Что произойдёт, если приседать по 20 раз ежедневно?

Приседания – одно из базовых упражнений и самых естественных движений тела. Основная нагрузка приходится на ягодичные мышцы и мышцы ног, и многие начинают прокачивать их именно с помощью этого упражнения.

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К ежедневным тренировкам в фитнес-среде относятся по-разному: одни считают, что такой режим увеличивает эффективность, другие обязательно делают перерывы между занятиями. А что произойдёт, если каждый день приседать по 20 раз? Разбираемся вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым.

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Будет ли толк от такого небольшого количества приседаний?

На самом деле, всё индивидуально, и в тренировках в том числе. Конечно, 20 приседаний ежедневно – это немного, и эффект будет зависеть от физических данных конкретного человека. Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и не тренируется, результат не заставит себя ждать. Но завсегдатаям фитнес-зала не стоит рассчитывать на заметные изменения.

Фото: istockphoto.com

Станислав: Суть в том, что от 20 приседаний в день будет толк, пока организм не адаптируется к физической нагрузке. Время, которое может уйти на это, – несколько недель.

Даже если мышечная масса не увеличится, усилится ли кровоток или повысится выносливость?

Это тоже зависит от физических данных, а ещё от питания. Мышечную массу вы можете немного увеличить, а выносливость, скорее всего, повысится только у тех, кто до этого не занимался спортом и приседания – их первая регулярная активность.

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Станислав: Если человек в хорошей физической форме, то такая нагрузка – всего 20 приседаний в день – не даст особого эффекта.

Что можно использовать, чтобы увеличить эффективность приседаний?

После того как тело адаптируется к нагрузке, можно добавлять новые элементы и упражнения, немного менять подход – в общем, экспериментировать.

Фото: istockphoto.com

Станислав: Для большей эффективности приседаний необходимо делать периодизацию нагрузок, тренироваться с помощью разного спортивного оборудования, увеличивать объём и интенсивность упражнений.

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Стоит помнить, что рано или поздно организм приспосабливается к любой нагрузке. Поэтому, чтобы сохранять прогресс, придётся увеличивать интенсивность.