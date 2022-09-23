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Как справиться с апатией и плохим настроением, чтобы улучшить свой день

Что делать, если вы ощущаете апатию? Простые способы почувствовать себя лучше
Мари Азнавурян Наида Саидова
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Как справиться с апатией и тревожностью
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В этот период важно позаботиться о себе, но делать это нужно правильно.

Наше настроение и внутреннее спокойствие зависят от множества факторов, которые, в свою очередь, могут зависеть от нас самих — или нет. Во втором случае остаётся только поддерживать равновесие. Собрали несколько советов, как спастись от апатии, тревоги и сделать любой день немного лучше.

<a href="https://www.championat.com/authors/6279/1.html">Мари Азнавурян</a>
Мари Азнавурян
эксперт в сфере пиар/нетворкинга, спикер

Как вернуть себя в режим и заставить что-то делать, когда всё идёт не так?

Есть три способа улучшить состояние, которые больше всего помогают мне справиться с трудными периодами.

  • В первую очередь пройтись пешком и погрузиться в хорошие воспоминания. Тем самым мы способствуем выработке эндорфина.
  • Просто сказать себе, как говорил царь Соломон: «И это тоже пройдёт».
  • Найти минимум пять пунктов, что хорошего было в этом дне. Например: я проснулась, я здорова, у меня есть руки и ноги, есть финансы, хобби и т. д.

Но есть и другие методы, которые могут подойти именно вам.

Как не поддаваться апатии

Апатия — это состояние психики, для которого характерно полное отсутствие или резкое снижение стремлений и интересов, подавленность эмоций, а также безразличие к происходящим событиям и окружающим людям.

Единственное, что вы можете сделать для себя в не зависящих от вас обстоятельствах — заботиться о себе.

Базовая забота начинается с тела. Режим сна и отдыха – главное и самое простое, что нужно выстроить для того, чтобы чувствовать себя лучше. Это кажется само собой разумеющимся, и многие люди просто не учитывают этот фактор в профилактике стресса. А между тем здоровый сон – это основа восстановления организма.

Больше двигайтесь, движение – это способ тела справляться со стрессом. Можно начать с уборки, отдать ненужные вещи или рассортировать те, что убираются в шкаф на сезон. Затем сделать зарядку или полноценную тренировку. Бег, скандинавская ходьба, плавание, фитнес. Многим очень помогает практика цигун или йога.

Проявление негативных эмоций с помощью тренировок поможет избежать неприятных последствий. Подробнее об этом читайте по ссылке ниже.

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Замечайте то, что вам нравится в людях, событиях и в этом дне. Важности когнитивных установок для профилактики стресса посвящено огромное количество научных трудов. Если вам удаётся фокусироваться на чём-то положительном, это запускает новые нейронные связи в мозге и открывает внутренние ресурсы психики.

Создайте полезные ежедневные ритуалы, которые будут вас отвлекать от состояния апатии. Например, попробуйте выполнять привычные действия левой рукой (так меняются нейронные связи) или читать несколько страниц бумажной книги перед сном.

8 способов сделать сегодняшний день лучше:

  • не забывайте о базовых потребностях — еда, сон и объятия по расписанию;
  • не злоупотребляйте средствами, которые влияют на психику;
  • не отгораживайтесь от близких, вместе легче пережить тяжёлый период;
  • не вините себя за апатию и отсутствие желания к жизни;
  • привнесите в день новизну и яркие впечатления — даже прогулки в парке может быть достаточно;
  • проведите генеральную уборку в доме, это позволит очистить пространство и мысли;
  • соблюдайте баланс труда и отдыха, делайте перерывы и ставьте посильные задачи — хотя бы на завтра;
  • сконцентрируйтесь на дыхании, сейчас можно найти множество дыхательных практик в свободном доступе.

Рассмотрели некоторые из них в предыдущем материале.

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