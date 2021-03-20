Зачем ощелачивать воду? Как уровень pH влияет на организм

Вода человеку жизненно необходима, но даже её можно сделать ещё полезнее.

Вода — источник жизни человека. Её польза была неоднократно доказана учёными по всему миру. Качество воды, которую мы пьём, – один из основных критериев здоровья. Обычная питьевая имеет нейтральное значение pH (водородный показатель). А чтобы организм правильно функционировал, важно поддерживать кислотно-щелочной баланс. Что такое ощелачивание воды, для чего это нужно и как это правильно делать, разбираемся вместе с нутрициологом Анной Глумовой.

Простой секрет: вода натощак укрепляет организм. Но пить важно правильно Кто бы мог подумать, что элементарная привычка настолько полезна!

Что такое ощелачивание?

Ощелачивание организма — очень популярная тема на сегодняшний день. От уровня pH крови (кислотно-щелочного баланса) зависят многие процессы. Более того, отклонение от нормы может привести к серьёзным нарушениям и проблемам со здоровьем вплоть до летального исхода.

Нормальным уровне pH крови считается 7,37-7,44 по шкале pH.

Фото: istockphoto.com

На уровень pH влияют:

еда и вода;

содержание минералов в организме;

корректное функционирование выводящих систем.

Разные продукты питания могут как окислять, так и ощелачивать организм. К первым относятся животный белок, сахар, мучное, алкоголь, кофе и др. А ко вторым, например, зелень, овощи, водоросли и т.п.

Однако тело человека действительно удивительно устроено. Благодаря гомеостазу (стремлению всех систем к сохранению баланса) нормальный уровень pH поддерживается без дополнительных усилий. Избыточная кислота, получаемая с пищей, выводится с мочой. Кстати, именно по моче проще всего отследить изменения этого показателя: достаточно приобрести специальные тест-полоски в аптеке.

Почему китайцы так любят горячую воду и считают её чрезвычайно полезной С её помощью можно избавиться от набежавших за день калорий.

Чем опасно отклонение от нормы?

Когда уровень pH в крови становится ниже 7,35, наступает ацидоз — закисление крови. Это состояние важно вовремя диагностировать. Ведь когда организм не справляется с выведением избытка кислот, это может привести даже к коме.

Фото: istockphoto.com

А повышение pH выше 7,45 вызывает алкалоз – избыточное накопление щелочных соединений в крови. Оно тоже весьма опасно.

Как ощелачивать воду?

Сегодня рынок товаров для здоровья предлагает различные средства для ощелачивания питьевой воды. Это могут быть специальные камни или минералы, металлические палочки-ионизаторы и минеральные добавки в виде порошка или капель, которые следует добавлять прямо в стакан с водой. Вода считается щелочной, когда её pH равен 8,5-10. При регулярном употреблении на голодный желудок в течение минимум трёх месяцев она способна:

снизить воспаления;

оказывать антиоксидантный эффект;

благотворно влиять на микрофлору кишечника;

нормализовать уровень сахара в крови;

способствовать быстрому восстановлению после физических нагрузок.

Фото: istockphoto.com

Если посмотреть на состав щелочной воды и ощелачивающих добавок, зачастую в него входят базовые минералы (калий и натрий) в профилактических, то есть небольших, объёмах. Аналогичные ингредиенты, но в более серьёзных дозировках, можно найти и в аптечных препаратах против обезвоживания, которые назначают при пищевых отравлениях.

Задача у всех этих средств одна – доставить в организм минимально необходимые минералы для восстановления дегидратации и, как следствие, простимулировать клеточный метаболизм (питание и очищение на клеточном уровне).

А о том, что произойдёт, если пить воду натощак, смотрите в видео «Чемпионата».

Простой секрет: вода натощак укрепляет организм. Но пить важно правильно Кто бы мог подумать, что элементарная привычка настолько полезна!

Кому нужно ощелачивать воду?

Если организм здоров, этот базовый физиологический процесс не требует добавок или особой щелочной воды. Достаточно следить за здоровьем печени и почек (основные органы детокса), не злоупотреблять красным мясом, алкоголем и кофе, а также включать в рацион как можно больше зелени, овощей и чистой питьевой воды.

Фото: istockphoto.com

Тем не менее, щелочная вода может быть дополнительным помощником в ходе лечения и восстановления здоровья. Особенно если для вас характерны: