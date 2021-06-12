Не в папиных трениках: почему на фитнес нужно одеваться так, чтобы себе нравиться?

Фитнес — это целая философия. Мы приходим в спортивный зал, чтобы становиться красивее, сильнее, здоровее и лучше. А если мы нацелены на улучшение, то и выглядеть там нужно соответствующе. Если вы пришли в зал попотеть и считаете, что стильный лук вам не нужен, вы ошибаетесь.



В зал, как на любое вечернее мероприятие, нужно одеваться так, чтобы себе нравиться. Разбираемся с Анастасией Акатьевой, как спортивная одежда влияет на самооценку и почему в зал нельзя надевать бежевый цвет.

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Зачем нужен стильный лук?

Одежда — это самопрезентация. Вы себя ощущаете точно так же, как вы одеты. Если вы пришли на фитнес в несуразной одежде, ждите точно такого же результата. С тренажёркой всё то же самое, что и с домашней одеждой.

Анастасия Акатьева Стилист, основатель «Школы стиля» Если вы пришли с работы и переоделись в треники, вы будете себя чувствовать так же, как эти растянутые треники.

Одежда в зале даёт человеку дополнительный ресурс. Если вы выглядите стильно, у вас есть энергия, вы чувствуете себя сексуально и готовы отбомбить тренировку на максималках. Плюс ко всему правильно подобранная одежда помогает вам рассмотреть, где у вас всё идеально и над чем нужно ещё поработать.

Откажитесь от бежевого

Удивительно, но на качество тренировки влияют цвета. Поскольку фитнес — это всегда про активность и энергию, Анастасия рекомендует отказаться от пастельных цветов в спортивной одежде.

Анастасия Акатьева Стилист, основатель «Школы стиля» Нельзя приходить на тренировку, например, в бежевом, потому что бежевый цвет провалится. Вы сядете возле тренажера, и у вас не будет сил, нужны яркие цвета и акценты. Нужна красивая новая модная одежда, которая должна быть ещё и максимально удобной, чтобы она вас стимулировала.

Кроме того, стилистка не советует надевать на тренировку хлопковые вещи. Из-за особенности ткани во время тренировки будут видны все недостатки, например, круги пота. Также такая одежда будет прилипать к вам и тем самым доставлять неудобства. Лучше выбирайте специальную одежду для занятий спортом. Не просто же так её создавали.



Качество вещей напрямую влияет на самочувствие на тренировке. Правильная одежда нам помогает быстрее получить результат. Анастасия напоминает, что у каждого вида спорта есть своя специфика: где-то должно сохраняться дополнительное тепло, где-то нужен эффект для ускоренного жиросжигания, а где-то нужна компрессия.

Фото: unsplash.com/@sulemakaroglu

Как вы себя чувствуете, так и одеваетесь

Одежда транслирует миру наше отношение к жизни. Если человек одет непонятно или плохо, он сигнализирует окружающим, что в его жизни есть проблемы. Анастасия отмечает, что иногда, когда в нашей жизни происходят непонятные ситуации, мы начинаем неосознанно надевать вещи, которые нас не украшают. Такой лук означает, что на подсознательном уровне мы кричим о помощи.

Привлекательный и ухоженный внешний вид говорит о согласованности и гармонии в жизни человека. Это касается абсолютно всех сфер: и рабочей, и домашней, и спортивной.

Мы советуем не забивать на то, как вы выглядите на тренировках: сходите в Nike или adidas за стильным луком и удобными кроссовками, сделайте красивую причёску — и в бой!