4 полезных упражнения из йоги для здоровой спины и красивой осанки

Из-за долгой работы за компьютером в неудобной позе вопрос здоровья спины актуален как никогда. Мышцам и суставам нужно давать полноценную разгрузку, чтобы избавиться от напряжения и дискомфорта. В этом могут помочь несложные упражнения. Наш сегодняшний комплекс можно делать в любое время, он займёт всего восемь минут.

Вадим Левашов профессиональный инструктор по йоге Показывает несложный комплекс упражнений для здоровой спины.

Волна

Техника выполнения

Сядьте по-турецки, руки можно положить на колени.

Максимально округлите спину, перекатитесь на копчик, подбородок опустите вниз. Двигайте корпус вперёд, стараясь опуститься животом как можно ниже к ногам.

На вдохе из нижней точки медленно прогнитесь в спине, раскрывая грудь вперёд, подбородок при этом старайтесь поднять как можно выше. Медленно вернитесь в исходное положение. Выполните несколько повторений.

После этого сделайте такую же «волну» к правому и левому коленям по очереди.

При выполнении ваши ноги должны оставаться неподвижными, двигается только корпус.

Делайте упражнение в течение двух минут.

Фото: istockphoto.com

Наклоны вперёд

Техника выполнения

Исходное положение такое же, перед началом упражнения потянитесь руками вверх.

Опустите корпус максимально низко, вытяните руки вперёд так, чтобы ладони касались пола.

По очереди надавливайте то левой рукой, то правой на пол, растягивая их.

Все движения делайте медленно, без рывков.

Выполняйте упражнение в течение двух минут.

Фото: istockphoto.com

Раскрытие груди

Техника выполнения

Сядьте по-турецки. Прогнитесь в спине, выпятите грудь вперёд. Руки поставьте за спину напротив таза, расправьте пальцы максимально широко.

Глубоко вдохните, прогнитесь в спине ещё сильнее, выталкивайте грудь вперёд, соединив лопатки. Раскройте грудную клетку и рёбра. Руками старайтесь отталкиваться от пола.

На выдохе оставайтесь в этом же положении. Выдыхайте за счёт живота.

Выполняйте упражнение в течение двух минут.

Фото: istockphoto.com

Вытягивание рук в стороны

Техника выполнения

Сядьте по-турецки. Перед упражнением скрепите руки в замок и потянитесь вверх.

Вытяните руки в стороны, пальцы расставьте широко, и потяните ладони на себя. Представьте, что вы пытаетесь раздвинуть стены, которые находятся по обе стороны от вас.

Выполняя упражнение, глубоко дышите грудью.

Теперь опустите кисти рук вниз и также тянитесь руками в стороны. Задержитесь так на несколько секунд.

Теперь выверните руки локтями вверх, пальцы также смотрят вверх. Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд, не забывая про натяжение.

Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение в течение двух минут.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Весь комплекс надо выполнять очень медленно, чтобы спина чувствовала напряжение. Следите за дыханием, оно должно быть глубоким. После практики можно немного помедитировать. Вариант медитации вы сможете найти здесь.