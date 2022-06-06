Отдохнуть получится у всех. И даже остаться хорошим родителем.

Как провести лето с пользой для себя и ребёнка

Родителей, так же как и детей, выматывает учебный год, и им тоже нужны полноценные каникулы. Ведь с сентября по май они, по сути, тоже погружены в школьные заботы, не прекращая при этом работать и зарабатывать. Поэтому, прежде всего, родителю нужно подумать о себе и придумать, как отдохнуть.

Анастасия Якушевская психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Рассказывает о способах провести каникулы с пользой для детей и взрослых.

Как отдохнуть взрослым

Лежать на диване и ничего не делать — более сложная задача, чем кажется. Потому что если лежать, но при этом читать новости, переписываться в «Телеграме», смотреть видео на смартфоне, это уже не считается. Мы постоянно в напряжении и вовлечены в какое-то дело.

Фото: istockphoto.com

Летом наша задача – снять это напряжение: поймать азарт в моменте, играя в настольные игры, покричать на спортивном матче, посмеяться и поплакать с героями любимого сериала, заняться спортом или йогой. Чтобы по-настоящему отдохнуть, нужно не ничего не делать, а переключиться, сформировать новые нейронные связи, то есть посмотреть на мир совсем под другим углом.

Фото: istockphoto.com

Попробуйте устроить себе день, который кардинально отличается от вашей привычной рутины. Важно относиться к отдыху не как к бесполезному делу, а как к инвестиции в себя и в своё здоровье. А инвестиции — это процесс, который надо планировать.

Если у вас есть дети, то лучшего времени для отвлечения от забот, погрузившись в досуг с ребёнком, просто не придумаешь.

Что придумать для детей

Дети — источник радости и новых открытий. Надо только подобрать занятия, которые будут интересны и вам, и им. Важно, чтобы ребёнок провёл лето с пользой — не только отдыхал, но и, отдыхая, учился чему-то новому.

Планирование совместных активностей хорошо помогает отвлечься от работы и при этом не «закиснуть» в ленивом отпуске. Edutainment (education — образование и entertainment — развлечение) — отличный выбор для семейных летних активностей. Это подход к учёбе, который превращает процесс получения новых знаний в игру.

Фото: istockphoto.com

Это и походы в музеи и научные центры, и чтение книг не только по школьной программе, и поездка в языковой лагерь, и интерактивные образовательные игры, онлайн-курсы, творческие мастерские… Изучать можно всё что угодно.

Исследования показывают, что 75% детей будут с удовольствием учиться финансовой грамотности. Больше половины старшеклассников хотели бы изучить писательское мастерство, а 57% детей от 10 до 14 лет с удовольствием освоят видеоблогинг.

Фото: istockphoto.com

Согласно опросу, дети также интересуются программированием, английским языком, анимацией и компьютерной графикой, маркетингом, правовой грамотностью, йогой, танцами. Можно записаться всей семьёй на летние онлайн-курсы по английскому языку и вместе заняться тем, что раньше так часто откладывали из-за работы.

Или посвятить лето знакомству ребенка с новой профессией — например, с программированием компьютерных игр. Это занятие не только переводит в полезное русло детскую гейм-зависимость, но ещё и объединяет одним интересом пап и детей.

Фото: istockphoto.com

Даже если вы ограничены в финансах или во времени, вы всё равно можете обеспечить себя и семью интересными познавательными занятиями. Например, однодневная поездка за город. Постройте вместе маршрут, составьте план поездки и список необходимых вещей.

Дайте ребенку возможность выбрать, где и что вы будете есть, какие достопримечательности посетите. Покажите ребенку, что знания не заканчиваются на страницах учебников — они вокруг нас.