5 упражнений от фитнес-модели, которые помогут похудеть после новогодних праздников
Уделяйте 35 минут тренировке каждый день, и после каникул вы будете в форме.
Хороший отдых ещё никому не вредил. И совсем не обязательно прощаться с красивой фигурой после праздничного застолья. Если вы плотно ели во время Нового года и ни в чём себе не отказывали, настало время приводить себя в форму. Предлагаем начать с тренировки фитнес-модели Марии Соколовой.
фитнес-модель
Эту тренировку можно делать и дома, и в зале. Для неё не потребуется никакого оборудования. Нужно только ваше тело и желание начать год с чистого листа.
Вам нужно будет выполнить пять кругов, отдых между которыми – минута. Но если ваша новогодняя ночь переросла в неделю, то придётся сделать хотя бы семь кругов. Можно больше, всё зависит от вашего состояния.
Выпрыгивания из приседа
Техника выполнения:
- ставим ноги чуть шире плеч, руки вдоль туловища;
- приседаем, отводя таз назад. Руки в приседе держим у подбородка;
- из этого положения резко выпрямляем ноги, выталкивая туловище вверх;
- в момент выпрыгивания помогаем себе руками, делая ими рывок;
- после приземления вновь возвращаемся в положение приседа.
Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.
Фото: instagram.com/marrymemariya
Отжимания с широкой постановкой рук
Техника выполнения:
- встаём в положение упор лёжа. Расставляем руки значительно шире плеч;
- опускаем туловище, сгибая локти до 90 градусов;
- затем разгибаем руки и возвращаемся в исходное положение;
- если выполнять упражнение из упора лёжа трудно, можно отжиматься с колен.
Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.
Прямые скручивания с касанием стоп
Техника выполнения:
- ложимся на спину, прямые ноги поднимаем вверх, перпендикулярно полу. Прямые руки отводим назад, за голову;
- из этого положения скручиваем туловище вперёд до тех пор, пока пальцами не достанем носков;
- после вновь опускаемся на пол.
Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.
Фото: instagram.com/marrymemariya
Выпады с шагом назад
Техника выполнения:
- ставим ноги вместе, руки держим у подбородка;
- отставляем левую ногу назад, сгибая её;
- правая нога, оставшаяся спереди, также сгибается. Каждая из ног должна оказаться согнутой на 90 градусов;
- затем возвращаем левую ногу в исходное положение. И повторяем то же самое с правой ногой.
Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.
Динамичная планка
Техника выполнения:
- встаём в привычную планку: упор на локтях, ноги на ширине плеч, тело прямое;
- выпрямляем руки по одной и встаём в упор лёжа;
- возвращаемся в исходное положение, сгибая сперва одну руку, потом вторую;
- повторяем всё сначала.
Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.
Тренировка окончена.
С такой тренировкой возвращение к занятиям после праздников пройдёт определённо легче. Не забрасывайте спорт во время отдыха, и вы всегда будете в тонусе.