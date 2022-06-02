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О чём думать во время тренировки, какие мысли помогают тренироваться?

О чём нужно думать во время тренировки? Не все мысли идут на пользу процессу
Андрей Лунин Вероника Тюрина
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О чём думать во время тренировки?
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Узнали у экспертов, как правильно настроиться на тренировочный лад. Есть разные мнения.

Сложно переоценить, насколько важен мыслительный процесс для совершенствования своих спортивных навыков. Но как понять, какие мысли нам помогают, а какие тормозят наш прогресс?

Александр Лунин
Александр Лунин
мастер спорта международного класса по практической стрельбе

О чём поразмышлять на тренировке? И каких мыслей лучше избегать?

Мысли должны сопровождать нас до тренировки, во время и после. Перед тем как прийти на занятие, надо точно знать, какой именно навык будете тренировать сегодня, как именно и к чему должны прийти. Вот как это сделать.

На каждом занятии вы должны точно понимать, что будете тренировать, как и для чего. Именно на этом будет сосредоточено всё ваше внимание в процессе. Каждое повторение вы будете анализировать, что получилось, а что нет и почему.

Фото: istockphoto.com

Все мысли быть должны сосредоточены на процессе. Вы отлично понимаете, что сразу ничего не получится, нужны тренировки, новые крепкие миелиновые связи. Поэтому внутри себя нужно быть готовым снова и снова повторять упражнение, чтобы совершенствоваться.

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В конце тренировки желательно сделать вывод о том, что получилось, что надо ещё улучшить и как это сделать.

Фото: istockphoto.com

Всё ваше внутреннее зависит от цели тренировки. Если вы хотите просто пробежаться под солнышком и получить удовольствие, то зачем вам ежеминутный анализ того, под каким углом вы выпрямляете ногу? Просто бегите.

О чём не стоит думать во время тренировки

Категорически запрещается унижать и оскорблять себя. Да, сегодня не получилось, получится завтра. Если завтра не получится, когда-нибудь точно произойдёт. Да, кому-то нужно больше времени, кому-то — меньше, это не причина опускать руки и ругать себя. Ещё не стоит зацикливаться только на том, что не получилось на тренировке. Озвучивайте всё, что смогли выполнить и улучшить.

Фото: istockphoto.com

Вероника Тюрина
Вероника Тюрина
психолог-консультант в сфере межличностных отношений, коуч

Не думать — это лучшее, что вы можете себе позволить сделать во время тренировки.

Тренировочный процесс в любом виде спорта — это особый вид активной медитации, в котором тело двигается, совершая структурные последовательные действия в определённом ритме. Зачастую люди используют тренировку как средство убежать от проблем, отключиться от них. И это действительно работает, потому что приходится концентрироваться на работе мышц и их состоянии, следить за правильным выполнением техники упражнений, слушать тренера.

Фото: istockphoto.com

В это время мозг переключается на эти задачи, а значит, у вас есть шанс не думать о неприятном или болезненном. К слову, ключевое здесь — не думать: это лучшее, что вы можете себе позволить сделать во время тренировки. Воспринимайте это время как передышку в бесконечном внутреннем диалоге, который свойственен нам в течение дня.

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Ментальная и психоэмоциональная разгрузка происходит как раз здесь, в момент ничего не думания. Благодаря этому целительному эффекту так полезна медитация. Ведь что такое внутренний мысленный диалог? Чаще всего он носит критический оттенок самообвинения: «не то сказал, не то сделал — надо было вот так» и т. д. Либо мы перебираем в мыслях список дел и обязанностей, что также вводит нас в состояние напряжения.

Фото: istockphoto.com

Разрешите себе ничего не думать во время тренировки — только концентрироваться на своём теле, ощущениях в мышцах. Это носит большой терапевтический эффект, потому что так вы научитесь:

  • отслеживать момент напряжения и расслабления;
  • помогать своему телу расслабиться в другие напряжённые моменты жизни;
  • слушать и слышать себя, своё тело;
  • заботиться о себе — научитесь гармонизировать своё внутреннее состояние через понимание и удовлетворение своих потребностей.
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