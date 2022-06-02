О чём нужно думать во время тренировки? Не все мысли идут на пользу процессу

Сложно переоценить, насколько важен мыслительный процесс для совершенствования своих спортивных навыков. Но как понять, какие мысли нам помогают, а какие тормозят наш прогресс?
О чём поразмышлять на тренировке? И каких мыслей лучше избегать?
Мысли должны сопровождать нас до тренировки, во время и после. Перед тем как прийти на занятие, надо точно знать, какой именно навык будете тренировать сегодня, как именно и к чему должны прийти. Вот как это сделать.
На каждом занятии вы должны точно понимать, что будете тренировать, как и для чего. Именно на этом будет сосредоточено всё ваше внимание в процессе. Каждое повторение вы будете анализировать, что получилось, а что нет и почему.
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Все мысли быть должны сосредоточены на процессе. Вы отлично понимаете, что сразу ничего не получится, нужны тренировки, новые крепкие миелиновые связи. Поэтому внутри себя нужно быть готовым снова и снова повторять упражнение, чтобы совершенствоваться.
В конце тренировки желательно сделать вывод о том, что получилось, что надо ещё улучшить и как это сделать.
Фото: istockphoto.com
Всё ваше внутреннее зависит от цели тренировки. Если вы хотите просто пробежаться под солнышком и получить удовольствие, то зачем вам ежеминутный анализ того, под каким углом вы выпрямляете ногу? Просто бегите.
О чём не стоит думать во время тренировки
Категорически запрещается унижать и оскорблять себя. Да, сегодня не получилось, получится завтра. Если завтра не получится, когда-нибудь точно произойдёт. Да, кому-то нужно больше времени, кому-то — меньше, это не причина опускать руки и ругать себя. Ещё не стоит зацикливаться только на том, что не получилось на тренировке. Озвучивайте всё, что смогли выполнить и улучшить.
Фото: istockphoto.com
Не думать — это лучшее, что вы можете себе позволить сделать во время тренировки.
Тренировочный процесс в любом виде спорта — это особый вид активной медитации, в котором тело двигается, совершая структурные последовательные действия в определённом ритме. Зачастую люди используют тренировку как средство убежать от проблем, отключиться от них. И это действительно работает, потому что приходится концентрироваться на работе мышц и их состоянии, следить за правильным выполнением техники упражнений, слушать тренера.
Фото: istockphoto.com
В это время мозг переключается на эти задачи, а значит, у вас есть шанс не думать о неприятном или болезненном. К слову, ключевое здесь — не думать: это лучшее, что вы можете себе позволить сделать во время тренировки. Воспринимайте это время как передышку в бесконечном внутреннем диалоге, который свойственен нам в течение дня.
Ментальная и психоэмоциональная разгрузка происходит как раз здесь, в момент ничего не думания. Благодаря этому целительному эффекту так полезна медитация. Ведь что такое внутренний мысленный диалог? Чаще всего он носит критический оттенок самообвинения: «не то сказал, не то сделал — надо было вот так» и т. д. Либо мы перебираем в мыслях список дел и обязанностей, что также вводит нас в состояние напряжения.
Фото: istockphoto.com
Разрешите себе ничего не думать во время тренировки — только концентрироваться на своём теле, ощущениях в мышцах. Это носит большой терапевтический эффект, потому что так вы научитесь:
- отслеживать момент напряжения и расслабления;
- помогать своему телу расслабиться в другие напряжённые моменты жизни;
- слушать и слышать себя, своё тело;
- заботиться о себе — научитесь гармонизировать своё внутреннее состояние через понимание и удовлетворение своих потребностей.