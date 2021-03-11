Они могут появиться не только из-за лишнего веса.

Упражнения для скульптурирования рук. Как убрать складки в области подмышек?

Часто наличие складок в зоне подмышек ошибочно принимают за показатель лишнего веса. На самом деле, причиной их появления может быть не только жир, но и неправильная осанка, растяжение кожи, сутулость и так далее. В любом случае, многие считают, что от складок нужно избавляться. Разберём упражнения, которые помогут это сделать.

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Упражнение с мячом

Исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч в руках на уровне живота.

Фото: istockphoto.com

Медленно поднимайте мяч над головой и сильно надавливайте руками. Держите так 30 секунд, затем опустите до уровня груди, чтобы прямые руки были параллельны полу. Держите ещё 30 секунд. После чего опустите мяч на уровень бёдер, руки при этом перпендикулярны полу. Надавите на снаряд и держите руки в напряжении полминуты.

Повторите 4-5 раз.

Отжимания

Исходное положение: упор лёжа, руки чуть уже ширины плеч.

Фото: istockphoto.com

Отличие этого упражнения от классических отжиманий – в постановке рук. Чем ближе ладони друг к другу, тем выше уровень сложности. Начните с расстояния немного меньше, чем ширина плеч, и постепенно сокращайте его.

Выполнять ежедневно три подхода по 10 раз.

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Разведение гантелей лёжа

Исходное положение: лёжа на спине.

Руки с гантелями выпрямите перпендикулярно груди. Затем разведите их, но не кладите на пол, сведите лопатки.

Выполняйте три подхода по 12-15 раз.

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Разведение гантелей стоя

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки с гантелями подняты параллельно полу, кисти смотрят друг на друга.

Фото: istockphoto.com

Разведите руки, старайтесь держать их на уровне плеч. Сохраняйте исходное положение кистей. Задержитесь в такой позиции на несколько секунд, после чего вернитесь обратно.

Выполняйте 15 раз.

Подъём гантелей над головой

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, кисти с гантелями на уровне висков, локти смотрят вверх.

Выпрямите руки, кисти устремлены вверх. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходное.

Выполняйте 12-15 раз.

Как правильно выполнять упражнения, смотрите в видео «Чемпионата».

Если причина появления нежелательных складок – всё же лишний вес, одних упражнений будет недостаточно. Для достижения лучшего результата стоит также пересмотреть план питания и избавиться от вредных привычек.