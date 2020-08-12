Золото, архитектура и классика: 5 стильных футбольных джерси нового сезона

Во многих странах из-за карантина футбольный сезон-2019/2020 растянулся до конца лета. Тем не менее многие европейские и российские команды уже успели представить форму для следующего года. Одни вдохновились классическими мотивами, другие решились на эксперименты с цветом или текстурой, а третьи вложили в новый дизайн скрытый смысл.

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«Чемпионат» собрал 5 самых стильных футбольных джерси нового сезона. Такими без сомнений можно дополнить свою коллекцию.

«Ювентус»

Бессменные чемпионы Италии последних девяти лет решили не изменять себе – в новом сезоне игроки «Ювентуса» снова выйдут на поле в полосатой чёрно-белой форме. Однако нашлось место и для экспериментов: характерные полоски отрисованы нечётко и похожи на мазок кисти. Детали же – логотипы команды и спонсоров – выполнены в золотых королевских цветах.

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К слову, финальные матчи сезон-2019/2020 итальянцы доигрывали уже в новой форме, завоевав национальный кубок и в очередной раз подтвердив звание чемпионов.

«Барселона»

В домашнем комплекте «Барса» не стала изобретать велосипед и также вернулась к более классическому дизайну. А вот с гостевым Nike поэкспериментировал. В отличие от нескольких последних сезонов для второй формы выбрали не яркие кислотные, а более спокойные благородные оттенки. Основным цветом стал насыщенный чёрный, а для окантовки и деталей использовали тёплый золотой.

«Рома»

В основной форме у римлян нет больших изменений, а вот своим вторым комплектом они приятно удивили. Нейтральные джерси и шорты цвета античного песчаника, подстать Колизею, и традиционный тёмно-красный – на воротнике поло, в окантовке на рукавах и на высоких гетрах. А на груди слева – альтернативное лого команды в виде головы знаменитой римской волчицы.

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«Манчестер Сити»

В дизайнах и домашней, и гостевой формы «Мансити» вдохновлялись родным городом. Если в первом случае эффект «разбитой плитки» отсылает к мозаикам Северного квартала, то во втором – к городской панораме. Тёмно-синий узор на чёрной форме напоминает силуэты ночного Манчестера и выгодно оттеняется бронзовыми элементами.

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«Краснодар»

В нашем рейтинге нашлось место и российской команде. В новом сезоне «Краснодар» отошёл от привычного тёмно-зелёного цвета, взяв за основу более светлый оттенок. Узор на джерси и шортах в виде штрихованных шестиугольников – из стандартного шаблона Puma. Однако в сочетании с клубными цветами «быков» вышло очень даже неплохо.