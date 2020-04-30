Готовим шашлык дома. 5 простых и полезных рецептов

Введение режима самоизоляции в нашей стране вынудило жителей городов оставаться дома даже в майские праздники. Ведь любой пикник в местном парке или поездка на дачу большой компанией может поставить под угрозу ваше здоровье. И хоть в этом году придётся ограничится застольем на собственной кухне, от традиционного блюда этих выходных отказываться вовсе необязательно. Речь идёт, конечно же, о шашлыке.

Как сделать шашлык полезным и диетическим?

Те, кто следит за фигурой, с большой ответственностью подходят к составлению праздничного меню. Ведь именно в эти дни есть большой соблазн съесть за накрытым столом лишнего и к тому же не слишком уж полезного. Но любителям шашлыка можно не волноваться: само мясо никак не повредит вашей форме. Важно лишь грамотно подойти к приготовлению.

Правильно выбирайте мясо

Для диетического шашлыка отлично подойдут индейка, курица, говядина или телятина, а также рыба и морепродукты. Всё это можно дополнить овощами. Но вот от жирной свинины лучше отказаться, она слишком калорийна.

Маринуйте мясо самостоятельно

В полуфабрикаты могут положить не совсем свежее или вовсе не качественное мясо. К составу покупной заправки тоже возникают вопросы: в ней могут встретиться уксус и усилители вкуса. Куда полезнее приготовить домашний маринад из натуральных продуктов и специй.

Фото: istockphoto.com

Запекайте мясо в духовке или гриле

Так как сейчас у нас нет возможности приготовить шашлык на открытом огне, лучше отдать предпочтение не сковороде, а духовке или грилю. При запекании можно обойтись без масла, чего не скажешь про обжарку.

Откажитесь от вредных закусок и соусов

Если вы придерживаетесь правильного питания, на смену майонезу, кетчупу и чипсам придут овощи, фрукты и цельнозерновой хлеб. Овощи можно есть как свежими, так и запечёнными на углях, например вместе с картофелем.

Воздержитесь от алкогольных напитков

Или хотя бы знайте меру. За пару-тройку литров пива организм точно вас не поблагодарит, а вот бокал красного сухого вина станет оптимальным вариантом. Также к домашнему застолью можно сварить чай, приготовить компот или морс.

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Рецепты домашних ПП-шашлыков

Куриный шашлык на кефире с паприкой и овощами

Ингредиенты:

куриное филе;

лук;

кабачок;

жёлтый и красный болгарский перец;

помидоры черри;

кефир;

оливковое масло;

паприка;

соль по вкусу.

Для приготовления маринада хорошенько смешиваем в миске кефир, оливковое масло, паприку и, если понадобится, соль. Нарезаем куриное филе и лук, а затем окунаем в маринад и снова перемешиваем. Пока шашлык настаивается, режем кабачок и болгарский перец. Затем нанизываем мясо и овощи на деревянные шпажки, а по краям закрепляем помидоры черри. Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 190 градусов, на полчаса. Не забываем переворачивать!

Острый шашлык из индейки с лимоном

Ингредиенты:

филе индейки;

оливковое масло;

зернистая горчица;

лимон;

острый перец чили;

копчёная паприка;

заменитель сахара и соль по вкусу.

Нарезаем кубиками филе индейки и кладём в миску. Посыпаем мясо солью и выдавливаем на него лимонный сок. Затем добавляем все остальные специи, масло и перемешиваем. Даём шашлыку настояться, а потом нанизываем на шпажки и запекаем на гриле до готовности.

Фото: istockphoto.com

Шашлык из телятины с ананасами

Ингредиенты:

мясо телятины;

ананасы;

натуральный ананасовый сок;

свежий имбирь;

чеснок;

болгарский перец;

зелёный лук;

оливковое масло;

соевый соус без сахара;

соль, перец и карри по вкусу.

Режем мясо кусочками. Чистим зубчики зелёного чеснока и тоже нарезаем его. Смешиваем в миске натуральный ананасовый сок, соевый соус, карри, соль, чёрный перец и оливковое масло. Затем добавляем туда чеснок, имбирь и перемешиваем. Окунаем в эту смесь мясо и оставляем мариноваться. Отдельно режем перец, лук и ананас. Нанизываем на шпажки мясо и остальные ингредиенты. Отправляем в духовку или гриль и доводим до готовности.

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Куриный шашлык в медово-чесночном соусе

Ингредиенты:

куриное филе;

шампиньоны;

помидоры черри;

соевый соус без сахара;

мёд;

чеснок.

Режем курицу довольно крупными кусками и кладём в миску. Добавляем к мясу целые шампиньоны, помидоры черри и измельчённый чеснок. Поливаем содержимое соевым соусом, добавляем мёд и перемешиваем. Оставляем шашлык на некоторое время, чтобы он пропитался маринадом. Затем нанизываем мясо, грибы и помидоры на шпажки и выпекаем в разогретой духовке около получаса.

Фото: istockphoto.com

Рыбный шашлык с соевым соусом и зеленью

Ингредиенты:

мясо рыбы (осетровой или лососёвой);

лимон;

оливковое масло;

соевый соус без сахара;

зелень по вкусу (базилик, укроп, кинза, розмарин);

молотый перец по вкусу.

Смешиваем в миске оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, зелень и перец. Нарезаем рыбу кусочками, окунаем в маринад и оставляем на пару часов. Затем раскладываем шашлык в гриле и запекаем до готовности. Или надеваем его на шпажки и отправляем в духовку. Будьте внимательны: рыба готовится очень быстро!