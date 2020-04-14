Как выглядели фитнес-тренажёры 100 лет назад? В России ими пользуются до сих пор

Эра современных тренажёров и фитнес-клубов началась каких-то 30-40 лет назад. Но первые прототипы привычных нам ныне аппаратов появились более века назад. Вы удивитесь, но в России их продолжают использовать и в наше время, несмотря на постоянные усовершенствования в спортивном оборудовании.
Изобретение первых тренажёров в медицинских целях
Люди издревле занимались спортом, развивали силу и выносливость. В Вавилоне, древней Греции, Египте, Персии, Индии, Китае увлекались стрельбой из лука, бегом, верховой ездой, метанием копья, фехтованием, борьбой, плаванием и даже игровыми видами спорта. Затем всё это отошло на второй план. Но начиная с XVII века тренировки стали переживать новый расцвет. Толчком послужил прогресс.
Именно медики стали развивать позабытое направление гимнастики. В конце XVIII века было изобретено первое подобие велотренажёра – гимнастикон. В начале XIX века швед Пер Линг заложил основы лечебной гимнастики, его дело продолжил физиотерапевт Густав Цандер, основоположник механотерапии — нового метода проведения тренировок с помощью специальных аппаратов. Врач считал, что мышцы надо постоянно тренировать и разработал серию приспособлений, которые бы имитировали человеческие движения.
Карьера Цандера развивалась стремительно. В 1857 году он начинает разработку собственных аппаратов, в 1865-м – открывает в Стокгольме Медико-механический институт и запускает производство первых, ещё экспериментальных, тренажёров.
Как выглядели аппараты Цандера?
Долгое время они были направлены на диагностику и устранение чисто медицинских проблем.
Аппарат для устранения дисбаланса в мускулах, скелете и суставах
Фото: Tekniska Museet
Аппарат для исправления грудной клетки
Фото: Tekniska Museet
Аппарат для измерения искривления позвоночника
Фото: Tekniska Museet
Прибор для кросс-секционного измерения изменений тела
Фото: Tekniska Museet
Также Цандер разработал аппараты для пассивных движений, которые действовали на мускулы механически – валянием, толчками, вибрацией. При этом отличительной особенностью его приспособлений было то, что занятия можно было проводить индивидуально, без присутствия рядом специалиста.
Машина для расширения грудной клетки
Она увеличивает приток крови к лёгким и повышает пульс.
Фото: Tekniska Museet
Аппарат для разминания живота
Фото: Tekniska Museet
Аппарат для растяжки
Фото: Tekniska Museet
Вибромассажёр
Фото: Tekniska Museet
Прототипы современных тренажёров
Впоследствии Цандер усовершенствовал аппараты, добавив устройства для накопления и отдачи энергии, чтобы человек прилагал силу при выполнении упражнений. Позднее некоторые тренажёры получили паровые или электродвигатели.
По сути, именно Цандер изобрёл полноценный тренажёрный зал, который мгновенно обрёл популярность и пошёл в массы. Ладно, хотя бы в высшие сословия. Всё это на фоне зарождающейся моды на физическое совершенство и стремлениях Пьера де Кубертена возродить Олимпийские игры. Успех ноу-хау был обеспечен, и его невозможно недооценить. Впервые тренировать любые мышцы тела можно было с помощью механических приспособлений.
В 1876 году аппараты Цандера получили золотую медаль на Всемирной выставке в Филадельфии. В 1892 году — надо сказать спасибо промышленной революции, без которой тренажёры шведа не смогли бы получить широкое распространение, — Цандер запускает серийное производство и открывает гимнастические залы под своим именем в Европе, России и США. Чудо-тренажёры установили даже на знаменитом «Титанике»! Всего он изобрёл около 70 видов аппаратов.
Аппарат для тренировки бицепсов
Фото: Tekniska Museet
Аппарат для скручивания торса, укрепляет мышцы живота
Был и аналогичный аппарат для таза.
Фото: Tekniska Museet
Велотренажёр
Фото: Tekniska Museet
Вертикальная тяга
Фото: Tekniska Museet
Тренажёр для сведения и разведения ног
Фото: Tekniska Museet
Аппараты Цандера в фильме «Любовь и голуби»
Спустя 70 лет после распространения аппаратов Цандера в США изобрели современные тренажёры. Но удивительно, что наследием шведского физиотерапевта продолжают пользоваться и в наше время. В Ессентуках до сих пор функционирует тренажёрный зал с оригинальными аппаратами Цандера. Между прочим, гарантию производители дали на 500 лет, так что раритетные аппараты ещё долго будут служить на благо здоровья.
Приметное здание с башенками и вывеской «Механотерапия» пользуется спросом у курортников. Люди разрабатывают суставы после переломов, восстанавливаются от операций, получают аппаратный массаж. Главное преимущество тренажёров Цандера — в отличие от современных тренажёров, они дают минимальную нагрузку на сердце.
Аппараты Цандера засветились даже в знаменитой картине «Любовь и голуби». Помните скачущую в механическом седле Раису Захаровну, смешно извивающегося на другом устройстве Василия и необычные массажёры? Вот это и есть те знаменитые тренажёры.
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