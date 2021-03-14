5 идей, как использовать смартфон для здорового образа жизни

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни каждого. Сейчас, в буквальном смысле, сложно представить жизнь без них. С помощью продвинутых телефонов мы работаем, учимся, общаемся, используем их в качестве развлечения. Но функции смартфонов можно применить и на пользу себе. Например, чтобы вести более здоровый образ жизни. Они помогут мотивироваться и вдохновляться, начать заниматься спортом и следить за питанием. Что же можно делать на смартфоне, чтобы поддерживать ЗОЖ?
Считать калории
На смартфонах есть возможность скачать приложения для подсчёта калорий. Это удобная альтернатива рукописным дневникам питания. Во-первых, так можно установить лимит для разных целей: сбросить, поддержать или набрать вес. В зависимости от поставленной задачи и ваших параметров, приложение вычислит, какое количество калорий надо потреблять ежедневно.
Фото: istockphoto.com
Во-вторых, с помощью такого приложения можно сосчитать, сколько калорий съедено за целый день. В поисковике есть самые разные продукты с примерной информацией о калорийности каждого. Например, если завтрак состоит из омлета и кофе, надо просто найти в списке ингредиенты, из которых был приготовлен завтрак, указать их количество, а дальше программа подсчитает, какая энергетическая ценность у такого завтрака. С электронным помощником гораздо проще контролировать съеденное за день и следить за весом.
Отслеживать активность
Приложения, считывающие физическую активность, помогут следить за тренировками и рассчитывать, сколько калорий вы потратили при том или ином виде занятий. Например, в шагомере установите дневную цель: сколько шагов или километров вы хотите проходить ежедневно.
Также такое приложение считает, сколько этажей пройдено за день и сколько при этом потрачено энергии.
Вдохновляться в соцсетях
На просторах социальных сетей можно найти немало интересных, полезных и мотивирующих блогов о здоровом образе жизни. На таких страничках можно найти информацию о том, как правильно тренироваться, какие упражнения направлены на определённые группы мышц, как использовать тот или иной инвентарь. Кроме того, смотря на результаты и достижения других и общаясь с единомышленниками, можно получить заряд мотивации и вдохновления, чтобы наконец встать с дивана.
Фото: istockphoto.com
Искать ПП-рецепты
На смартфоны можно скачать приложения, которые предлагают огромное количество рецептов для тех, кто придерживается правильного питания. Также идеи для блюд можно найти в социальных сетях, например, в «Инстаграме» или в TikTok. Не нужно ломать голову над тем, что приготовить, чтобы было и вкусно, и полезно. Да и не придётся есть только гречку с куриной грудкой, когда под рукой есть куча вариантов интересных и вкусных рецептов.
Вести свой ЗОЖ-блог
Не обязательно следить за другими, можно и самому вдохновлять и вдохновляться. Попробуйте завести собственный блог и делиться там своими успехами. Расскажите о том, как пришли к здоровому образу жизни, с какими сложностями столкнулись. Так можно найти и единомышленников, чтобы, например, заниматься вместе.
Фото: istockphoto.com
Блог поможет не только научиться выражать свои мысли и чувства, но и даст дополнительный заряд мотивации, чтобы не бросить тренировки на полпути к цели.