Как приготовить ПП-кулич на Пасху. Новый простой рецепт

Отказываться от традиционного угощения не придётся, даже если вы придерживаетесь правильного рациона.

Традиционные пасхальные угощения могут быть вкусными и полезными без лишних калорий и сахара.

Чтобы не отходить от канонов застолья, но при этом сохранить пользу праздничного рациона, прислушайтесь к советам:

творог для блюд выбирайте средней жирности — до 5%;

сахар замените натуральными сахарозаменителями или ягодами;

вместо дрожжевой выпечки выберите рецепты на разрыхлителе (соде);

замените пшеничную муку безглютеновой: миндальной, рисовой, кокосовой или амарантовой, также подойдут пшеничные отруби и овсяные хлопья;

готовьте глазурь для куличей самостоятельно, не используя готовые смеси.

Фото: unsplash.com/@dilja96

Кулич — главный символ православного праздника Пасхи. Пасхальное застолье без кулича невозможно представить, а вот испечь вкусный и ароматный кулич не по бабушкиному рецепту возможно.

В классическом варианте много сахара, дрожжей и пшеничной муки — это огромная нагрузка на пищеварительную систему организма, удар по поджелудочной, избыток быстрых углеводов и лишние калории.

Предлагаю испечь альтернативный кулич с максимумом пользы и вкуса.

Кулич на йогурте без сахара

Вам понадобятся:

йогурт греческий — 200 г;

яйца крупные — 2 шт.;

кокосовое масло — 85 г;

эритрит (заменитель сахара) — 65 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — щепотка;

ванилин — 1 г;

мука миндальная — 400 г;

клубника вяленая (можно взять сухофрукты или свежие ягоды) — 60-70 г.

Фото: unsplash.com/@valeriabold

Йогурт, яйца, масло и эритрит смешиваем, добавляем щепотку соли и тщательно перемешиваем. Просеиваем в массу миндальную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Добавляем в тесто клубнику (ягоды, сухофрукты). Выливаем его в формочки для куличей и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Остывшие куличи украшаем глазурью по желанию.

Универсальная глазурь для куличей

Вам понадобятся:

агар-агар — 0,5 ст. л.;

вода — 30 мл;

заменитель сахара — 70 г;

ванилин.

Для глазури нужно подготовить агар-агар (по схеме на упаковке). Затем размешиваем две столовой ложки тёплой воды и заменитель сахара в кастрюле и ставим на огонь. На небольшом огне доводим до кипения, чтобы сахарозаменитель полностью растворился. Добавляем в массу подготовленный желатин и тщательно размешиваем, а после даём остыть. Затем взбиваем сахарно-желатиновую массу миксером в крепкую белоснежную пену. Наносим глазурь сразу на куличи, потому что она быстро застывает. Готово!