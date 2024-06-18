В России растёт число пациентов с подозрением на ботулизм

Число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Напомним, вспышка ботулизма произошла в Москве — 14 и 15 июня в больницы города с отравлением попали более 10 человек. По состоянию на 17 июня их число увеличилось до 121 человека, а сейчас известно о 149 пострадавших. Интересно, что не все случаи зафиксированы в Москве, по 14 человек попали в больницы Казани и Нижнего Новгорода.

У большинства пациентов диагноз уже подтвердили через лабораторные исследования. Известно, что больше половины пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, а нескольких человек пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По факту массового отравления Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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