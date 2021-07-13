Скарлетт Йоханссон в роли Чёрной вдовы: как актриса готовилась к фильму

Впервые Скарлетт Йоханссон появилась на экранах в роли Чёрной вдовы в 2010 году. Актриса мгновенно покорила публику своей мастерской игрой и изяществом, а также удивила большим количеством трюков. Однако девушка не всегда походила на супергероиню. Как добиться такого качественного преобразования, рассуждаем с экспертом.

Дмитрий Ващенко тренер по фитнесу, нутрициолог Задача Скарлетт — выглядеть хорошо в кадре, поэтому наша цель не выносливость, а именно создание рельефа. Я бы больше внимания уделил силовым тренировкам: 3 силовые тренировки и 1-2 кардио в неделю. Это помогает оставить ей объём и при этом прорисовывает рельеф. Что касается питания: сбалансированный рацион с определёнными уклонами в белковую пищу, меньше углеводов, больше белков, жиров и клетчатки.





Скарлетт нередко признавалась в интервью, что тренировки она начинала неохотно и не могла привыкнуть к постоянным нагрузкам. Недавно в прокат вышел её сольник «Чёрная вдова», где зритель вновь не сможет усомниться в талантах актрисы. Для соответствия русской наёмнице девушка уделяла время не только кардио и силовым тренировкам, но и борьбе и олимпийской тяжёлой атлетике.

Дисциплина и тренировки

Актриса замечает, что нет никакого секрета фитнеса — все её достижения — это упорный труд, дисциплина, ответственность и усилия. Скарлетт никогда не зацикливалась на собственной форме, для неё гораздо важнее приблизить собственные способности к способностям Наташи Романофф. Поэтому значительное время девушка уделяла кардио с прыжками, где в виде препятствий выступали ящики разной длины и высоты.

Основные упражнения в её программе: 245-фунтовая (примерно 111 килограммов) становая тяга, серия подтягиваний, выпады и приседания, а также отжимания с 45-фунтовой (примерно 20 килограммов) пластиной на спине.

Также актриса хотела выполнить столько трюков без помощи каскадёра, сколько смогла бы. Для этого она усиленно занималась смешанными единоборствами, тяжёлой атлетикой и тренировками на гибкость.

Скарлетт уверена, что заниматься физическими нагрузками стоит лишь под присмотром тренера. Несмотря на это, актриса поделилась с поклонниками своим суперсетом:

Персональная тренировка от актрисы:

— подтягивания — 5-10 подходов по одному повторению;

— бёрпи — 5-10 подходов по два повторения;

— подъём EZ-штанги на бицепс на скамье Скотта — 5-10 подходов по пять повторений;

— разгибание на трицепс вниз на блоке — 5-10 подходов по пять повторений;

— приседания без отягощений — 5-10 подходов по пять повторений.

Вегетарианство и борьба с датскими булочками

Актриса резко выступает против изнурения своего тела голодом. Для неё залогом успеха является сбалансированное питание. По словам Скарлетт, перед выходом фильма она придерживалась растительной диеты — много зелени, ягод, фруктов и орехов. При этом не исключала из своего рациона яйца и молочные продукты. Также актриса призналась, что за несколько недель до начала съёмок она использовала технику интервального голодания.

Скарлетт наполовину датчанка, поэтому отказ от национальной выпечки дался ей тяжело: когда она приезжала в Данию, было нелегко сдерживать аппетит. К тому же в одном интервью актриса рассказала, что растительная диета ей не по нраву — она не представляет жизни без крылышек буффало.

Скарлетт Йоханссон до сих пор остаётся любимицей фанаток и фанатов киновселенной Marvel. Она умело сочетает силу и грацию. Жаль, но фильм «Чёрная вдова» станет для зрителей последним шансом увидеть актрису в полюбившемся амплуа.