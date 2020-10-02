Соревновательная пауза: зачем тренироваться в переходный период?

Большинство спортсменов и тренеров после длительного сезона подготовки и участия в соревнованиях задаются вопросом: что делать в так называемый переходный период? Мнения расходятся. Большинство в это время значительно снижают объём и интенсивность нагрузок, а продолжительность этого периода составляет от трёх недель до одного месяца.
Однако в практике и большого, и любительского спорта встречаются успешные примеры, когда круглогодичный тренировочный процесс проходит без явного выделения переходного периода и снижения активности. Разобраться в вопросе поможет тренер и кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Анатолий Наумов.
Для чего нужен переходный период?
На мой взгляд, ведущим фактором в этом вопросе будет уровень резерва тренировочной формы спортсмена на данный момент, причём не только в физической, но психоэмоциональной области.
Например, если у атлета был достаточно напряжённый соревновательный сезон с большим количеством стартов и большими тренировочными нагрузками, то его организм потратил немало и физических, и моральных сил. А значит, целесообразно значительно изменить уровень тренировочных нагрузок.
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Если в прошедшем сезоне у спортсмена были проблемы травматического характера, то в этот период необходимо заняться различными лечебно-восстановительными процедурами, чтобы к новому сезону прийти во всеоружии.
Как показывает практика, временной промежуток переходного периода колеблется от трёх недель до одного месяца. Этого времени обычно хватает, чтобы накопить адаптационный резерв и подготовиться к полноценной работе в следующем сезоне.
Однако стоит учесть и такой факт: некоторые спортсмены имеют физиологическую особенность – при отсутствии большой тренировочной нагрузки быстро набирают вес. За этим необходимо строго следить, иначе набирать спортивную форму в новом сезоне придётся гораздо дольше.
Нужен ли тренировочный период для спортсменов-любителей?
Непрофессиональные атлеты, как правило, имеют небольшой тренировочный стаж, обладают другими параметрами физической подготовки и некоторыми особенностями.
Эта категория спортсменов обычно недостаточно натренирована, а потому наделена большим адаптационным резервом, который позволяет продолжать тренировочный процесс без снижения нагрузки.
Фото: istockphoto.com
Нередко длительная работоспособность объясняется психологической зависимостью от физической активности. Например, спортсмена любого уровня трудно удержать от готовности выполнять упражнения высокой интенсивности, когда организм требует реализации накопленного потенциала.
Получается, если у спортсменов-любителей отсутствуют лимитирующие факторы, искусственные перерывы в занятиях не имеют физиологического обоснования. Однако даже у них может появиться потребность в переключении с одного вида деятельности на другой – в силу психоэмоционального состояния.
В таких случаях стоит на время изменить тренировочную рутину, сохранив при этом общую направленность. Например, если спортсмен выполнял беговые тренировки с определённой нагрузкой, будет крайне нелогично полностью забросить их и переключиться на упражнения со штангой.
Как тренироваться в переходный период?
Так, для бегунов хорошей альтернативой на переходный период станут лёгкие велопрогулки или плавание, длительные пешие прогулки на природе и широкий спектр упражнений из общефизической подготовки. А получить эмоциональную разрядку помогут различные спортивные игры.
Фото: istockphoto.com
Для общефизической подготовки бегуна можно рекомендовать целый перечень специальных беговых и прыжковых упражнений. Однако их стоит подбирать с учётом физиологических и морфофункциональных особенностей (особенности суставов, клеток крови, нейронов и т. д.) каждого спортсмена.