Куда поехать из Нижнего Новгорода на электричке. 3 впечатляющих места

Судоходная Волга, берёзовые рощи, деревянные купеческие города, колокольный звон на закате – Нижегородская область сосредоточила в себе все лучшие ассоциации, которые возникают у путешественника при упоминании Поволжья. Узнаваемая атмосфера «русской Ривьеры» стала частью национального культурного кода благодаря литературе и живописи. Но даже самые талантливые описания, перенесённые на страницы книг и холсты художников, не заменят личного опыта, который переживают путешественники во время поездки по нижегородчине по железной дороге.

Владимир Виноградов автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story и президент Pro-Vision Куда отправиться из Нижнего Новгорода в первую очередь?

Дивеево

Общее время в пути: ~ 3 часа.

Как добраться: из Нижнего Новгорода на электричке до Арзамаса, далее на автобусе.

Село Дивеево в 150 км от Нижнего Новгорода может похвастаться сотнями тысяч туристов и паломников, ежегодно приезжающих в расположенный здесь Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Это настоящее место силы с удивительной историей и уникальными артефактами. К тому же очень живописное: сочетание строгой храмовой архитектуры, окружающей обитель среднерусской природы и деревенских построек рождает чувство покоя и безмятежности, выводя далеко за скобки сиюминутные проблемы и тревоги.

Болдино

Общее время в пути: ~ 4 часа.

Как добраться: из Нижнего Новгорода до станции «Сергач» или «Ужовка», далее на автобусе.

Болдинская осень считается одним из самых насыщенных периодов в творчестве Пушкина. Застигнутый врасплох эпидемией холеры поэт на три месяца «застрял» в уединённом на тот момент селе фактически на карантине – без возможности принимать гостей и видеться с родными. Что представляло собой Болдино в те пушкинские времена, хорошо описано в его произведениях: село – как «несносный островок», а старый барский дом – как «печальный замок».

Впрочем, не слишком лестные характеристики можно списать на подавленное состояние поэта, вынужденного раз за разом переносить собственную свадьбу. Мне же Болдино показалось образцовым представителем усадебного парка, где можно легко пережить «и жизнь, и слёзы, и любовь» – в зависимости от настроения.

Городец

Общее время в пути: ~ 2 часа.

Как добраться: из Нижнего Новгорода до станции «Заволжье», далее на автобусе.

Городец, что иронично считывается в топониме, не то чтобы «настоящий» серьёзный город. И всё здесь под стать названию: и аккуратные узкие улицы, и «игрушечные» купеческие дома с наличниками, и уютные ремесленные музеи с коллекцией городецкой игрушки и свистульки. А рядом – огромное, бесконечное Горьковское водохранилище и впечатляющая Нижегородская ГЭС. Контраст разительный и требующий переосмысления. Желательно на набережной с великолепным панорамным видом на водную гладь и дегустацией исконно волжских блюд: царской ухи из стерляди, вареников с квашеной капустой и подновских огурцов.

Если вы любите короткие поездки и вам нравится путешествовать на электричке, читайте о других маршрутах в этой статье.