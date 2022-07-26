Как накачать грудные мышцы эспандером. 3 эффективных упражнения для мужчин

Этот снаряд работает не хуже тренажёров в фитнес-клубе.

Егор Ходырев фитнес-тренер Как накачать грудные мышцы эспандером? Какие упражнения можно делать с этим снарядом?

Эспандер – недооценённый тренажёр, часто мы даже не рассматриваем тренировки с ним. А очень зря. Если задействовать 3-5 эспандеров с разной силой сопротивления, можно повысить общий тонус мускулатуры, прилично прибавить в силе и приобрести рельеф.

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3 важных правила для тренировки с эспандером

Правильная амплитуда. При правильной амплитуде вы будете выполнять движение технически верно. Слишком короткая не загрузит мышцы, а слишком длинная повысит риск травмы суставов, связок, сухожилий. Нужна золотая середина.

Медленный темп. Одну секунду тратим на усилие и пять – на возвращение в исходное положение. Этот способ поможет избежать инерции. Не бросайте руки, контролируйте их. Старайтесь сохранять нужный темп на протяжении всего комплекса. Так ваши мышцы получат полноценную нагрузку. 10 сведений рук в правильном темпе эффективнее, чем 30 в быстром. Мышцам важно время под нагрузкой, а не количество повторений. Работайте на качество, а не на количество.

Используйте эспандеры разного сопротивления. Мышцы со временем адаптируются к физическим нагрузкам, после чего их рост останавливается. Усложняйте тренировки, чтобы мышцы и сила продолжали прогрессировать.

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Три классных упражнения для прокачки груди

Отжимания на нижней перекладине с эспандером

Техника выполнения

Заведите резинку эспандера за спину, рукоятки закрепите на ладонях. Встаньте в упор к перекладине.

Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе. Кистевой сустав жёсткий, кулаки направлены к полу. Локти слегка прижаты к корпусу.

На вдохе плавно опускайтесь до угла 90 градусов в локтях.

Из нижней точки мощно выдохните и поднимите корпус вверх. Не выпрямляйте локти до конца.

Делайте три подхода по 15-20 раз. Отдых между подходами — две-три минуты.

Сведение рук с эспандером на нижней перекладине

Техника выполнения

Закрепите эспандер на перекладине, рукоятки возьмите в руки. Встаньте к перекладине спиной. Одна нога стоит впереди, другая – сзади. Корпус тела ровный и отклонён назад. Руки слегка согнуты в локтях и прижаты к корпусу. Лопатки зафиксированы в одном положении, плечи опущены вниз.

На выдохе из исходного положения сводите руки вместе, чтобы кулаки находились напротив груди.

На вдохе руки уходят в исходное положение. Не выпрямляйте локти до конца.

Выполняйте три подхода по 15-20 раз. Отдых между подходами — две-три минуты.

Сведение рук с эспандером на верхней перекладине

Техника выполнения

Закрепите эспандер на перекладине, рукоятки возьмите в руки. Встаньте к перекладине спиной.

Одна нога – впереди, другая – сзади. Корпус тела ровный и наклонён вперёд. Руки разведены в стороны и слегка согнуты в локтях. Лопатки зафиксированы в одном положении, плечи опущены вниз.

На выдохе из исходного положения сводите руки вместе, чтобы кулаки находились напротив груди.

На вдохе руки уходят в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 15-20 раз. Отдых между подходами — две-три минуты.

Если вы хотите иметь мощные грудные мышцы, включайте эти упражнения в свои тренировки. Используйте разную силу эспандеров, чтобы мышцы не привыкли к однотипной нагрузке и на протяжении многих месяцев росли.