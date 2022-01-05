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Жиросжигающая тренировка после новогодних праздников — как быстро похудеть

5 упражнений от фитнес-модели, которые помогут похудеть после новогодних праздников
Маргарита Зуева Мария Соколова
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Мария Соколова
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Уделяйте 35 минут тренировке каждый день, и после каникул вы будете в форме.

Хороший отдых ещё никому не вредил. И совсем не обязательно прощаться с красивой фигурой после праздничного застолья. Если вы плотно ели во время Нового года и ни в чём себе не отказывали, настало время приводить себя в форму. Предлагаем начать с тренировки фитнес-модели Марии Соколовой.

<a href="https://www.instagram.com/marrymemariya/?utm_medium=copy_link">Мария Соколова</a>
Мария Соколова
фитнес-модель

Эту тренировку можно делать и дома, и в зале. Для неё не потребуется никакого оборудования. Нужно только ваше тело и желание начать год с чистого листа.

Вам нужно будет выполнить пять кругов, отдых между которыми – минута. Но если ваша новогодняя ночь переросла в неделю, то придётся сделать хотя бы семь кругов. Можно больше, всё зависит от вашего состояния.

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Выпрыгивания из приседа

Техника выполнения:

  • ставим ноги чуть шире плеч, руки вдоль туловища;
  • приседаем, отводя таз назад. Руки в приседе держим у подбородка;
  • из этого положения резко выпрямляем ноги, выталкивая туловище вверх;
  • в момент выпрыгивания помогаем себе руками, делая ими рывок;
  • после приземления вновь возвращаемся в положение приседа.

Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.

Фото: instagram.com/marrymemariya

Отжимания с широкой постановкой рук

Техника выполнения:

  • встаём в положение упор лёжа. Расставляем руки значительно шире плеч;
  • опускаем туловище, сгибая локти до 90 градусов;
  • затем разгибаем руки и возвращаемся в исходное положение;
  • если выполнять упражнение из упора лёжа трудно, можно отжиматься с колен.

Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.

Прямые скручивания с касанием стоп

Техника выполнения:

  • ложимся на спину, прямые ноги поднимаем вверх, перпендикулярно полу. Прямые руки отводим назад, за голову;
  • из этого положения скручиваем туловище вперёд до тех пор, пока пальцами не достанем носков;
  • после вновь опускаемся на пол.

Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.

Фото: instagram.com/marrymemariya

Выпады с шагом назад

Техника выполнения:

  • ставим ноги вместе, руки держим у подбородка;
  • отставляем левую ногу назад, сгибая её;
  • правая нога, оставшаяся спереди, также сгибается. Каждая из ног должна оказаться согнутой на 90 градусов;
  • затем возвращаем левую ногу в исходное положение. И повторяем то же самое с правой ногой.

Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.

Динамичная планка

Техника выполнения:

  • встаём в привычную планку: упор на локтях, ноги на ширине плеч, тело прямое;
  • выпрямляем руки по одной и встаём в упор лёжа;
  • возвращаемся в исходное положение, сгибая сперва одну руку, потом вторую;
  • повторяем всё сначала.

Делаем упражнение 40 секунд, а потом 20 секунд отдыхаем.

Тренировка окончена.

С такой тренировкой возвращение к занятиям после праздников пройдёт определённо легче. Не забрасывайте спорт во время отдыха, и вы всегда будете в тонусе.

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