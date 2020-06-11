5 причин, почему фанатам баскетбола стоит посмотреть «Клинику»

В сериале про врачей на самом деле очень много спорта!

Время самоизоляции хоть и позади, но возвращение некоторых видов спорта остаётся только ждать и ждать. Матчи Национальной баскетбольной лиги планируют возобновить только 31 июля, да и Национальную хоккейную лигу мы увидим не раньше середины следующего месяца. Ещё и нынешнее лето пройдёт без Олимпийских игр. Но занять себя чем-то надо, один из вариантов — посмотреть давно ставший классикой американский телесериал «Клиника». Мы собрали пять спортивных причин, ради которых стоит взглянуть на него с нового ракурса.

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Баскетбол. Здесь его больше, чем сейчас во всём мире

Баскетбола в телесериале очень много. В одном из самых крутых моментов сериала молодой доктор Джей Ди собрался обыграть хирургов. Ради этого он принарядился и даже надел специальные очки. Увы, его команда проиграла, хотя в ней был Чед – очень высокий парень, голова которого даже не влезала в кадр!

Доктор Перри Кокс — болельщик «Детройт Ред Уингз»

Доктор Перри Кокс — безумный болельщик «красных крыльев». Во времена кризисов он даже носит футболку с фамилией Криса Челиоса. Таких джерси у него много, поэтому он охотно раздаёт их своим друзьям.

Аналогичная ситуация и с другой любимой командой доктора — «Нью-Йорк Джайентс». Баскетбол он тоже уважает, и считает, что именно он сам — Перри Кокс — лучший баскетболист в истории. Помимо баскетбола и хоккея, легендарный доктор увлекается и бейсболом, но при этом считает бейсбольную команду «Бостон Ред Сокс» недостойной.

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Медсестра Лаверн Робертс – не просто зритель

Медсестра Лаверн, наверное, сильнее всех в сериале любит баскетбол. Она знает, кто из клиники лучше всех играет в эту игру. Робертс часто приходит посмотреть на матчи парней. В одной из серий она демонстрирует свой уровень игры и в великолепном прыжке забрасывает мяч в кольцо.

Кристофер Тёрк в матче всех звёзд

Кристофер — один из самых главных любителей баскетбола в сериале. Посоперничать с ним может только Лаверн. Исполнитель роли Тёрка Дональд Фэйсон сам страстно болеет за «Нью-Йорк Никс». Однажды актёр даже принял участие в матче всех звёзд НБА. А перед съёмкой нового сезона «Клиники» нанял персонального тренера по баскетболу, благодаря которому значительно повысил свой уровень игры.

Ординатор Лони

Ординатор Лони играет в баскетбол лучше всех в клинике. Именно он нанёс единственное поражение Тёрку, когда тот пытался доказать доктору Перри, что является чернокожим. А по словам медсестры Робертс, Лони был баскетболистом года конференции в составе университета Виллановы. Поэтому являющийся «мальчиком для битья» для Кокса ординатор не только умел круто играть в баскетбол, но и успешно учиться на врача.