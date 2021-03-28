От чего появляются прыщи на спине и как от них избавиться?

Высыпания на спине – не менее распространённая проблема, чем на лице. Есть даже специальный термин – «бакне» (от англ. back – «спина»). Акне на этом участке тела может доставлять неудобства и вызывать дискомфорт. Однако с ним можно справиться, если правильно подойти к вопросу. Почему может появиться акне и как с ним бороться, рассказывает врач-дерматолог Мария Васильева.
Причин для возникновения гнойничковых воспалений на спине достаточно много, отмечает эксперт. Пожалуй, главной можно считать гормональный дисбаланс. Как правило, он сопровождает пубертатный период и нарушает работы эндокринной системы. В таких случаях наблюдаются стойкие акне, которые трудно поддаются наружной терапии.
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Также к наиболее распространённым причинам относятся:
ношение воздухонепроницаемой одежды;
несоблюдение правил гигиены;
травмирование кожи из-за рюкзаков/сумок.
Зачастую они носят временный характер: как правило, при исключении этих факторов высыпания сами постепенно уходят.
Может ли акне возникать из-за неправильного питания?
Часто проблему ищут в нарушении питания. Но это лишь сопутствующий фактор, который накладывается на уже имеющийся гормональный сбой. При употреблении быстрых углеводов или молочных продуктов количество кожного сала увеличивается и способствует размножению таких бактерий, как Propionibacterium acnes, тем самым усугубляя течение акне.
Фото: istockphoto.com
Propionibacterium acnes — вид бактерий, которые провоцируют акне (угревую сыпь), то есть воспаление сальных желёз. Также Р.acnes принимают активное участие в формировании микрокомедонов (сальных пробок).
Как справится с акне на спине?
Дерматолог рекомендует исключить наиболее распространённые факторы и пройти курс наружной антибактериальной терапии.