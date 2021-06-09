Фитнес-марафоны: быстрый результат, но надолго ли?

Блогеры и тренеры всё чаще предлагают желающим сбросить пару лишних килограммов, принять участие в фитнес-марафонах. Они платные, но создатели обещают — за достаточно короткий срок вы добьётесь ошеломительных результатов, похудеете к лету и будете блистать на пляжах. Чаще всего похудение интересует девушек, но в некоторых марафонах предлагают поучаствовать и мужчинам.

Звучит многообещающе, но что будет после того, как волшебный марафон похудения закончится? Разбираемся с Таисией Прокопенко.

Фитнес-марафон – это своего рода спортивный квест, целью которого является оздоровление организма и быстрое снижение веса. Интерес аудитории подогревается возможностью выиграть автомобиль или очередную модель IPhone. Для участников составляется рацион питания и тренировки. Меню готовится на каждый день, а тренироваться нужно примерно три-четыре раза в неделю. Плюс ко всему марафонщиков приглашают в специальные чаты, где они могут пообщаться с другими людьми, а также задать вопрос психологам, диетологам и тренерам.



Выглядит всё это очень классно, учитывая, что впереди фигура мечты. Но существуют и нюансы.

Фото: istockphoto.com

В чём подвох?

Прежде всего, рацион и тренировки составляются для среднестатистического участника. Создатели марафона не могут физически оценить состояние каждого человека, учесть все его заболевания, психологическое состояние. В таком случае участнику с особенностями чаще всего приходится марафонить по общей программе.

Также из-за очень больших потоков марафонщиков практически нереально грамотно составить каллораж для каждого. Из-за этого человеку может не хватить полезных веществ, что негативно скажется на работе организма.

Минус кроется и в самом процессе быстрого похудения. Ведь если вы слишком быстро сбросите вес, то так же быстро наберёте его обратно, вернувшись к своему привычному образу жизни. А вновь поправиться очень страшно. Из-за этого у человека могут возникнуть расстройства пищевого поведения, чрезмерный фокус на внешности и как итог – проблемы со здоровьем.

Как быстро удаётся достичь результата?

Действительно хорошего результата на фитнес-марафонах удаётся достичь достаточно быстро.



Человек попадает в сообщество единомышленников, где все на одной волне. Кроме того, из-за обещанных призов присутствует и соревновательный дух.



В среднем участники могут сбросить плюс-минус 4-7 кг. Но зачастую вес возвращается обратно.

Фото: istockphoto.com

Что делать, чтобы сохранить результат?

Нужно попытаться постепенно «перепрошить» свою программу жизни. Не ждите, что это будет легко и быстро: скорее всего, вам потребуется не один месяц, а возможно и год. Долговечный результат требует большого количества времени, сил, самоконтроля и ежедневной работы над собой.



Не меняйте свою жизнь резко, нужен плавный переход. Из-за слишком быстрой смены привычек у организма может возникнуть стресс, что не приведёт ни к чему хорошему.

Режим, в котором вы жили во время фитнес-марафона, нужно сохранять как минимум полгода.



Мы не рекомендуем вам сильно зацикливаться на «плохих» продуктах типа сахара. Таисия считает, что есть можно всё, но в меру. Начинайте с малого: если вы съедали за чашкой кофе пять конфет, съешьте две, если вы никогда не бегали, но хотите начать, пробегите не 10 километров, а для начала хотя бы один.



А если вы не можете сами себя организовать, обращайтесь к специалистам, они всегда вам помогут, поставят на ноги и расскажут, в каком направлении нужно двигаться.