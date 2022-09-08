Не делайте эти 10 вещей, если хотите здоровые зубы

Вы когда-нибудь задумывались о том, на что мы в первую очередь обращаем внимание при разговоре с собеседником? Как правило, это улыбка. Состояние зубов человека может сказать нам о многом: о его здоровье, образе жизни, вредных привычках, социальном статусе, финансовом благополучии. Красивые и здоровые зубы придают нам уверенности и дают возможность жить полноценной жизнью, вкушая все её прелести. Сегодня мы расскажем о 10 вещах, которые нельзя делать, если вы хотите сохранить здоровье зубов на многие годы.
Рассказывает, что категорически нельзя делать, если хотите сохранить здоровье зубов.
Пить сладкие газированные напитки
Основная причина, по которой сладкая газировка попала в этот список — высокое содержание сахара и изменение pH в полости рта в кислую сторону. Сахар является любимым лакомством не только сладкоежек, но и бактерий, которые вызывают кариес, а изменение pH в кислую сторону только способствует ускорению этого процесса. Выход – пить любимые напитки через трубочку и обязательно ополаскивать водой рот после их употребления. О том, какие ещё продукты вредны для зубов, читайте здесь.
Пренебрегать чисткой зубов
Зубы нужно чистить после каждого приёма пищи для того, чтобы бактерии не прикрепились к поверхности эмали и не начали разрушать её. Щётка должна быть подобрана индивидуально, с учётом всех ваших особенностей и потребностей. Правильную щетку поможет помочь выбрать ваш стоматолог. И не забывайте менять её раз в три месяца.
Курить
Стоматологи предупреждают: курение вредит здоровью полости рта. Сигаретный дым является фактором риска возникновения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и многих других проблем. Помимо утреннего кашля, в качестве неприятного бонуса вы получаете тёмный налёт на зубах, трещины на эмали из-за перепада температуры с въевшимся пигментом, проблемы с дёснами и неприятный запах изо рта.
Злоупотреблять алкоголем
Спиртные напитки способствуют вымыванию кальция из организма, а кальций – это важный элемент, который входит в структуру эмали. Берегите кальций, он нужен для прочности зубов и костей во всём организме.
Носить пирсинг на языке
Постоянный контакт пирсинга со слизистой оболочкой полости рта и поверхностью зубов может привести к необратимым последствиям. Хроническая травма слизистой чревата появлением злокачественных новообразований, а металлическая поверхность серьги может повредить твёрдые ткани зубов. Если вы – счастливый обладатель подобного украшения, рекомендуем заменить металл на более мягкий материал, например, пластик.
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Грызть твёрдые предметы
Ручки, карандаши и даже многими любимые семечки могут оставить неизгладимый след на поверхности ваших зубов, поэтому рекомендуем обдумывать важный план без ручек во рту, а семечки и орешки раскалывать не зубами, а руками.
Много нервничать
Хронический стресс очень часто является причиной ночного скрежетания зубами, перенапряжения жевательных мышц и головных болей. Во время сна мы не контролируем силу сжатия жевательных мышц и движения, которые совершаем челюстями. В результате получаем повышенную стираемость зубов и множество проблем. Они обычно решаются комплексно: совместно со стоматологом и психологом.
Избегать стоматологов
Очень важно раз в полгода посещать своего стоматолога. Во-первых, у вас будет возможность провести профессиональную гигиену и удалить весь скопившийся налёт и зубной камень. Во-вторых, стоматолог сможет увидеть все патологические процессы на ранней стадии и предотвратить их. А ещё есть несколько неожиданных причин, по которым стоит посетить зубного врача. Какие именно, читайте здесь.
Не следить за общим состоянием организма
Зуб – это орган, и его здоровье во многом зависит от общего состояния вашего организма. Старайтесь вести здоровый образ жизни, заниматься физической активностью, полноценно и разнообразно питаться, проходить ежегодные чек-апы и ответственно относиться к своему здоровью. И помните, профилактика всегда обходится дешевле, чем лечение.
Использовать народные методы лечения
Результаты после таких экспериментов очень плачевные, а иногда необратимые.
Вот список самых популярных и опасных «методов лечения».⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Прикладывать к зубу (к десне) чеснок/лук/сало. Можно получить ожог слизистой или столкнуться с аллергической реакцией.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Делать горячие компрессы, йодовые сетки/прикладывать лёд. Воспаление и отёк могут только возрасти. Также может произойти распространение инфекции по всему организму через кровь, повышение температуры. При долгом прямом воздействии льда возможно переохлаждение.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Смазывать зуб или слизистую «звёздочкой», гвоздичным маслом, спиртом. Можно получить ожог слизистой, аллергическую реакцию и отёк.
- Полоскать полость рта перекисью водорода. Забывая, что перекись водорода при полоскании необходимо разбавлять до определённой концентрации, пациенты получают обширные ожоги. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Принимать антибактериальные/противовоспалительные препараты без назначения врача. Организм может привыкнуть к препаратам, и в связи с этим они станут неэффективны при действительно важных ситуациях. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀