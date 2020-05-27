Главная мыльная опера в истории: как выглядят актёры «Санта-Барбары» сегодня

Очень много людей из поколения 90-х росли на сериале «Санта-Барбара». Мыльная опера, состоящая из 2137 серий, покорила сердца российских телезрителей. Впервые свет увидел её в 1984 году, но в нашей стране показ шёл с 1992 по 2002 год. При этом в эфир вышли далеко не все эпизоды: только с 217-го по 2040-й. Таким образом, последние 97 отрывков саги наша аудитория не увидела, но это не помешало ей массово влюбиться в сериал. Рассказываем, чем сейчас занимаются и как выглядят актёры, которые исполнили в картине главные роли.

Марси Уокер

Фото: Getty Images

Марси играла Иден Кэпвелл-Кастильо, и эта роль стала главной в её карьере. Уже в 2005 году Уокер ушла из кино. Сейчас она живёт со своим уже пятым мужем и руководит воскресной школой в небольшом городке в Оклахоме. Там же актриса нашла себя в другой сфере деятельности и стала христианским пастором. О её образе жизни в настоящее время ничего неизвестно, Мерси предпочитает жить спокойно и не давать интервью.

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Лэйн Дэвис

Фото: Getty Images/facebook.com

Дэвис играл Мейсона Кэпвелла, всего он снимался в сериале пять лет. Лэйн не любит вспоминать те времена, разговоры о «Санта-Барбаре» ему уже порядком надоели. Сейчас мужчина живёт в Джорджии и посвящает жизнь театру: ставит пьесы, открывает новые заведения, обучает местных молодых людей актёрскому мастерству. К тому же Дэвис является вице-президентом международной федерации фестивальных организаций. К слову, в 69 лет он всё ещё выглядит хорошо. Видимо, актёр следит за собой и продолжает поддерживать форму.

Робин Райт

Фото: instagram.com/robingwright

Она исполнила роль Келли. Пожалуй, Райт чуть ли не единственная, кто сумел построить крутую карьеру в кино и после сериала. «Форрест Гамп», «Неуязвимый», «Девушка с татуировкой дракона», «Карточный домик», «Бегущий по лезвию 2049», «Чудо-женщина» — во всех этих фильмах Робин играла.

Девушка была замужем за Шоном Пеном, но в 2010 году пара рассталась. Сейчас актрисе 54 года, но при этом она держит себя в великолепной форме. Райт стройна, а за спортивную составляющую её жизни отвечает личный тренер Грейс Лэйзенби. Каждая тренировка включает элементы барре, пилатеса, танцев на шесте и йоги. А ещё актриса придерживается палеодиеты, которая исключает из рациона зёрна, молочные продукты, бобовые, сахар и обработанные масла.

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Нэнси Ли Гран

Фото: Getty Images/instagram.com/nancyleegrahn

За роль в сериале Нэнси получила дневную премию Эмми. И до, и после «Санта-Барбары» Гран активно снималась в различных проектах. Она также пробовала себя в качестве телеведущей, но вышло не так уж успешно.

С годами актриса практически не изменилась. Сейчас она не замужем, но растит дочь. Нэнси полностью посвятила себя благотворительной деятельности. Она активный образ жизни и защищает права ЛГБТ, а также помогает инвалидам, жертвам инцеста и больным раком.

Николас Костер

Фото: Getty Images

Костер всю жизнь снимался в сериалах, но по-настоящему знаменитым его сделала именно «Санта-Барбара». Несмотря на солидный возраст, а Николасу уже 86 лет, актёр продолжает работать в кино и ведёт активный образ жизни.

Интересно, что мужчина женат на россиянке. Елена Бородулина всегда была поклонницей персонажа Костера в сериале, но только в 2010 году решилась связаться с кумиром через Facebook. Николас ответил, завязалось общение. В итоге девушка переехала в США, где счастливо живёт с супругом, хотя по возрасту годится ему во внучки.

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Тодд МакКи

Фото: Getty Images/soaps.com

Тодд в детстве занимался в театральном кружке, а в университете решил попробовать себя в качестве актёра. Долгое время МакКи не хотели никуда брать из-за его двухметрового роста. Но в каст сериала взяли почти сразу.

Сейчас о жизни Тодда почти ничего неизвестно. Ясно лишь то, что в 1999 году МакКи устроился работать финансовым консультантом в крупный инвестиционный банк Merrill Lynch.

Робин Маттсон

Фото: Getty Images/facebook.com

Исполнительница роли Джины Кэпвелл выиграла пять премий «Дайджеста мыльных опер». По словам актрисы, роль Джины ей всегда нравилась, и она не мечтала от неё избавиться. Робин снималась аж до последней серии «Санта-Барбары», а потом почти перестала появляться на экране.

Зато Маттсон любит готовить: она стала соавтором кулинарной книги и вела шоу на телевидении. Сейчас Робин в основном посвящает себя домашним радостям: у актрисы множество кошек, и она гордится садом, полным цветов.

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Джудит МакКоннелл

Фото: Getty Images

Для Джудит съёмка в сериале, где она играла Софию Кэпвелл, тоже осталась вершиной карьеры. После завершения проекта МакКоннелл пыталась найти себя в кино, но в итоге всё вернулось к мыльным операм.

Сейчас актриса живёт в съёмной квартире в Лос-Анджелесе со своей 29-летней дочерью. Женщина не была замужем, а ребёнка завела благодаря суррогатной матери. Со временем Джудит даже пришлось продать собственный дом. Актриса практически не появляется на экранах, только иногда мелькает в эпизодических ролях.

Леонардо Ди Каприо

Фото: Getty Images

Мало кто помнит, что юного Мейсона Кэпвелла сыграл теперь уже знаменитый голливудский актёр. На момент съёмок в «Санта-Барбаре» Лео было всего десять лет, но это была не первая его роль. Впервые мальчик предстал перед камерой в два с половиной года, а за всё детство появился в более чем 30 рекламных роликах, телешоу и сериалах.

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В настоящее время Ди Каприо продолжает быть на виду и активно работать над кинопроектами. Правда, избавляться от лишнего веса и сохранять хорошую форму актёр не стремится. Леонардо тренируется только при подготовке к съёмкам. Да и публика любит его далеко не за фигуру, а за непревзойдённый талант.