Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Что будет с телом, если приседать по 20 раз каждый день? Мнение тренера

Что будет, если каждый день приседать по 20 раз?
Станислав Вахрушев Алиса Павлова
,
Что произойдёт, если приседать по 20 раз ежедневно?
Не всем такие тренировки дадут положительный эффект.
Lifestyle / Фитнес 0
Аудио-версия:

Приседания – одно из базовых упражнений и самых естественных движений тела. Основная нагрузка приходится на ягодичные мышцы и мышцы ног, и многие начинают прокачивать их именно с помощью этого упражнения.

Фото: istockphoto.com

К ежедневным тренировкам в фитнес-среде относятся по-разному: одни считают, что такой режим увеличивает эффективность, другие обязательно делают перерывы между занятиями. А что произойдёт, если каждый день приседать по 20 раз? Разбираемся вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым.

Как орех: тренировка, которая поможет добиться круглых подтянутых ягодиц
Пять упражнений, эффект от которых действительно заметен.

Будет ли толк от такого небольшого количества приседаний?

На самом деле, всё индивидуально, и в тренировках в том числе. Конечно, 20 приседаний ежедневно – это немного, и эффект будет зависеть от физических данных конкретного человека. Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и не тренируется, результат не заставит себя ждать. Но завсегдатаям фитнес-зала не стоит рассчитывать на заметные изменения.

Фото: istockphoto.com

Станислав: Суть в том, что от 20 приседаний в день будет толк, пока организм не адаптируется к физической нагрузке. Время, которое может уйти на это, – несколько недель.

Даже если мышечная масса не увеличится, усилится ли кровоток или повысится выносливость?
Это тоже зависит от физических данных, а ещё от питания. Мышечную массу вы можете немного увеличить, а выносливость, скорее всего, повысится только у тех, кто до этого не занимался спортом и приседания – их первая регулярная активность.

Почему приседания полезны для бегунов? Мнения тренеров
Важно не только набегать объёмы, но и прокачивать нужные мышцы.

Станислав: Если человек в хорошей физической форме, то такая нагрузка – всего 20 приседаний в день – не даст особого эффекта.

Что можно использовать, чтобы увеличить эффективность приседаний?

После того как тело адаптируется к нагрузке, можно добавлять новые элементы и упражнения, немного менять подход – в общем, экспериментировать.

Фото: istockphoto.com

Станислав: Для большей эффективности приседаний необходимо делать периодизацию нагрузок, тренироваться с помощью разного спортивного оборудования, увеличивать объём и интенсивность упражнений.

Низкий старт: 7 эффективных упражнений на нижнюю часть тела от Юлии Канакиной
Добиться идеальных форм можно и дома, главное – выбрать правильную экипировку.

Стоит помнить, что рано или поздно организм приспосабливается к любой нагрузке. Поэтому, чтобы сохранять прогресс, придётся увеличивать интенсивность.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Больше вреда, чем пользы: чем может быть опасна планка
Больше вреда, чем пользы: чем может быть опасна планка
«Как не стоит худеть»: блогер сбросил 50 кг за 2 месяца
«Как не стоит худеть»: блогер сбросил 50 кг за 2 месяца
TOP 3
Час на дорожке или жим лёжа: какие тренировки полезнее для здоровья?
Час на дорожке или жим лёжа: какие тренировки полезнее для здоровья?
Фитнес
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тест
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тренды
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021