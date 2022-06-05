Почему могут преследовать постоянные неудачи в спорте? 5 психологических причин

Иногда при всей одарённости и таланте спортсмена его словно преследуют неудачи: ничего не получается на тренировках, на соревнованиях всё словно валится из рук. У такого феномена могут быть психологические причины.

Сергей Савинов спортивный психолог, специалист интегративной и прикладной психологии, бизнес-психолог Делится личным опытом работы со спортсменами.

5 психологических причин неудач в спорте

Ответственность

Самая опасная фраза, которую могут сказать спортсмену: «На тебе большая ответственность». Как только появляется этот аспект, человек становится склонен к ошибкам, так как ответственность предполагает наличие внешнего «куратора», которого нельзя подвести.

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При наличии ответственности каждое действие на площадке подвергается более скрупулёзной оценке, что вызывает сомнение в его эффективности. Выбор технического действия становится на доли секунды более медленным, а само действие оказывается не таким точным из-за волнения.

Ответственность порождает страх подвести. Страх порождает нервозность. Нервозность рождает ошибки. Это может быть ответственность перед семьёй, тренером, командой или вышестоящим руководством. Спортсмен, свободный от ответственности, на площадке ведёт себя более зрело и спокойно.

Сверхмотивация или сверхзначимость результата

Этот фактор сугубо личный и зависит от того, насколько важен конечный результат для спортсмена. Если титул, гонорар или будущие перспективы имеют решающее значение в жизни, то высока вероятность появления бессознательного страха потерять эту возможность.

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Мозг настраивается на тот сценарий, который крутится в голове на уровне образов. Если присутствует страх, то чаще проигрывается образ негативного сценария.

Незакрытый гештальт

Психика устроена так, что если мы попадаем в ситуацию, где не был получен желаемый эмоциональный результат, то подобное событие заставляет нас вернуться туда и повторить его, но уже более успешно. Так сказать, доказать самому себе, что это была ошибка, и закрыть гештальт.

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Для того чтобы вернуться, нужно воссоздать ситуацию. Но гештальт имеет ещё одно свойство: когда мы воссоздаём ситуацию, то перед глазами крутится именно та картинка, которая была неудачной. То есть фактически мы программируем себя на повторение абсолютно с тем же исходом. Любой гештальт, чтобы тот не повторялся, требует своего закрытия именно на психологическом уровне.

Негативный сценарий

Часто это встречается на уровне команд как массовый заданный рефлекс. Если матчи с участием двух соперников начинались и заканчивались одинаково несколько раз, то это может сформировать условный рефлекс.

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Так, например, если «Тигры» привыкли к тому, что после забитого гола в первом тайме в ворота «Орлов» они пропускают три мяча во втором, и этот сценарий повторился уже в нескольких встречах, то в дальнейшем он может стать психологической закономерностью. «Первые забили, а теперь точно пропустим три во втором тайме, как всегда», — подобная мысль крутится у игроков команды.

Негативный опыт или внешняя установка

Например, если боец проиграл предыдущий титульный бой из-за дисциплинарного нарушения, допустим, запрещённого удара, то в реванше он будет действовать чрезмерно осторожно. Вместо работы во всю силу мы получим сценарий «Лишь бы не…». В данном случае лишь бы не нарушить правила опять и не потерять возможность выиграть титул. Это приведёт к неуверенным действиям в стопроцентной ситуации.

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Подводя итог, отмечу, что подобные вопросы наилучшим способом можно решить через перенастройку психологических паттернов и работу с квалифицированным специалистом. В противном случае целые команды могут терять возможности, а спортсмены – хоронить свой талант.