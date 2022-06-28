Тренировка, которая поможет «отработать» бургер: 6 эффективных упражнений от тренера
Комплекс позволит сжечь около 300 ккал.
Сколько нужно тренироваться, чтобы «отработать» один бургер? Какие упражнения подойдут лучше всего?
Рассказываем вместе с фитнес-тренером.
Кто не любит вкусно поесть? Но за всё приходится расплачиваться. После каждого вкусного перекуса наступает момент, когда нужно «отрабатывать» заработанные килокалории. И это порой бывает непросто. Сегодняшняя тренировка поможет сжечь 300 ккал — примерная энергетическая ценность среднестатистического бургера.
персональный тренер
Эта тренировка направлена на проработку мышц всего тела, вы можете выполнять её как в зале, так и дома.
Приседания с махом ногой
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги поставьте чуть шире плеч.
- Руки согните в локтях и держите их на уровне груди.
- Выполните глубокое приседание, а во время подъёма сделайте высокий мах ногой.
- Чередуйте ноги, которыми выполняете махи.
- Руками помогайте себе делать махи.
Фото: istockphoto.com
Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.
Если вам наскучили приседания, их можно заменить — о двух эффективных альтернативах рассказали в статье ниже.
Выпад с ударом колена
Техника выполнения
- Встаньте на полусогнутые ноги, корпус чуть наклоните вперёд.
- Сделайте выпад одной ногой назад, после чего рывком подтяните колено этой же ноги к груди.
- Опустите ногу и сразу начните выпад другой ногой.
- Сохраняйте ровное дыхание, помогайте себе руками.
Фото: istockphoto.com
Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.
Планка с переходом
Техника выполнения
- Встаньте в упор лёжа.
- Согните левую руку, выставьте её вперёд и опритесь телом на левое предплечье.
- Придите обратно в упор лёжа.
- Выполните те же движения по аналогии другой рукой.
- Вернитесь в упор лёжа и выполните отжимание.
Фото: istockphoto.com
Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.
Боковая планка
Техника выполнения
- Встаньте в боковую планку, перенесите вес тела на правую ногу и правое предплечье.
- Другая нога находится на весу, а свободная рука согнута в локте над головой.
- Согните свободную ногу и сделайте движение коленом вперёд и вверх, пытаясь коснуться локтя свободной руки.
- Движения делайте рывком, без остановок.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте упражнение 20 секунд, после чего поменяйте опорные руку и ногу и выполняйте упражнение ещё 20 секунд. Отдых между подходами — 20 секунд.
Велосипед
Техника выполнения
- Лягте на спину, руки сцепите в замок за головой.
- Поочерёдно сгибайте ноги в коленях, касаясь при этом колена локтем противоположной руки.
- Ноги во время упражнения на пол не опускайте.
Фото: istockphoto.com
Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.
Круговые движения ногами на пресс
Техника выполнения
- Сядьте, поднимите ноги и сомкните их, руки поставьте широко за спиной и обопритесь на них.
- Начинайте рисовать ногами воображаемый круг.
- Меняйте направление движения после каждого нарисованного круга. Ноги на пол не опускайте.
Фото: istockphoto.com
Упражнение выполняется 40 секунд, отдых между подходами — 20 секунд.
Выполните эту тренировку в три подхода, между ними делайте небольшую паузу в несколько минут, чтобы дать дыханию восстановиться. Трёх подходов будет достаточно, чтобы сжечь те самые 300 ккал.
А о шести упражнениях, которые помогут прочувствовать мышцы всего тела, рассказали в нашем материале.