Не делайте эти 10 вещей, если хотите здоровые зубы

Они могут навредить не только полости рта, но и всему организму.

Вы когда-нибудь задумывались о том, на что мы в первую очередь обращаем внимание при разговоре с собеседником? Как правило, это улыбка. Состояние зубов человека может сказать нам о многом: о его здоровье, образе жизни, вредных привычках, социальном статусе, финансовом благополучии. Красивые и здоровые зубы придают нам уверенности и дают возможность жить полноценной жизнью, вкушая все её прелести. Сегодня мы расскажем о 10 вещах, которые нельзя делать, если вы хотите сохранить здоровье зубов на многие годы.

Ольга Филатова врач стоматолог-хирург Рассказывает, что категорически нельзя делать, если хотите сохранить здоровье зубов.

Пить сладкие газированные напитки

Основная причина, по которой сладкая газировка попала в этот список — высокое содержание сахара и изменение pH в полости рта в кислую сторону. Сахар является любимым лакомством не только сладкоежек, но и бактерий, которые вызывают кариес, а изменение pH в кислую сторону только способствует ускорению этого процесса. Выход – пить любимые напитки через трубочку и обязательно ополаскивать водой рот после их употребления. О том, какие ещё продукты вредны для зубов, читайте здесь.

Пренебрегать чисткой зубов

Зубы нужно чистить после каждого приёма пищи для того, чтобы бактерии не прикрепились к поверхности эмали и не начали разрушать её. Щётка должна быть подобрана индивидуально, с учётом всех ваших особенностей и потребностей. Правильную щетку поможет помочь выбрать ваш стоматолог. И не забывайте менять её раз в три месяца.

Курить

Стоматологи предупреждают: курение вредит здоровью полости рта. Сигаретный дым является фактором риска возникновения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и многих других проблем. Помимо утреннего кашля, в качестве неприятного бонуса вы получаете тёмный налёт на зубах, трещины на эмали из-за перепада температуры с въевшимся пигментом, проблемы с дёснами и неприятный запах изо рта.

Злоупотреблять алкоголем

Спиртные напитки способствуют вымыванию кальция из организма, а кальций – это важный элемент, который входит в структуру эмали. Берегите кальций, он нужен для прочности зубов и костей во всём организме.

Носить пирсинг на языке

Постоянный контакт пирсинга со слизистой оболочкой полости рта и поверхностью зубов может привести к необратимым последствиям. Хроническая травма слизистой чревата появлением злокачественных новообразований, а металлическая поверхность серьги может повредить твёрдые ткани зубов. Если вы – счастливый обладатель подобного украшения, рекомендуем заменить металл на более мягкий материал, например, пластик.

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Грызть твёрдые предметы

Ручки, карандаши и даже многими любимые семечки могут оставить неизгладимый след на поверхности ваших зубов, поэтому рекомендуем обдумывать важный план без ручек во рту, а семечки и орешки раскалывать не зубами, а руками.

Много нервничать

Хронический стресс очень часто является причиной ночного скрежетания зубами, перенапряжения жевательных мышц и головных болей. Во время сна мы не контролируем силу сжатия жевательных мышц и движения, которые совершаем челюстями. В результате получаем повышенную стираемость зубов и множество проблем. Они обычно решаются комплексно: совместно со стоматологом и психологом.

Избегать стоматологов

Очень важно раз в полгода посещать своего стоматолога. Во-первых, у вас будет возможность провести профессиональную гигиену и удалить весь скопившийся налёт и зубной камень. Во-вторых, стоматолог сможет увидеть все патологические процессы на ранней стадии и предотвратить их. А ещё есть несколько неожиданных причин, по которым стоит посетить зубного врача. Какие именно, читайте здесь.

Не следить за общим состоянием организма

Зуб – это орган, и его здоровье во многом зависит от общего состояния вашего организма. Старайтесь вести здоровый образ жизни, заниматься физической активностью, полноценно и разнообразно питаться, проходить ежегодные чек-апы и ответственно относиться к своему здоровью. И помните, профилактика всегда обходится дешевле, чем лечение.

Использовать народные методы лечения

Мария Дериглазова врач-стоматолог Результаты после таких экспериментов очень плачевные, а иногда необратимые.

Вот список самых популярных и опасных «методов лечения».⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Прикладывать к зубу (к десне) чеснок/лук/сало. Можно получить ожог слизистой или столкнуться с аллергической реакцией.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Можно получить ожог слизистой или столкнуться с аллергической реакцией.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Делать горячие компрессы, йодовые сетки/прикладывать лёд. Воспаление и отёк могут только возрасти. Также может произойти распространение инфекции по всему организму через кровь, повышение температуры. При долгом прямом воздействии льда возможно переохлаждение.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Воспаление и отёк могут только возрасти. Также может произойти распространение инфекции по всему организму через кровь, повышение температуры. При долгом прямом воздействии льда возможно переохлаждение.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Смазывать зуб или слизистую «звёздочкой», гвоздичным маслом, спиртом. Можно получить ожог слизистой, аллергическую реакцию и отёк.

Можно получить ожог слизистой, аллергическую реакцию и отёк. Полоскать полость рта перекисью водорода. Забывая, что перекись водорода при полоскании необходимо разбавлять до определённой концентрации, пациенты получают обширные ожоги. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Забывая, что перекись водорода при полоскании необходимо разбавлять до определённой концентрации, пациенты получают обширные ожоги. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Принимать антибактериальные/противовоспалительные препараты без назначения врача. Организм может привыкнуть к препаратам, и в связи с этим они станут неэффективны при действительно важных ситуациях. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀