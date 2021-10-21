Вид спорта, к которому относятся с пренебрежением, имеет не только минусы, но и плюсы.

Что произойдёт с организмом, если долго играть в компьютерные игры?

Сколько часов в день профессиональные киберспортсмены проводят за компьютером? Как это влияет на здоровье?



Разбираемся вместе с врачом и игровым блогером.

Киберспорт по праву может претендовать на главный приз любой премии в номинации «открытие года». И это неслучайно. Интерес к компьютерным играм неустанно растёт, в среднем на 23-25% в год. Даже локальные турниры готовы побороться с классическими спортивными состязаниями по рейтингам. Что уж говорить о международных чемпионатах по Dota 2 и CS:GO.

Пожалуй, одна из причин такого интереса к играм — баснословный призовой фонд, который, как порой кажется, не имеет границ. Другая — буйство красок и масштабный экшн, который происходит на далеко не всегда «изи катках». Как раз во время подобной, на турнире The International 2021, команда Team Spirit одержала победу со счётом 3:2. Это позволило СНГ-коллективу увезти с собой выигрыш в размере $ 18,2 млн (1,3 млрд рублей).

Мнения общественности разделились. У одних даже не возникло сомнений, почему именно эти парни смогли победить. Другие же ещё больше осудили компьютерные игры, посчитав, что из-за этого можно потерять великих спортсменов и олимпийских чемпионов. Бесспорным остаётся факт: как и любой спорт высших достижений, киберспорт влияет на организм и состояние здоровья. Не знаете как? Рассказываем.

Анастасия Климова геймер, игровой блогер Киберспорт имеет неоспоримые плюсы: развивает зрительную память, мелкую моторику, скорость реакции, стратегическое и пространственное мышление, а также улучшает когнитивные способности и навыки командной работы.

Профессиональные игроки посвящают киберспорту целый день: от 8 до 10, а иногда и до 12 часов. Поэтому даже с соблюдением режима и рекомендаций такой режим может негативно влиять на здоровье.

В 2019 году в США провели исследование, в рамках которого опрашивали студенческие киберспортивные команды. Так, наиболее частой жалобой была усталость глаз — 56%, боли в шее и спине — 42%, боли в запястье — 36% и боли в руке — 32%. При этом 40% опрошенных не выполняли никакие физические упражнения.

Как профессиональные игроки сидят за компьютером?

Из-за пониженной подвижности (гиподинамии) и ассиметричного использования клавиатуры и мыши возникают патологические изгибы позвоночника, проблемы с шеей и грыжа межпозвоночных дисков.

К примеру, если посмотреть на положение тел киберспортсменов во время игровой сессии, можно заметить, что вес тела перенесён вперёд, голова наклонена. Руки часто лежат на клавиатуре и мыши не ровно, а под наклоном — так мышцы шеи перенапрягаются, спина находится в неестественном положении, а близость монитора вредит глазам. Зачастую это происходит непроизвольно во время игры: вы просто хотите приблизиться к экрану, чтобы лучше следить за ситуацией и более точно прицелиться по врагу на большой дистанции.

Каковы основные последствия для здоровья?

Если смотреть в целом, киберспортсмены сталкиваются с серьёзным стрессом, нарушениями сна, проблемами со зрением, опорно-двигательным аппаратом, обменом веществ и лишним весом. К примеру, во время турниров спортсмены совершают до 400 кликов мышью и нажатий на клавиши в минуту, а частота сердечных сокращений может доходить до 160-180 ударов в минуту. Это действительно серьёзная нагрузка на организм.

Фото: istockphoto.com

Одна из наиболее частых травм в киберспорте — карпальный туннельный синдром. Человек чувствует онемение (часто в большом, указательном и среднем пальцах), боль в запястьях и кистях, потерю ловкости и силы хвата. Чтобы избежать заболевания, спортсмены используют специальные перчатки и напульсники, а также делают упражнения на растяжку, укрепление кисти, снижение давления и улучшения кровотока.

Говоря, о компьютерных играх и киберспорте в целом, стоит напомнить, что экран компьютера имеет своё влияние и на глаза. Развитие высоких технологий, конечно, позволило снизить уровень электромагнитного излучения мониторов, однако глаза всё равно будут перенапрягаться.

Ирина Шикалович врач-офтальмолог высшей категории, главный врач сети оптик «Счастливый Взгляд» Профессиональные киберспортсмены и любители долго играть в компьютерные игры хорошо знают, какой сильный дискомфорт глаза могут испытывать после продолжительной сессии.

Дело в том, что при зрительной концентрации частота морганий сокращается до 4-5 раз в минуту. Всё это ведёт к быстрому «высыханию» защитной плёнки глаза. Также во многих квартирах уже начался отопительный сезон, а горячие батареи и обогреватели сильно сушат воздух, из-за чего тоже страдают глаза. Вместе эти факторы могут спровоцировать синдром «сухого глаза», который проявляется в покраснении, зуде и ощущении инородного тела в глазу.

Но защититься от неприятных симптомов можно, если следовать простым рекомендациям:

Периодически напоминайте себе моргать. Пусть это происходит вместе с нажатием определённой клавиши или кнопки, которую надо задействовать во время игры.

Те, у кого уже проявился синдром «сухого глаза», могут получить рекомендации на специальные увлажняющие капли или гели у офтальмолога.

Рядом с компьютером лучше всегда держать питьевую воду — большой стакан или бутылку. Соблюдение здорового питьевого режима помогает поддерживать увлажнённость глаза изнутри.

Дополнительной защитой для глаз могут стать специальные очки, которые будут блокировать вредное воздействие синего света от экрана.

Как их предотвратить?

В целом большинство этих проблем относится не только к киберспортсменам. По данным исследований, каждый пятый человек в мире недостаточно физически активен. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, все взрослые должны уделять 150-300 минут средней или 75-150 минут высокой физической активности в неделю. Также необходимо вести здоровый образ жизни:

выделять время на полноценный сон и отдых;

гулять на свежем воздухе;

придерживаться сбалансированного питания;

отказаться от вредных привычек.

Исследования доказали, что небольшие перерывы на активность любой интенсивности — хотя бы каждые 60 минут сидячей работы — значительно улучшат показатели здоровья.

Фото: istockphoto.com

Из многих исследований видно, что вопрос сохранения здоровья крайне актуален в среде киберспортсменов. Сейчас эта задача — в приоритете для тренеров. У большинства команд есть определённый режим дня, питания, регулярные спортивные нагрузки, перерывы и отдых. Ведь эти аспекты влияют не только на здоровье, но и на самое главное в игре — результативность.