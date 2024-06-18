Эксперт назвал ключевую причину нервного тика и рассказал, как с ним бороться

Нервный тик, или миокимия, может быть вызван рядом причин, однако чаще всего он связан с уровнем кортизола в организме. Об этом сообщил оптометрист Рошни Патель.

По словам эксперта, кортизол помогает регулировать некоторые внутренние процессы, например, кровяное давление и обмен веществ. Вызвать повышенный уровень этого гормона может стресс. Таким образом, ключевой причиной нервного тика являются стрессовые ситуации.

Чтобы снизить напряжение в организме и избавиться от подёргиваний век, Рошни Патель рекомендует соблюдать несколько правил. Так, нужно отдыхать и правильно распределять дела, высыпаться (спать 7–9 часов), избегать напряжения глаз, а также кофеина и алкоголя.

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