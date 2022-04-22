Как приготовить ПП-кулич на Пасху. Новый простой рецепт

клубника вяленая (можно взять сухофрукты или свежие ягоды) — 60-70 г.
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Йогурт, яйца, масло и эритрит смешиваем, добавляем щепотку соли и тщательно перемешиваем. Просеиваем в массу миндальную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Добавляем в тесто клубнику (ягоды, сухофрукты). Выливаем его в формочки для куличей и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Остывшие куличи украшаем глазурью по желанию.
Для глазури нужно подготовить агар-агар (по схеме на упаковке). Затем размешиваем две столовой ложки тёплой воды и заменитель сахара в кастрюле и ставим на огонь. На небольшом огне доводим до кипения, чтобы сахарозаменитель полностью растворился. Добавляем в массу подготовленный желатин и тщательно размешиваем, а после даём остыть. Затем взбиваем сахарно-желатиновую массу миксером в крепкую белоснежную пену. Наносим глазурь сразу на куличи, потому что она быстро застывает. Готово!