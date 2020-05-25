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Тест – угадай известного теннисиста по детской фотографии с родителями

Тест. Угадайте теннисистов по детским фотографиям
Даниил Сальников
Тест. Угадайте теннисистов по детским фотографиям с родителями
Сможете узнать известных теннисистов по семейным ретрофото? Хорошее настроение в любом случае гарантировано.
Теннис / ATP 0

Все люди, и теннисисты не исключение, хранят в семейных альбомах ретрофо. Эти снимки запечатлели не просто первые шаги в их жизни, но и нежность, любовь родителей, оберегающих своё чадо. Как же эти маленькие мальчики и девочки годы спустя ставшие звёздами мирового тенниса, похожи на своих родителей! Мамина улыбка, папин взгляд помогут угадать, кто изображён на фото, даже если малыш не похож на сегодняшнего чемпиона.

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 15 фотографий, на которых изображены известные теннисисты и теннисистки в детском возрасте рядом со своими мамами и папами. Попробуйте разгадать в этим милых детских лицах звёзд мирового тенниса. Родители, если что, вам помогут. Хорошее настроение в любом случае гарантировано.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке.

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