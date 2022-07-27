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Что будет, если съесть косточку от арбуза

Что будет, если проглотить косточку от арбуза. Объяснила нутрициолог
Елена Доронкина
Что будет, если съесть косточку от арбуза
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Особенно осторожными с семечками стоит быть тем, кто хочет похудеть.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Дорокнина</a>
Елена Дорокнина
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания

Что произойдёт с организмом, если съесть косточку от арбуза или дыни? Это опасно?

Конец июля — самое время для сочных ароматных арбузов, которые начинают продаваться как в супермаркетах, так и на рыночных развалах. Арбуз — любимая ягода для многих детей и взрослых. Это летнее лакомство не только вкусное, но и полезное: плоды арбуза богаты калием, магнием, железом, фосфором, натрием, а также витаминами A и B. Арбузные косточки, как правило, выбрасывают, но остаётся вопрос — что будет, если их съесть, не вредно ли это?

Чем полезны арбузные семечки

Есть страны, в которых арбузные косточки употребляют вместе с арбузом и никто не задумывается о том, чтобы их выбрасывать. Но в большинстве регионов России принято по-другому. А ведь семена арбуза способны восполнить суточную потребность человека в полезных веществах.

На самом деле арбузные семечки очень полезны. В их составе белки, жиры, витамины, минералы и пищевые волокна. Употребляют в пищу их как в сыром, так в сушёном и жареном видах. Но для лучшего усвоения косточек рекомендуется всё же их обжарить.

Из наиболее подходящих вариантов приготовления — прожаривание на сковороде или сушка в духовке. В первом случае можно добавить полстакана воды и чайную ложку соли. Во втором — уложить семечки на бумагу для выпечки и разместить на противне, поставить в разогретую до 160 градусов духовку и довести до состояния сухости.

Кстати, в последнее время в продаже можно найти арбузы без семечек, они также обладают ярким вкусом, долго хранятся и мало подвержены болезням. По цене они выше рыночной, так как вероятность гарантированного сбора урожая невысокая, плюс они не дозревают во время хранения.

Что можно приготовить из арбуза, если ягода в обычном виде вам уже надоела, рассказали в предыдущей статье.

Что приготовить из арбуза? Неожиданные рецепты Что приготовить из арбуза? Неожиданные рецепты

Почему не стоит есть арбуз с семечками на диете

Дело в том, что косточки арбуза достаточно калорийные — примерно 600 ккал на 100 г. Поэтому если вы следите за фигурой или находитесь на диете, этот продукт не для вас. Также семечки не рекомендуется употреблять беременным женщинам и детям до пяти лет.

Мифы об арбузных семечках

Семечки могут спровоцировать аппендицит

Это не более чем миф, так как в действительности арбузные косточки ничего подобного не вызывают, и врачи уже давно это опровергли.

Семечки вызывают непроходимость кишечника

Ещё один миф. На самом деле всё наоборот — богатые пищевыми волокнами семена очищают желудочно-кишечный тракт.

Что будет, если глотать арбузные семечки

Что будет, если вы или ваш ребёнок случайно проглотите арбузную косточку? Ответ прост — ничего страшного. Поверхность у косточки гладкая, но толстая — это может помешать нормальному перевариванию, но не более. Поэтому не нужно паниковать.

Помните: при правильном употреблении арбузных косточек вы принесёте организму пользу в виде минералов и витаминов, что очень даже неплохо для вашего здоровья.

А что случится с организмом, если есть арбузы каждый день, читайте в материале.

Что произойдёт с организмом, если есть арбузы каждый день Что произойдёт с организмом, если есть арбузы каждый день
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