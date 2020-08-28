«Ангельская» тренировка: секреты красивого тела от модели Victoria’s Secret

Нагрузка топ-модели Эльзы Хоск выглядит совсем не безобидной, зато позволяет прокачать всё тело.

Эльза Хоск — шведская модель, сотрудничавшая со многими известными домами мод. С 2011-го по 2018 год участвовала в ежегодном модном показе Victoria's Secret, а в 2015 году её официально объявили ​​одной из 10 новых ангелов бренда.

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Изначально Эльза хотела связать свою жизнь со спортом: она профессионально занималась баскетболом, а на все предложения модельных агентств отвечала отказом. Однако оказалось, что в Швеции стать профессиональной баскетболисткой практически невозможно – в стране этот вид спорта недостаточно развит. Лишь тогда Эльза поддалась на уговоры и всё-таки решила строить карьеру в модельном бизнесе.

В июле в своём «инстаграмме» девушка объявила о том, что собирается выпустить серию из видео, в которых она вместе с тренером Меган Роуп будет рассказывать о своих тренировках и демонстрировать упражнения. Как же проходят воркауты одной из ангелов Victoria's Secret?

Быстрая и эффективная зарядка для пресса

Первое видео из этой серии посвящено проработке мышц пресса. Во время тренировки Эльза и её тренер занимаются на специальных ковриках. Благодаря подобранным упражнениям на разные мышцы живота, пресс становится более прорисованным, чётким и крепким. И судя по форме Эльзы, это действительно эффективные упражнения!

«Танцующие руки»

Пусть это и короткая тренировка, но зато самая весёлая. Она состоит из ряда непрерывных упражнений, в ходе которых нужно по-разному махать руками, словно танцуя. По словам тренера Меган Роуп, эти движения помогают скульптурировать руки, делают кожу более подтянутой и упругой. Кроме того, такая тренировка поможет сохранить тело в тонусе на весь день.

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Ноги и ягодицы

Последняя и наиболее продолжительная тренировка посвящена созданию идеальных ног и бёдер. Занятие разделено на две части: в первой внимание уделяется только ногам, а во второй – ягодицам. Эльза отмечает, что хотя после некоторых упражнений ей тяжело даже стоять, она считает их наиболее эффективными.

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Для наиболее быстрого и видимого результата Эльза и Меган советуют комбинировать тренировки. В ближайшее время модель планирует выпустить ролики с упражнениями для спины, шеи, грудных мышц, а также отдельное видео о растяжке.