Готовим шашлык дома. 5 простых и полезных рецептов

Введение режима самоизоляции в нашей стране вынудило жителей городов оставаться дома даже в майские праздники. Ведь любой пикник в местном парке или поездка на дачу большой компанией может поставить под угрозу ваше здоровье. И хоть в этом году придётся ограничится застольем на собственной кухне, от традиционного блюда этих выходных отказываться вовсе необязательно. Речь идёт, конечно же, о шашлыке.
Как сделать шашлык полезным и диетическим?
Те, кто следит за фигурой, с большой ответственностью подходят к составлению праздничного меню. Ведь именно в эти дни есть большой соблазн съесть за накрытым столом лишнего и к тому же не слишком уж полезного. Но любителям шашлыка можно не волноваться: само мясо никак не повредит вашей форме. Важно лишь грамотно подойти к приготовлению.
Правильно выбирайте мясо
Для диетического шашлыка отлично подойдут индейка, курица, говядина или телятина, а также рыба и морепродукты. Всё это можно дополнить овощами. Но вот от жирной свинины лучше отказаться, она слишком калорийна.
Маринуйте мясо самостоятельно
В полуфабрикаты могут положить не совсем свежее или вовсе не качественное мясо. К составу покупной заправки тоже возникают вопросы: в ней могут встретиться уксус и усилители вкуса. Куда полезнее приготовить домашний маринад из натуральных продуктов и специй.
Фото: istockphoto.com
Запекайте мясо в духовке или гриле
Так как сейчас у нас нет возможности приготовить шашлык на открытом огне, лучше отдать предпочтение не сковороде, а духовке или грилю. При запекании можно обойтись без масла, чего не скажешь про обжарку.
Откажитесь от вредных закусок и соусов
Если вы придерживаетесь правильного питания, на смену майонезу, кетчупу и чипсам придут овощи, фрукты и цельнозерновой хлеб. Овощи можно есть как свежими, так и запечёнными на углях, например вместе с картофелем.
Воздержитесь от алкогольных напитков
Или хотя бы знайте меру. За пару-тройку литров пива организм точно вас не поблагодарит, а вот бокал красного сухого вина станет оптимальным вариантом. Также к домашнему застолью можно сварить чай, приготовить компот или морс.
Рецепты домашних ПП-шашлыков
Куриный шашлык на кефире с паприкой и овощами
Ингредиенты:
- куриное филе;
- лук;
- кабачок;
- жёлтый и красный болгарский перец;
- помидоры черри;
- кефир;
- оливковое масло;
- паприка;
- соль по вкусу.
Для приготовления маринада хорошенько смешиваем в миске кефир, оливковое масло, паприку и, если понадобится, соль. Нарезаем куриное филе и лук, а затем окунаем в маринад и снова перемешиваем. Пока шашлык настаивается, режем кабачок и болгарский перец. Затем нанизываем мясо и овощи на деревянные шпажки, а по краям закрепляем помидоры черри. Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 190 градусов, на полчаса. Не забываем переворачивать!
Острый шашлык из индейки с лимоном
Ингредиенты:
- филе индейки;
- оливковое масло;
- зернистая горчица;
- лимон;
- острый перец чили;
- копчёная паприка;
- заменитель сахара и соль по вкусу.
Нарезаем кубиками филе индейки и кладём в миску. Посыпаем мясо солью и выдавливаем на него лимонный сок. Затем добавляем все остальные специи, масло и перемешиваем. Даём шашлыку настояться, а потом нанизываем на шпажки и запекаем на гриле до готовности.
Фото: istockphoto.com
Шашлык из телятины с ананасами
Ингредиенты:
- мясо телятины;
- ананасы;
- натуральный ананасовый сок;
- свежий имбирь;
- чеснок;
- болгарский перец;
- зелёный лук;
- оливковое масло;
- соевый соус без сахара;
- соль, перец и карри по вкусу.
Режем мясо кусочками. Чистим зубчики зелёного чеснока и тоже нарезаем его. Смешиваем в миске натуральный ананасовый сок, соевый соус, карри, соль, чёрный перец и оливковое масло. Затем добавляем туда чеснок, имбирь и перемешиваем. Окунаем в эту смесь мясо и оставляем мариноваться. Отдельно режем перец, лук и ананас. Нанизываем на шпажки мясо и остальные ингредиенты. Отправляем в духовку или гриль и доводим до готовности.
Куриный шашлык в медово-чесночном соусе
Ингредиенты:
- куриное филе;
- шампиньоны;
- помидоры черри;
- соевый соус без сахара;
- мёд;
- чеснок.
Режем курицу довольно крупными кусками и кладём в миску. Добавляем к мясу целые шампиньоны, помидоры черри и измельчённый чеснок. Поливаем содержимое соевым соусом, добавляем мёд и перемешиваем. Оставляем шашлык на некоторое время, чтобы он пропитался маринадом. Затем нанизываем мясо, грибы и помидоры на шпажки и выпекаем в разогретой духовке около получаса.
Фото: istockphoto.com
Рыбный шашлык с соевым соусом и зеленью
Ингредиенты:
- мясо рыбы (осетровой или лососёвой);
- лимон;
- оливковое масло;
- соевый соус без сахара;
- зелень по вкусу (базилик, укроп, кинза, розмарин);
- молотый перец по вкусу.
Смешиваем в миске оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, зелень и перец. Нарезаем рыбу кусочками, окунаем в маринад и оставляем на пару часов. Затем раскладываем шашлык в гриле и запекаем до готовности. Или надеваем его на шпажки и отправляем в духовку. Будьте внимательны: рыба готовится очень быстро!