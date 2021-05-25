Как отличить симптомы коронавируса от аллергии

В сезон цветения легко не заметить инфекцию. Но у неё есть несколько особенностей.

С наступлением весны и сезона цветения у многих обострилась аллергия. В этот период крайне важно отличить реакцию на пыльцу и другие раздражители от инфекционного заболевания, особенно от коронавируса. О том, что общего есть между коронавирусной инфекцией и аллергией и каковы их основные различия, рассказывает кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Европейского Медицинского Центра Ксения Яковлева.

Вопрос, как отличить инфекцию от аллергии, беспокоил людей задолго до распространения COVID-19. Действительно, респираторные вирусные заболевания могут быть очень похожи на аллергию. Но всё же между ними есть существенные различия.

Повышение температуры

Вирусное заболевание, особенно среднетяжёлого или тяжёлого течения, всегда сопровождается повышением температуры, как правило, выше 37,5 градусов. При обострении аллергии, например, сезонного аллергического ринита, это происходит крайне редко. Зачастую такое осложнение возникает как раз из-за того, что аллергия усугубляется ещё и инфекцией.

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Интоксикация

Для COVID-19 характерна интоксикация. При коронавирусной инфекции люди чаще всего жалуются на плохое самочувствие, слабость, боли в мышцах и суставах, ломоту. При аллергии же затрудняется дыхание, появляются зуд в глазах, покраснение, но общих симптомов интоксикации не наблюдается. Кроме того, у пациентов с коронавирусом постоянно возникает одышка и падает уровень кислорода в крови.

Интоксикация — состояние, при котором нарушается сознание, когнитивная деятельность, восприятие, суждение, эмоциональное состояние, поведение или другие психофизиологические функции и реакции.

Отсутствие зуда

Лёгкое течение коронавируса без повышения температуры или боли в мышцах можно принять за аллергическую реакцию. Но действие аллергена, как правило, связано с зудом в носу или глазах. Коронавирусу такие симптомы несвойственны.

Фото: istockphoto.com

Внезапная потеря обоняния

У тех, кто борется с аллергией, обоняние пропадает постепенно, причём после длительного обострения. В то время как при коронавирусной инфекции пациент перестаёт чувствовать запахи внезапно и не может уловить их даже на близком расстоянии.

Особое внимание врачи обращают на историю болезни пациента. Необходимо выяснить, была ли у него аллергия ранее, склонен ли его организм к аллергическим реакциям, контактировал ли человек с больными COVID-19, соблюдает ли он меры безопасности. Уже на основе этой информации и анализа симптомов терапевт делает первичные выводы, даёт рекомендации и направляет к тому или иному специалисту.

Не стоит заниматься самодиагностикой и тем более самолечением. При появлении симптомов следует обратиться к врачу, чтобы выяснить свой диагноз.