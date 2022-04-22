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Как приготовить пп-кулич — пошаговый рецепт с фото

Как приготовить ПП-кулич на Пасху. Новый простой рецепт
Ната Гончар
Как приготовить ПП-кулич на Пасху
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Отказываться от традиционного угощения не придётся, даже если вы придерживаетесь правильного рациона.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Как приготовить полезный кулич на Пасху?

Традиционные пасхальные угощения могут быть вкусными и полезными без лишних калорий и сахара.

Чтобы не отходить от канонов застолья, но при этом сохранить пользу праздничного рациона, прислушайтесь к советам:

  • творог для блюд выбирайте средней жирности — до 5%;
  • сахар замените натуральными сахарозаменителями или ягодами;
  • вместо дрожжевой выпечки выберите рецепты на разрыхлителе (соде);
  • замените пшеничную муку безглютеновой: миндальной, рисовой, кокосовой или амарантовой, также подойдут пшеничные отруби и овсяные хлопья;
  • готовьте глазурь для куличей самостоятельно, не используя готовые смеси.

Фото: unsplash.com/@dilja96

Кулич — главный символ православного праздника Пасхи. Пасхальное застолье без кулича невозможно представить, а вот испечь вкусный и ароматный кулич не по бабушкиному рецепту возможно.

В классическом варианте много сахара, дрожжей и пшеничной муки — это огромная нагрузка на пищеварительную систему организма, удар по поджелудочной, избыток быстрых углеводов и лишние калории.

Предлагаю испечь альтернативный кулич с максимумом пользы и вкуса.

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Кулич на йогурте без сахара

Вам понадобятся:

  • йогурт греческий — 200 г;
  • яйца крупные — 2 шт.;
  • кокосовое масло — 85 г;
  • эритрит (заменитель сахара) — 65 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — 1 г;
  • мука миндальная — 400 г;
  • клубника вяленая (можно взять сухофрукты или свежие ягоды) — 60-70 г.

Фото: unsplash.com/@valeriabold

Йогурт, яйца, масло и эритрит смешиваем, добавляем щепотку соли и тщательно перемешиваем. Просеиваем в массу миндальную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Добавляем в тесто клубнику (ягоды, сухофрукты). Выливаем его в формочки для куличей и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Остывшие куличи украшаем глазурью по желанию.

Универсальная глазурь для куличей

Вам понадобятся:

  • агар-агар — 0,5 ст. л.;
  • вода — 30 мл;
  • заменитель сахара — 70 г;
  • ванилин.
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Для глазури нужно подготовить агар-агар (по схеме на упаковке). Затем размешиваем две столовой ложки тёплой воды и заменитель сахара в кастрюле и ставим на огонь. На небольшом огне доводим до кипения, чтобы сахарозаменитель полностью растворился. Добавляем в массу подготовленный желатин и тщательно размешиваем, а после даём остыть. Затем взбиваем сахарно-желатиновую массу миксером в крепкую белоснежную пену. Наносим глазурь сразу на куличи, потому что она быстро застывает. Готово!

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