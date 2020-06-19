Как бы выглядели Курникова, Уильямс и Федерер, если бы сменили пол. Борода Серене к лицу?

Современные технологии позволяют человеку заглянуть в прошлое, чтобы увидеть, каким он был в детстве, и в будущее, чтобы посмотреть на себя в старости. А можно ещё с помощью компьютерной программы «сменить свой пол». Мы провели небольшой эксперимент и «поменяли пол» звёздам тенниса. Курникова, Бушар, Шарапова получились довольно брутальными, а Федерер и Надаль – женственными и утончёнными. Как вам кажется, идут ли Джоковичу длинные волосы, а Серене – борода?
Мария Шарапова (Россия)
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, победительница Итогового чемпионата WTA-2004, серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне.
Фото: Getty Images
Александр Зверев (Германия)
Экс третья ракетка мира, победитель трёх турниров серии «Мастерс», Итогового чемпионата ATP-2018.
Фото: Getty Images
Стефанос Циципас (Греция)
Экс пятая ракетка мира, победитель четырёх турниров ATP и Итогового чемпионата-2019.
Фото: Getty Images
Анна Курникова (Россия)
Бывшая восьмая ракетка мира в одиночке и первая – в паре. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре.
Фото: Getty Images
Рафаэль Надаль (Испания)
19-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион и в одиночке, и в паре.
Фото: Getty Images
Даниил Медведев (Россия)
Экс четвёртая ракетка мира, победитель двух турниров серии «Мастерс», финалист US Open-2019.
Фото: Getty Images
Эжени Бушар (Канада)
Бывшая пятая ракетка мира, финалистка Уимблона-2014.
Фото: Getty Images
Карен Хачанов (Россия)
Экс восьмая ракетка мира, победитель турнира серии «Мастерс» в Париже-2018.
Фото: из личного архива Хачанова
Новак Джокович (Сербия)
Первая ракетка мира, 17-кратный победитель турниров «Большого шлема».
Фото: Getty Images
Серена Уильямс (США)
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийская чемпионка в одиночном разряде и трёхкратная – в парном.
Фото: из личного архива Уильямс
Андрей Рублёв (Россия)
14-я ракетка мира, победитель четырёх турниров ATP.
Фото: Getty Images
Роджер Федерер (Швейцария)
20-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион в паре.
Фото: Getty Images
Если у вас не отображается опрос, пройдите по этой по ссылке.
Просим отнестись к нашему эксперименту с юмором. Мы никого не хотели обидеть – это всего лишь шутка.
- 19 июня 2020
-
00:45
- 18 июня 2020
-
23:49
-
23:22
-
20:14
-
17:48
-
15:11
-
14:13
-
13:31
-
12:37
-
09:27
-
05:56
-
05:27
-
00:59
-
00:41
- 17 июня 2020
-
23:43
-
21:51
-
21:50
-
20:18
-
19:44
-
18:27
-
17:49
-
17:24
-
16:37
-
16:18
-
15:18
-
15:00
-
14:12
-
13:37
-
13:02
-
12:23
-
09:17
-
00:43
- 16 июня 2020
-
22:47
-
20:50
-
20:25