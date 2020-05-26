Почему острая пища – это полезно? Доказано учёными

Вокруг острой еды сформировалось множество полярных мнений. Например, в странах Азии и Латинской Америки любят блюда со специями погорячее и постоянно экспериментируют с их приготовлением. А в России нередко можно услышать, что пряности способны вызвать весьма неприятные последствия в виде гастрита и язвы. Но мы спешим уверить: всё хорошо в меру. Острая пища не только не навредит при адекватном отношении к ней, но и пойдёт на пользу организму.

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Чем полезна пряная еда?

В первую очередь нужно понимать, что когда мы говорим о пользе острой еды, то имеем в виду пряные приправы, которые можно добавить в домашние блюда, а не чипсы с перцем чили. Вредные продукты и фастфуд, какими бы вкусами они ни обладали, априори не могут положительно влиять на организм. А вот натуральные специи, напротив, насчитывают массу ценных свойств.

Помогают похудеть

Доказано, что такие жгучие специи, как хабанеро, халапеньо и кайенский перец, помогают бороться с лишним весом. Эффект легко объясняется влиянием пряностей на метаболизм. Они ускоряют обмен веществ и заставляют организм сжигать энергию быстрее и эффективнее. А это, в свою очередь, приводит к похудению.

Кроме того, исследователи из университета Пердью в США выяснили, что употребление 1 г перца чили вместе с пищей подавляет чувство голода. В этом продукте содержится вещество капсаицин, которое снижает аппетит и способствует сжиганию жира. И всё же не стоит кидать перец в блюда каждый день. Ведь во время эксперимента он совершенно не повлиял на ярых любителей острой еды. Вероятно, у них уже выработался некий иммунитет к продукту, поэтому его жиросжигательные свойства свелись к минимуму.

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Спасают от простуды

Вы наверняка уже прочувствовали на себе, что пряности повышают температуру тела. В этот момент они могут довести до слёз и пробить заложенный нос. Оказалось, что перцы наподобие чили облегчают бронхиальные обострения, симптомы гриппа и лихорадки. Специи помогают при астме, а при простуде работают как отхаркивающее средство.

Защищают от накопления вредного холестерина

Австралийские учёные выявили, что перец чили препятствует накоплению холестерина на стенках сосудов и снижает потребность в инсулиновых инъекциях. Положительный эффект обусловлен содержанием в остром продукте капсаицина — вещества, которое дарит перцам столь жгучий вкус.

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Снижают риск некоторых видов онкологических заболеваний

Это же вещество способно без вреда для органов убивать раковые клетки, которые возникают в лёгких, поджелудочной и предстательной железах. Полезное свойство подтвердила команда учёных из Медицинского колледжа имени Джоан Эдвардс в США. Они обнаружили, что среди мышей, страдающих раком лёгких, гораздо меньше метастаз появлялось у тех животных, в чью диету были включены продукты с капсаицином.

Улучшают пищеварение

Пряные специи в умеренных количествах грамотно стимулируют секрецию желудочного сока. Соотвественно вместе с этим увеличивается приток крови к стенкам желудка, а его слизистая оболочка лучше восстанавливается. А уже упомянутый капсаицин борется с вредными бактериями, которые могут попасть в организм вместе с едой.

Фото: istockphoto.com

Положительно влияют на сердечно-сосудистую систему

Смесь разных перцев, специй и куркумы — такая встречается в индийском карри — положительно влияет на циркуляцию крови. При сердечно-сосудистых заболеваниях комбинация укрепляет кровеносные сосуды и снижает риск возникновения тромбов. Более того, куркума в отдельности обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами благодаря куркумину.

Повышают настроение

Учёные предполагают, что употребление умеренно острых приправ способно повысить настроение. На фоне общего разогрева организма начинают выделяться эндорфины — так называемые гормоны радости, которые вырабатываются в организме в ответ на изменения окружающей среды. Они же способны снизить боль и уменьшить чувство страха.

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Главное — выбрать качественные специи

К покупке острых приправ в супермаркетах стоит подходить с избирательностью. Нутрициолог и диетолог Анна Берсенева поделилась с нами простыми советами, которые помогут выбрать качественный продукт и извлечь из него максимум пользы.

Анна: Лучше покупать цельные специи, то есть не измельчённые в порошок. Например, перец горошком или цельный кардамон. А затем в маленькой кофемолке измельчать их уже дома, непосредственно перед приготовлением. Это самый хороший вариант. Плюс очень важно смотреть, чтобы в составе не было усилителей вкуса.

И если мы готовим горячее блюдо, лучше сначала прокалить специи на сухой сковороде, а потом уже добавлять другие ингредиенты, чтобы приправы раскрылись. Потому что они идеально раскрываются именно при термообработке.

Фото: istockphoto.com

Тонкая грань: почему не стоит перебарщивать с острыми приправами

Вся польза от пряной еды может разбиться о вашу неосторожность при употреблении. Во-первых, не стоит слишком сильно увлекаться жгучими специями. А во-вторых, специалисты в области правильного питания рекомендуют следить за индивидуальной реакцией на острые продукты.

Анна: При употреблении острых специй надо слушать свой организм. Потому что если после приёма возникают аллергические реакции (например, высыпания, такое тоже может быть), однозначно эта специя вам не подходит, она не будет полезна. К тому же если появляется резь в животе, неприятные ощущения, то также не стоит пробовать во второй и в третий раз.

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В противном случае пряности могут привести к нежелательным последствиям: гастриту, изжоге, запаху изо рта и повреждению вкусовых рецепторов. Гастрит может проявиться вследствие частого раздражения стенок желудка острыми продуктами, изжога — из-за чрезмерного производства желудочного сока, а работа рецепторов нарушится в силу банального привыкания. К слову, длительный неприятный запах изо рта возникает от острых приправ, которые содержат лук и чеснок. Так что не перебарщивайте!