Зачем ощелачивать воду? Как уровень pH влияет на организм

Вода — источник жизни человека. Её польза была неоднократно доказана учёными по всему миру. Качество воды, которую мы пьём, – один из основных критериев здоровья. Обычная питьевая имеет нейтральное значение pH (водородный показатель). А чтобы организм правильно функционировал, важно поддерживать кислотно-щелочной баланс. Что такое ощелачивание воды, для чего это нужно и как это правильно делать, разбираемся вместе с нутрициологом Анной Глумовой.
Что такое ощелачивание?
Ощелачивание организма — очень популярная тема на сегодняшний день. От уровня pH крови (кислотно-щелочного баланса) зависят многие процессы. Более того, отклонение от нормы может привести к серьёзным нарушениям и проблемам со здоровьем вплоть до летального исхода.
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На уровень pH влияют:
- еда и вода;
- содержание минералов в организме;
- корректное функционирование выводящих систем.
Разные продукты питания могут как окислять, так и ощелачивать организм. К первым относятся животный белок, сахар, мучное, алкоголь, кофе и др. А ко вторым, например, зелень, овощи, водоросли и т.п.
Однако тело человека действительно удивительно устроено. Благодаря гомеостазу (стремлению всех систем к сохранению баланса) нормальный уровень pH поддерживается без дополнительных усилий. Избыточная кислота, получаемая с пищей, выводится с мочой. Кстати, именно по моче проще всего отследить изменения этого показателя: достаточно приобрести специальные тест-полоски в аптеке.
Чем опасно отклонение от нормы?
Когда уровень pH в крови становится ниже 7,35, наступает ацидоз — закисление крови. Это состояние важно вовремя диагностировать. Ведь когда организм не справляется с выведением избытка кислот, это может привести даже к коме.
Фото: istockphoto.com
А повышение pH выше 7,45 вызывает алкалоз – избыточное накопление щелочных соединений в крови. Оно тоже весьма опасно.
Как ощелачивать воду?
Сегодня рынок товаров для здоровья предлагает различные средства для ощелачивания питьевой воды. Это могут быть специальные камни или минералы, металлические палочки-ионизаторы и минеральные добавки в виде порошка или капель, которые следует добавлять прямо в стакан с водой. Вода считается щелочной, когда её pH равен 8,5-10. При регулярном употреблении на голодный желудок в течение минимум трёх месяцев она способна:
- снизить воспаления;
- оказывать антиоксидантный эффект;
- благотворно влиять на микрофлору кишечника;
- нормализовать уровень сахара в крови;
- способствовать быстрому восстановлению после физических нагрузок.
Фото: istockphoto.com
Если посмотреть на состав щелочной воды и ощелачивающих добавок, зачастую в него входят базовые минералы (калий и натрий) в профилактических, то есть небольших, объёмах. Аналогичные ингредиенты, но в более серьёзных дозировках, можно найти и в аптечных препаратах против обезвоживания, которые назначают при пищевых отравлениях.
Задача у всех этих средств одна – доставить в организм минимально необходимые минералы для восстановления дегидратации и, как следствие, простимулировать клеточный метаболизм (питание и очищение на клеточном уровне).
А о том, что произойдёт, если пить воду натощак, смотрите в видео «Чемпионата».
Кому нужно ощелачивать воду?
Если организм здоров, этот базовый физиологический процесс не требует добавок или особой щелочной воды. Достаточно следить за здоровьем печени и почек (основные органы детокса), не злоупотреблять красным мясом, алкоголем и кофе, а также включать в рацион как можно больше зелени, овощей и чистой питьевой воды.
Фото: istockphoto.com
Тем не менее, щелочная вода может быть дополнительным помощником в ходе лечения и восстановления здоровья. Особенно если для вас характерны:
- хроническое переутомление и стресс;
- работа на вредных производствах, взаимодействие с химикатами;
- проживание в районах с плохой экологией;
- неправильное питание, вредные привычки.