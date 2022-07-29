Как солнце может мешать усвоению витамина Д, рассказала врач

Как солнце влияет на усвоение витамина Д? Стоит ли активно загорать?



Разбираемся вместе с врачом.

Солнце — главный источник витамина Д, который мы получаем вместе с загаром. Но даже частое принятие солнечных ванн не всегда обеспечивает нужный уровень этого вещества в организме. Такое может происходить при наличии некоторых болезней. Но есть ещё один нюанс, о котором многие забывают, — длительность пребывания на солнце. Об этом и поговорим.

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Есть мнение, что длительное пребывание на солнце мешает усвоению витамина Д из ультрафиолета. Так ли это?

В чём разница между витаминами Д, Д2 и Д3

Витамин Д мы получаем в неактивной форме — в виде витамина Д3, который поступает из продуктов питания, а также образуется в коже под воздействием ультрафиолета, и в виде витамина Д2, который поступает только с пищей. Какие продукты богаты этим веществом, рассказали в статье по ссылке ниже.

Обе эти формы равнозначны между собой и вместе составляют витамин Д (Д2 + Д3 = Д). По сути, эти формы витамина — предшественники самого витамина Д. Поэтому, прежде чем начать своё действие, витамин должен активироваться, то есть поменять свою химическую структуру. В организме это происходит в печени и почках.

Вначале неактивный витамин поступает в печень, превращаясь в промежуточную форму. Далее он поступает в почки, преобразуясь в активную форму. Именно в таком виде вещество и начинает своё действие в тканях и органах.

Как солнце превращается в витамин Д

Организм синтезирует химический элемент, фактически используя только солнечный свет. Вот как это происходит.

Солнце. Ультрафиолетовые лучи проникают в кожу и реагируют с присутствующим в ней с рождения веществом — 7-дегидрохолестеролом, который далее трансформируется в витамин Д3.

Печень. Витамин попадает в кровоток, а затем в печень, где и трансформируется в кальцифедиол.

Почки. Кальцифедиол поступает в почки, где превращается в кальцитриол (активную форму витамина Д), которая далее распределяется по всему телу через кровь.

Мешает ли солнце усвоению витамина Д

Основной источник внешнего накопления витамина Д — кожа. И чем она темнее, тем меньше образуется в ней этого вещества. Это связано с более высоким содержанием меланина в тёмной коже — пигмента, который определяет её цвет.

Меланин снижает выработку витамина Д, поскольку ограничивает поступление ультрафиолета в кожу. Поэтому чем больше мы загораем и чем темнее становимся, тем меньше в организме вырабатывается активных форм витамина Д. Так тело себя защищает, препятствуя избыточному образованию биологически активного вещества при длительном пребывании на солнце.

Поэтому лучше избегать активного загорания, использовать солнцезащитные кремы, носить панамки и одежду, защищающую от прямых солнечных лучей. Что носить в жару, чтобы защитить себя от перегрева, читайте в материале.

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