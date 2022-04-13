В кардио много плюсов, но ограничиваться только им вредно для здоровья.

Что будет, если исключить из тренировочного плана силовые и только бегать? Отвечает тренер

Михаил Жвания тренер по бодибилдингу и фитнесу, основатель и президент федерации Street Workout Грузии Что будет с телом, если отказаться от силовых тренировок и заниматься только кардио?

Снизить вес, улучшить фигуру, укрепить здоровье и повысить работоспособность – вот главные причины, побуждающие людей начать заниматься спортом. Самым простым способом становятся кардиоупражнения. Об этом говорят рекомендации ВОЗ, «Википедия», интернет-издания и блогеры. «Для большей пользы – 150 минут в неделю, 300 минут в неделю, 8000 шагов, 10 000 шагов, 12 000 шагов» – и другие советы, которыми пестрит интернет.

Рекомендации заниматься кардио не требуют, на первый взгляд, каких-то сложных техник или тренера рядом – ходи себе, крути педали или бегай, а вес будет уходить сам собой. И многие считают, что только это и поможет им похудеть. Силовые нагрузки в этом случае часто отходят на второй план или вовсе забываются.

Конечно, доказано, что кардиоупражнения предотвращают болезни сердца, высокое кровяное давление, ожирение, диабет и даже депрессию. Но и у них тоже есть свои плюсы и минусы. Знаем одно, ограничиваться только кардионагрузками нельзя.

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Что будет, если не заниматься силовыми?

Перетренированность и потеря контроля

Во-первых, если вы оставите только кардио, однообразное и монотонное, вы можете быстро перетренироваться. Под влиянием первых успехов и эндорфинов (гормонов радости), мы быстро перестаём трезво оценивать свои возможности и прислушиваться к ощущениям. Забываем о предельно допустимой частоте сердечных сокращений, одышке, аритмии и других симптомах, появление которых требует мгновенного переосмысления плана тренировок. Наступает плато, и изменений в составе тела можно вообще не ждать.

Зато в таком случае очень быстро приходят нарушение электролитного баланса, аритмия и мышечная дисфункция. Это означает, что при перенапряжении во время кардиотренировок вы можете нанести вред своему организму и выйти за пределы разумного. Чтобы противостоять этому, важно начинать медленно и с малого, а затем постепенно увеличивать интенсивность тренировок.

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Потеря мышечной массы

Во-вторых, некоторые люди из-за перенапряжения могут потерять мышечную массу. Если вы делаете только кардио, о потере мышц стоит беспокоиться. В этом случае жизненно важно, чтобы вы правильно питались и ели достаточно белка.

Кардио не является самой эффективной тренировкой для сжигания жира. Поэтому вам придётся делать всё больше и больше шагов, пробегать всё больше и больше километров, чтобы увидеть потерю веса. Если вы не меняете режим тренировок, тело начинает адаптироваться. Вам нужно будет продолжать усиливать свои тренировки, чтобы увидеть какие-либо улучшения.

Если вы будете делать больше кардио, тело будет терять мышечную массу и силовые показатели, что приведёт к замедлению обмена веществ, потере кальция, хрупкости костей и травмам.

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Мышцы уйдут, а жир останется

Кардиотренировки часто приводят организм к дефициту калорий, и тогда источником топлива для тела станут мышцы. Организм будет кричать «удерживай каждую калорию!», а самая ценная калория – это жир. Тело будет накапливать жир, а не сжигать его. Снижение веса будет происходить за счёт потери мышц и воды. Чтобы снизить риск потери мышечной массы, сочетайте кардио с силовыми нагрузками.

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Болезни суставов

В-третьих, отказ от силовых упражнений увеличивает нагрузку на суставы и приводит к их хронической болезненности. Она развивается постепенно, поэтому её легко не заметить. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете после пробежки. Болят колени? Голеностопный сустав? Тазобедренный? Обязательно возьмите день отдыха или отправляйтесь на занятия йогой.

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Чем полезны силовые нагрузки?

Силовые нагрузки готовят суставы к работе и укрепляют связочный аппарат. Упражнения на мышцы бедра усиливают устойчивость, координацию, симметричность нагрузки, а упражнения на мышцы, прикрепляющиеся к рёбрам, сделают дыхание глубоким и эффективным, поступление кислорода в организм – достаточным. Укрепление бёдер и ягодиц – одна из лучших мер по предотвращению травм у бегунов.

Силовые тренировки помогут вам бегать быстрее, ходить эффективнее. Вы получите и множество других преимуществ – более высокий уровень метаболизма, энергии, повышенную плотность костей, более сильный обмен веществ и снижение уровня жира.

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Умеренные физические нагрузки – хороший стресс для организма. Это заставляет наши мышцы и кости укрепляться. Однако если тело слишком напряжено, чрезмерное кардио истощит и вымотает нас.

Чтобы увидеть результаты от кардио, убедитесь, что режим тренировок разнообразный и соответствует растущей физической форме вашего тела. Поступая таким образом, вы избежите плато.