В погоне за кубиками: почему не стоит качать пресс каждый день

Благодаря простоте и эффективности скручивания на пресс входят в число самых распространённых упражнений. При регулярных тренировках результат обеспечен — надо только набраться терпения и заниматься. Однако многие стараются ускорить процесс появления заветных кубиков, интенсивно качая пресс в ежедневном режиме.

Действительно ли такой подход помогает быстрее добиться результата или же беспрерывные тренировки могут привести к неприятным последствиям?

Разбираемся, что будет, если качать пресс каждый день.

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Чем опасна перетренированность?

Любая нагрузка должна быть дозированной. Во время тренировок в мышечных волокнах возникают микротравмы, на заживление которых требуется время. Именно в процессе восстановления и происходит увеличение объёма мышц. Если не давать мышцам необходимого времени на преодоление последствий микротравм, то велик риск наступления перетренированности. Это состояние возникает, когда клетки не успевают адаптироваться к нагрузкам, нарушаются биохимические процессы, снижается иммунитет и наступает перенапряжение центральной нервной системы.

Перетренированность ведёт к снижению эффективности занятий, замедлению прогресса или даже откату от достигнутых показателей. Продолжать тренироваться в этом состоянии не только бесполезно, но и опасно для здоровья, так как в организме накапливается усталость на фоне хронического недовосстановления.

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Сколько времени требуется на восстановление мышц пресса?

Так что задаваясь вопросом, можно ли качать пресс каждый день, необходимо понимать, сколько времени требуется мышцам на усвоение полученной нагрузки. Распространено мнение, что из-за небольшого размера группе мышц пресса нужно меньше времени на восстановление, чем мышцам спины или ног. Однако большинство специалистов называют такие убеждения мифом, поскольку по биохимическому составу пресс никак не отличается от других мышц. Кроме того, мышцы живота задействованы во многих упражнениях на другие части тела, поэтому и нагрузка на них выпадает повышенная.

Фото: istockphoto.com

В среднем на восстановление мышц после физической нагрузки уходит 48 часов. Но в каждом конкретном случае эти показатели разнятся, поскольку зависят от интенсивности и продолжительности тренировки.

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Как часто можно тренировать пресс?

Силовые тренировки на пресс с использованием больших весов людям начального и среднего уровня подготовки рекомендуется проводить два раза в неделю.

Длительные тренировки на выносливость с большим количеством повторений можно выполнять 3-4 раза в неделю.

Отдельные упражнения на пресс без дополнительного веса и большого количества повторений можно делать чаще, однако специалисты всё равно рекомендуют давать отдых мышцам раз в три дня.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, полноценные тренировки на пресс не стоит делать чаще четырёх раз в неделю, поскольку мышцы не будут успевать переваривать полученную нагрузку, и путь к желаемому результату заметно усложнится. При стандартных для утренней зарядки скручиваниях на пресс нагрузка на мышцы живота не такая высокая, но и эти упражнения не стоит выполнять ежедневно.

Стремление как можно чаще качать пресс объяснимо желанием поскорее увидеть результаты работы над собой, однако выполнение упражнений на мышцы живота каждый день чревато травмами, утомляемостью и регрессом мышц.