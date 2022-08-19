Что произойдёт с организмом, если проглотить косточку от вишни

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Можно ли есть косточки от вишни? Что будет, если случайно проглотить одну?

Вишня очень полезна для организма. Она богата витаминами C, B1, B2, B6, B9 и такими микроэлементами, как магний, кобальт, железо. Состав самой мякоти способствует укреплению кровеносных сосудов и предупреждает развитие анемии (малокровия).

Чем могут быть опасны вишнёвые косточки

В косточках вишни содержится некоторое количество амигдалина (витамин В17). Под действием желудочного сока он расщепляется на глюкозу и синильную кислоту (цианид). А синильная кислота в избыточном количестве — сильный токсин.

При её избытке происходит угнетение тканевого дыхания (различные биохимические реакции в клетках организма). Что в итоге приводит к дефициту энергии, а это негативно отражается на работе центральной нервной системы. Но ключевое слово здесь — «избыток». В больших количествах вредны даже полезные продукты. Что будет, если есть слишком много фруктов, читайте в статье по ссылке.

Сколько косточек можно проглотить без угрозы здоровью

В одной вишнёвой косточке содержится около 0,17 г цианида. Чтобы произошло серьёзное отравление, нужно съесть более 500 таких ядрышек. Посудите сами, такое вряд ли возможно.

Кроме того, отравиться можно, только если косточка повреждена — например, разломлена или надкусана. Иначе кислотности желудочного сока не хватит, чтобы расщепить твёрдую скорлупу. А значит, и синильная кислота не будет выделяться.

А вот в термически обработанных плодах и их косточках синильной кислоты почти нет. Это происходит потому, что при температуре более +75°C опасное вещество распадается и фактически испаряется.

Если вам попалась косточка в варенье или компоте и вы случайно её проглотили, ничего страшного не произойдёт. Даже если несколько косточек съест ребёнок, бояться отравления не стоит. А вот за его дыханием и стулом лучше последить — органы пищеварения у детей гораздо уже, поэтому косточке легче там застрять.

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