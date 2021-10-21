Что произойдёт с организмом, если долго играть в компьютерные игры?

Разбираемся вместе с врачом и игровым блогером.
Киберспорт по праву может претендовать на главный приз любой премии в номинации «открытие года». И это неслучайно. Интерес к компьютерным играм неустанно растёт, в среднем на 23-25% в год. Даже локальные турниры готовы побороться с классическими спортивными состязаниями по рейтингам. Что уж говорить о международных чемпионатах по Dota 2 и CS:GO.
Пожалуй, одна из причин такого интереса к играм — баснословный призовой фонд, который, как порой кажется, не имеет границ. Другая — буйство красок и масштабный экшн, который происходит на далеко не всегда «изи катках». Как раз во время подобной, на турнире The International 2021, команда Team Spirit одержала победу со счётом 3:2. Это позволило СНГ-коллективу увезти с собой выигрыш в размере $ 18,2 млн (1,3 млрд рублей).
Мнения общественности разделились. У одних даже не возникло сомнений, почему именно эти парни смогли победить. Другие же ещё больше осудили компьютерные игры, посчитав, что из-за этого можно потерять великих спортсменов и олимпийских чемпионов. Бесспорным остаётся факт: как и любой спорт высших достижений, киберспорт влияет на организм и состояние здоровья. Не знаете как? Рассказываем.
Киберспорт имеет неоспоримые плюсы: развивает зрительную память, мелкую моторику, скорость реакции, стратегическое и пространственное мышление, а также улучшает когнитивные способности и навыки командной работы.
Профессиональные игроки посвящают киберспорту целый день: от 8 до 10, а иногда и до 12 часов. Поэтому даже с соблюдением режима и рекомендаций такой режим может негативно влиять на здоровье.
В 2019 году в США провели исследование, в рамках которого опрашивали студенческие киберспортивные команды. Так, наиболее частой жалобой была усталость глаз — 56%, боли в шее и спине — 42%, боли в запястье — 36% и боли в руке — 32%. При этом 40% опрошенных не выполняли никакие физические упражнения.
Как профессиональные игроки сидят за компьютером?
Из-за пониженной подвижности (гиподинамии) и ассиметричного использования клавиатуры и мыши возникают патологические изгибы позвоночника, проблемы с шеей и грыжа межпозвоночных дисков.
К примеру, если посмотреть на положение тел киберспортсменов во время игровой сессии, можно заметить, что вес тела перенесён вперёд, голова наклонена. Руки часто лежат на клавиатуре и мыши не ровно, а под наклоном — так мышцы шеи перенапрягаются, спина находится в неестественном положении, а близость монитора вредит глазам. Зачастую это происходит непроизвольно во время игры: вы просто хотите приблизиться к экрану, чтобы лучше следить за ситуацией и более точно прицелиться по врагу на большой дистанции.
Каковы основные последствия для здоровья?
Если смотреть в целом, киберспортсмены сталкиваются с серьёзным стрессом, нарушениями сна, проблемами со зрением, опорно-двигательным аппаратом, обменом веществ и лишним весом. К примеру, во время турниров спортсмены совершают до 400 кликов мышью и нажатий на клавиши в минуту, а частота сердечных сокращений может доходить до 160-180 ударов в минуту. Это действительно серьёзная нагрузка на организм.
Фото: istockphoto.com
Одна из наиболее частых травм в киберспорте — карпальный туннельный синдром. Человек чувствует онемение (часто в большом, указательном и среднем пальцах), боль в запястьях и кистях, потерю ловкости и силы хвата. Чтобы избежать заболевания, спортсмены используют специальные перчатки и напульсники, а также делают упражнения на растяжку, укрепление кисти, снижение давления и улучшения кровотока.
Говоря, о компьютерных играх и киберспорте в целом, стоит напомнить, что экран компьютера имеет своё влияние и на глаза. Развитие высоких технологий, конечно, позволило снизить уровень электромагнитного излучения мониторов, однако глаза всё равно будут перенапрягаться.
Профессиональные киберспортсмены и любители долго играть в компьютерные игры хорошо знают, какой сильный дискомфорт глаза могут испытывать после продолжительной сессии.
Дело в том, что при зрительной концентрации частота морганий сокращается до 4-5 раз в минуту. Всё это ведёт к быстрому «высыханию» защитной плёнки глаза. Также во многих квартирах уже начался отопительный сезон, а горячие батареи и обогреватели сильно сушат воздух, из-за чего тоже страдают глаза. Вместе эти факторы могут спровоцировать синдром «сухого глаза», который проявляется в покраснении, зуде и ощущении инородного тела в глазу.
Но защититься от неприятных симптомов можно, если следовать простым рекомендациям:
- Периодически напоминайте себе моргать. Пусть это происходит вместе с нажатием определённой клавиши или кнопки, которую надо задействовать во время игры.
- Те, у кого уже проявился синдром «сухого глаза», могут получить рекомендации на специальные увлажняющие капли или гели у офтальмолога.
- Рядом с компьютером лучше всегда держать питьевую воду — большой стакан или бутылку. Соблюдение здорового питьевого режима помогает поддерживать увлажнённость глаза изнутри.
- Дополнительной защитой для глаз могут стать специальные очки, которые будут блокировать вредное воздействие синего света от экрана.
Как их предотвратить?
В целом большинство этих проблем относится не только к киберспортсменам. По данным исследований, каждый пятый человек в мире недостаточно физически активен. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, все взрослые должны уделять 150-300 минут средней или 75-150 минут высокой физической активности в неделю. Также необходимо вести здоровый образ жизни:
- выделять время на полноценный сон и отдых;
- гулять на свежем воздухе;
- придерживаться сбалансированного питания;
- отказаться от вредных привычек.
Исследования доказали, что небольшие перерывы на активность любой интенсивности — хотя бы каждые 60 минут сидячей работы — значительно улучшат показатели здоровья.
Фото: istockphoto.com
Из многих исследований видно, что вопрос сохранения здоровья крайне актуален в среде киберспортсменов. Сейчас эта задача — в приоритете для тренеров. У большинства команд есть определённый режим дня, питания, регулярные спортивные нагрузки, перерывы и отдых. Ведь эти аспекты влияют не только на здоровье, но и на самое главное в игре — результативность.