафоны.

Ощутимый перепад подошвы с пятки на носок

Обувь от Hoka One One всегда отличалась большой подошвой и заметным перепадом с пятки на носок — за что бренд полюбили бегуны на длинные дистанции. Такая технология уменьшает ударную нагрузку и делает кроссовки оптимальными для людей с разным типом постановки стопы.

Геометрия подошвы новой модели для скоростного спуска обеспечивает сцепление с грунтом и стабилизирует ногу, в особенности при беге под уклоном. При спуске с горы ударная нагрузка распределяется, а переход от середины стопы к носку происходит более плавно. Правда, производители не советуют надевать кроссовки для обычной ходьбы или вождения. В противном случае вы рискуете зацепиться за что-нибудь пяткой и встретиться лицом с асфальтом.