Существует ли «широкая кость» и как особенности скелета влияют на похудение?

Многие в своих лишних килограммах обвиняют не сидячий образ жизни или недостаточную активность, а мифическую «широкую кость». Якобы тяжёлый скелет и массивное телосложение достаётся по наследству и сделать с этим ничего нельзя. Вместе с врачом-эндокринологом OSTEO POLY CLINIC Екатериной Иванниковой разбираемся, действительно ли особенности костей влияют на конституцию тела.

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Миф или реальность: от чего зависит вес скелета

Сразу расставим все точки над «ё» – ни в одном медицинском справочнике или энциклопедии вы «широкую кость» не найдёте. В медицине такого термина попросту нет – он целиком и полностью принадлежит народному «фольклору».

Фото: istockphoto.com

Вес скелета принято называть костной массой: она на 60% состоит из минеральных компонентов и на 40% – из органических. Как объясняет врач, показатели этой массы могут различаться в зависимости от пола, возраста и питания человека. Так, если женщина весит до 50 кг, её скелет – около 2 кг. При весе от 50 до 75 кг костная масса составляет 2,5 кг, а более 75 кг – 3 кг. Для мужчин цифры находятся примерно в том же диапазоне, однако границы веса проходят несколько иначе: до 65 кг, от 65 до 90 кг и более 90 кг.

Можно заметить, что чем больше вес, тем больше и костная масса. Дело в том, что на один килограмм жировой ткани приходится примерно 16,5 г минералов в скелете. Отсюда и берётся эта разница, хотя и незначительная.

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Почему люди с одинаковым весом выглядят по-разному?

При примерно одинаковом весе и росте один человек может казаться стройным и подтянутым, а другой – полноватым. Дело в том, что одна и та же масса жировой и мышечной ткани отличается по объёму: килограмм жира выглядит больше, чем килограмм мышц, потому что он менее плотный.

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Конечно, внешний вид во многом зависит от образа жизни: как часто вы тренируетесь, что и как много едите, следите ли за режимом и т.п. Однако немалую роль играет и конституция тела – это особенности организма, одни из которых передаются по наследству, а другие – приобретаются в течение жизни. Выделяют три основных типа конституции человека:

Эктоморфный. Характеризуется коротким туловищем, длинными руками и ногами, длинными и узкими ступнями и ладонями, узкой грудью и плечами. Жировые отложения очень незначительные, мышцы обычно тонкие и удлинённые.

Мезоморфный. Широкая грудь, длинное туловище, большая мускулистая сила. Плотная мышечная структура.

Эндоморфный. Округлое лицо, короткая шея, широкие бедра. Мягкая мускулатура, значительное количество жировых отложений.

Фото: istockphoto.com

Также различают и несколько типов телосложения.

Гипостенический (или астенический). При таком типе диафрагма располагается достаточно низко, грудная клетка вытянута сверху вниз, также вытянута шея, плечи узкие, конечности длинные и тонкие. Как правило, гипостеники ростом выше среднего. Мышечная масса у них развита слабо, а количество жировой ткани обычно ниже среднего.

Нормостенический. При этом типе мышц значительно больше, чем при гипостеническом, а скелет более прочный и развитый. Жировые отложения соответствуют средним показателям.

Гиперстенический. Люди с телосложением этого типа обычно невысокие, с короткой шеей. Особенности их внутреннего строения обусловлено округлой грудной клеткой. А жировой ткани, как правило, больше, чем обычно.

Действительно, люди с эндоморфной конституцией и гиперстеническим телосложением более склонны к полноте. Однако дело тут, как оказалось, совсем не в «широких костях».

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Врач отмечает, что всем так или иначе сложно следить за весом, но рецепт похудения всё же достаточно прост: необходимо высыпаться, минимизировать стрессовые ситуации, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и следить за питанием. Если же сбросить лишние килограммы никак не получается, стоит обратиться к эндокринологу. Возможно, избыточный вес – последствие более серьёзных проблем со здоровьем.

Как узнать свою конституцию тела?

Самостоятельно узнать примерную конституцию тела довольно легко – нужно двумя пальцами, большим и указательным, обхватить запястье по косточке, чуть выше наручных часов. У эктоморфов пальцы будут накладываться друг на друга, у мезоморфов – почти соприкасаться, а у эндоморфов между ними будет заметное расстояние.

Фото: istockphoto.com

Если говорить о знаменитостях, то обладателями эктоморфного телосложения будут Брюс Ли и Райан Гослинг. Арнольд Шварценеггер – яркий представитель мезофорфов, а Рассел Кроу и Дуэйн Джонсон – явные эндоморфы.

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Тем не менее эндокринолог не советует полагаться на домашние способы. Если действительно нужно определить конституцию тела, стоит обратиться к врачу и провести биоимпедансометрию – процедуру, в ходе которой выяснят, каково соотношение жировой и мышечной ткани в организме.