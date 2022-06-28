Тренировка, которая поможет «отработать» бургер: 6 эффективных упражнений от тренера

Сколько нужно тренироваться, чтобы «отработать» один бургер? Какие упражнения подойдут лучше всего?



Рассказываем вместе с фитнес-тренером.

Кто не любит вкусно поесть? Но за всё приходится расплачиваться. После каждого вкусного перекуса наступает момент, когда нужно «отрабатывать» заработанные килокалории. И это порой бывает непросто. Сегодняшняя тренировка поможет сжечь 300 ккал — примерная энергетическая ценность среднестатистического бургера.

Дмитрий Ващенко персональный тренер Эта тренировка направлена на проработку мышц всего тела, вы можете выполнять её как в зале, так и дома.

Приседания с махом ногой

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте чуть шире плеч.

Руки согните в локтях и держите их на уровне груди.

Выполните глубокое приседание, а во время подъёма сделайте высокий мах ногой.

Чередуйте ноги, которыми выполняете махи.

Руками помогайте себе делать махи.

Фото: istockphoto.com

Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.

Если вам наскучили приседания, их можно заменить — о двух эффективных альтернативах рассказали в статье ниже.

Выпад с ударом колена

Техника выполнения

Встаньте на полусогнутые ноги, корпус чуть наклоните вперёд.

Сделайте выпад одной ногой назад, после чего рывком подтяните колено этой же ноги к груди.

Опустите ногу и сразу начните выпад другой ногой.

Сохраняйте ровное дыхание, помогайте себе руками.

Фото: istockphoto.com

Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.

Планка с переходом

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа.

Согните левую руку, выставьте её вперёд и опритесь телом на левое предплечье.

Придите обратно в упор лёжа.

Выполните те же движения по аналогии другой рукой.

Вернитесь в упор лёжа и выполните отжимание.

Фото: istockphoto.com

Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.

Боковая планка

Техника выполнения

Встаньте в боковую планку, перенесите вес тела на правую ногу и правое предплечье.

Другая нога находится на весу, а свободная рука согнута в локте над головой.

Согните свободную ногу и сделайте движение коленом вперёд и вверх, пытаясь коснуться локтя свободной руки.

Движения делайте рывком, без остановок.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте упражнение 20 секунд, после чего поменяйте опорные руку и ногу и выполняйте упражнение ещё 20 секунд. Отдых между подходами — 20 секунд.

Велосипед

Техника выполнения

Лягте на спину, руки сцепите в замок за головой.

Поочерёдно сгибайте ноги в коленях, касаясь при этом колена локтем противоположной руки.

Ноги во время упражнения на пол не опускайте.

Фото: istockphoto.com

Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.

Круговые движения ногами на пресс

Техника выполнения

Сядьте, поднимите ноги и сомкните их, руки поставьте широко за спиной и обопритесь на них.

Начинайте рисовать ногами воображаемый круг.

Меняйте направление движения после каждого нарисованного круга. Ноги на пол не опускайте.

Фото: istockphoto.com

Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.

Выполните эту тренировку в три подхода, между ними делайте небольшую паузу в несколько минут, чтобы дать дыханию восстановиться. Трёх подходов будет достаточно, чтобы сжечь те самые 300 ккал.

А о шести упражнениях, которые помогут прочувствовать мышцы всего тела, рассказали в нашем материале.