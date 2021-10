Зачем бренды создают коллаборации с героями мультфильмов и комиксов?

Создавать вещи с героями из любимых анимационных фильмов или книг — очень сложная, но невероятно интересная задача для дизайнеров. Трудность заключается в том, что вещи и обувь должны быть стильными, а принт с анимационными персонажами может сделать их слишком наивными и не предназначенными для носки в повседневной жизни. За последние месяцы вышло несколько удачных, на наш взгляд, коллабораций с героями нашего детства. Подробнее рассказываем о них в этой статье.

«Корпорация монстров» и adidas

В этом году мультфильму «Корпорация монстров» исполняется 20 лет, поэтому adidas и Pixar объединились, чтобы создать юбилейную коллекцию. В неё вошли несколько моделей кроссовок спортивного бренда, худи, футболки, перчатки и даже баскетбольный и теннисный мячи.

Все вещи посвящены главным героям анимационного фильма. В линейке представлены сразу несколько моделей кроссовок. Здесь можно найти принт в виде глаза Майка Вазовски, вставки из меха, яркие неоновые цвета и надпись You and I are a team, которая, кстати, повторяется на каждой вещи из коллекции.

«Союзмультфильм» и Monochrome

Новая коллекция российской марки вдохновлена мультфильмами «Бременские музыканты» и «Винни Пух». Герои мультфильмов, их цитаты и знакомые всем символы из картин, такие как карточные масти разбойников или яйца в подставках, которые ел король из «Бременских музыкантов», появились на оверсайз-моделях Monochrome.

В коллекции представлены яркие джемперы с геометрическими и цветочными принтами, кардиган с бесшовными узорами, объёмные рубашки с рисунками, а также толстовки и футболки. Также дизайнеры успели придумать сумки-мешки, которые позволят вашему базовому образу стать более интересным.

«Бэтмен» и Lanvin

Французский модный дом Lanvin и киностудия Warner Bros. Pictures представили совместную коллекцию весна-лето —2022 на Парижской неделе моды. На подиуме презентовали вещи и кроссовки, на которых оказался Бэтмен в легендарной маске летучей мыши. Изображения культовых персонажей комиксов, таких как Бэтмен и Женщина-кошка, создатели переделали в графические принты.

Например, на моделях появились оверсайз-рубашка, удлинённое худи и бежевый пиджак с портретом главного героя и кроп-топ с бэтмобилем. Кроссовки, выполненные из тёмно-фиолетовой замши с синими вставками, дизайнеры дополнили широким шнурком и большим язычком в виде головы Бэтмена в маске.

«Симпсоны» и Balenciaga

Сотрудничество именитых брендов с продюсерами мультфильмов заканчивается не только новыми коллекциями, но и показами на Неделе мод. Недавно прошёл нашумевший показ Balenciaga, в котором весенняя коллекция была показана не на привычных нам моделях, а на героях из Симпсонов. Дизайнер бренда Демна Гвасалия предложил авторам анимационной картины создать серию с Канье Уэстом, Ким Кардашьян, Джастином Бибером, Анной Винтур и другими знаменитостями в главных ролях для демонстрации своей новой коллекции.

В этом эпизоде Гомер Симпсон умолял креативного директора Balenciaga одолжить платье для героини мультфильма — Мардж. Это привело к тому, что весь город Спрингфилд появился на показе Balenciaga во время Недели моды в Париже, а Анна Винтур даже заплакала при виде Мардж в золотом платье.