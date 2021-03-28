Неправильное питание – лишь часть проблемы. Есть и другие причины.

От чего появляются прыщи на спине и как от них избавиться?

Высыпания на спине – не менее распространённая проблема, чем на лице. Есть даже специальный термин – «бакне» (от англ. back – «спина»). Акне на этом участке тела может доставлять неудобства и вызывать дискомфорт. Однако с ним можно справиться, если правильно подойти к вопросу. Почему может появиться акне и как с ним бороться, рассказывает врач-дерматолог Мария Васильева.

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Почему образуются высыпания?

Причин для возникновения гнойничковых воспалений на спине достаточно много, отмечает эксперт. Пожалуй, главной можно считать гормональный дисбаланс. Как правило, он сопровождает пубертатный период и нарушает работы эндокринной системы. В таких случаях наблюдаются стойкие акне, которые трудно поддаются наружной терапии.

Фото: istockphoto.com

Также к наиболее распространённым причинам относятся:

ношение воздухонепроницаемой одежды;

несоблюдение правил гигиены;

травмирование кожи из-за рюкзаков/сумок.

Зачастую они носят временный характер: как правило, при исключении этих факторов высыпания сами постепенно уходят.

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Может ли акне возникать из-за неправильного питания?

Часто проблему ищут в нарушении питания. Но это лишь сопутствующий фактор, который накладывается на уже имеющийся гормональный сбой. При употреблении быстрых углеводов или молочных продуктов количество кожного сала увеличивается и способствует размножению таких бактерий, как Propionibacterium acnes, тем самым усугубляя течение акне.

Фото: istockphoto.com

Propionibacterium acnes — вид бактерий, которые провоцируют акне (угревую сыпь), то есть воспаление сальных желёз. Также Р.acnes принимают активное участие в формировании микрокомедонов (сальных пробок).

Как справится с акне на спине?

Дерматолог рекомендует исключить наиболее распространённые факторы и пройти курс наружной антибактериальной терапии.

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Важно! Если причина всё же в гормональном сбое или нарушениях эндокринной системы, необходимо обратиться к врачу и пройти системную терапию.