Чудо-аппараты даже засветились в фильме «Любовь и голуби».

Как выглядели фитнес-тренажёры 100 лет назад? В России ими пользуются до сих пор

Эра современных тренажёров и фитнес-клубов началась каких-то 30-40 лет назад. Но первые прототипы привычных нам ныне аппаратов появились более века назад. Вы удивитесь, но в России их продолжают использовать и в наше время, несмотря на постоянные усовершенствования в спортивном оборудовании.

Изобретение первых тренажёров в медицинских целях

Люди издревле занимались спортом, развивали силу и выносливость. В Вавилоне, древней Греции, Египте, Персии, Индии, Китае увлекались стрельбой из лука, бегом, верховой ездой, метанием копья, фехтованием, борьбой, плаванием и даже игровыми видами спорта. Затем всё это отошло на второй план. Но начиная с XVII века тренировки стали переживать новый расцвет. Толчком послужил прогресс.

Именно медики стали развивать позабытое направление гимнастики. В конце XVIII века было изобретено первое подобие велотренажёра – гимнастикон. В начале XIX века швед Пер Линг заложил основы лечебной гимнастики, его дело продолжил физиотерапевт Густав Цандер, основоположник механотерапии — нового метода проведения тренировок с помощью специальных аппаратов. Врач считал, что мышцы надо постоянно тренировать и разработал серию приспособлений, которые бы имитировали человеческие движения.

Карьера Цандера развивалась стремительно. В 1857 году он начинает разработку собственных аппаратов, в 1865-м – открывает в Стокгольме Медико-механический институт и запускает производство первых, ещё экспериментальных, тренажёров.

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Как выглядели аппараты Цандера?

Долгое время они были направлены на диагностику и устранение чисто медицинских проблем.

Аппарат для устранения дисбаланса в мускулах, скелете и суставах

Фото: Tekniska Museet

Аппарат для исправления грудной клетки

Фото: Tekniska Museet

Аппарат для измерения искривления позвоночника

Фото: Tekniska Museet

Прибор для кросс-секционного измерения изменений тела

Фото: Tekniska Museet

Также Цандер разработал аппараты для пассивных движений, которые действовали на мускулы механически – валянием, толчками, вибрацией. При этом отличительной особенностью его приспособлений было то, что занятия можно было проводить индивидуально, без присутствия рядом специалиста.

Машина для расширения грудной клетки

Она увеличивает приток крови к лёгким и повышает пульс.

Фото: Tekniska Museet

Аппарат для разминания живота

Фото: Tekniska Museet

Аппарат для растяжки

Фото: Tekniska Museet

Вибромассажёр

Фото: Tekniska Museet

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Прототипы современных тренажёров

Впоследствии Цандер усовершенствовал аппараты, добавив устройства для накопления и отдачи энергии, чтобы человек прилагал силу при выполнении упражнений. Позднее некоторые тренажёры получили паровые или электродвигатели.

По сути, именно Цандер изобрёл полноценный тренажёрный зал, который мгновенно обрёл популярность и пошёл в массы. Ладно, хотя бы в высшие сословия. Всё это на фоне зарождающейся моды на физическое совершенство и стремлениях Пьера де Кубертена возродить Олимпийские игры. Успех ноу-хау был обеспечен, и его невозможно недооценить. Впервые тренировать любые мышцы тела можно было с помощью механических приспособлений.

В 1876 году аппараты Цандера получили золотую медаль на Всемирной выставке в Филадельфии. В 1892 году — надо сказать спасибо промышленной революции, без которой тренажёры шведа не смогли бы получить широкое распространение, — Цандер запускает серийное производство и открывает гимнастические залы под своим именем в Европе, России и США. Чудо-тренажёры установили даже на знаменитом «Титанике»! Всего он изобрёл около 70 видов аппаратов.

Аппарат для тренировки бицепсов

Фото: Tekniska Museet

Аппарат для скручивания торса, укрепляет мышцы живота

Был и аналогичный аппарат для таза.

Фото: Tekniska Museet

Велотренажёр

Фото: Tekniska Museet

Вертикальная тяга

Фото: Tekniska Museet

Тренажёр для сведения и разведения ног

Фото: Tekniska Museet

Аппараты Цандера в фильме «Любовь и голуби»

Спустя 70 лет после распространения аппаратов Цандера в США изобрели современные тренажёры. Но удивительно, что наследием шведского физиотерапевта продолжают пользоваться и в наше время. В Ессентуках до сих пор функционирует тренажёрный зал с оригинальными аппаратами Цандера. Между прочим, гарантию производители дали на 500 лет, так что раритетные аппараты ещё долго будут служить на благо здоровья.

Приметное здание с башенками и вывеской «Механотерапия» пользуется спросом у курортников. Люди разрабатывают суставы после переломов, восстанавливаются от операций, получают аппаратный массаж. Главное преимущество тренажёров Цандера — в отличие от современных тренажёров, они дают минимальную нагрузку на сердце.

Аппараты Цандера засветились даже в знаменитой картине «Любовь и голуби». Помните скачущую в механическом седле Раису Захаровну, смешно извивающегося на другом устройстве Василия и необычные массажёры? Вот это и есть те знаменитые тренажёры.

Права на видео принадлежат киноконцерну «Мосфильм». Видео можно посмотреть на канале «Киноконцерн «Мосфильм»» в YouTube