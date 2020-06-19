А как вам женственность Надаля, Джоковича и брутальность Бушар и Шараповой?

Как бы выглядели Курникова, Уильямс и Федерер, если бы сменили пол. Борода Серене к лицу?

Современные технологии позволяют человеку заглянуть в прошлое, чтобы увидеть, каким он был в детстве, и в будущее, чтобы посмотреть на себя в старости. А можно ещё с помощью компьютерной программы «сменить свой пол». Мы провели небольшой эксперимент и «поменяли пол» звёздам тенниса. Курникова, Бушар, Шарапова получились довольно брутальными, а Федерер и Надаль – женственными и утончёнными. Как вам кажется, идут ли Джоковичу длинные волосы, а Серене – борода?

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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, победительница Итогового чемпионата WTA-2004, серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне.

Фото: Getty Images

Александр Зверев (Германия)

Экс третья ракетка мира, победитель трёх турниров серии «Мастерс», Итогового чемпионата ATP-2018.

Фото: Getty Images

Стефанос Циципас (Греция)

Экс пятая ракетка мира, победитель четырёх турниров ATP и Итогового чемпионата-2019.

Фото: Getty Images

Бывшая восьмая ракетка мира в одиночке и первая – в паре. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре.

Фото: Getty Images

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион и в одиночке, и в паре.

Фото: Getty Images

Даниил Медведев (Россия)

Экс четвёртая ракетка мира, победитель двух турниров серии «Мастерс», финалист US Open-2019.

Фото: Getty Images

Бывшая пятая ракетка мира, финалистка Уимблона-2014.

Фото: Getty Images

Карен Хачанов (Россия)

Экс восьмая ракетка мира, победитель турнира серии «Мастерс» в Париже-2018.

Фото: из личного архива Хачанова

Первая ракетка мира, 17-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Фото: Getty Images

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийская чемпионка в одиночном разряде и трёхкратная – в парном.

Фото: из личного архива Уильямс

Андрей Рублёв (Россия)

14-я ракетка мира, победитель четырёх турниров ATP.

Фото: Getty Images

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион в паре.

Фото: Getty Images

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Просим отнестись к нашему эксперименту с юмором. Мы никого не хотели обидеть – это всего лишь шутка.