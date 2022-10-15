Почему лучше не лечить стресс и тревогу шопингом, рассказала психолог

Это может быть небезопасно не только для кошелька, но и для здоровья.

Существует много способов борьбы со стрессом и тревогой, один из них – компульсивный и неосознанный шопинг. Разбираемся, почему люди совершают ненужные покупки, как работает их психика в этот момент и как научиться контролировать тревожные импульсы.

Что такое компульсивный шопинг

Компульсивные покупки – это не просто трата денег, а навязчивая потребность приобретать товары, которые не являются необходимыми. Люди делают навязчивые покупки, чтобы улучшить настроение, поднять самооценку, получить социальную поддержку и справиться со стрессом. Такой шопинг часто приводит к сильному чувству стыда, вины и дальнейшего раскаяния. Компульсивный шопинг не признан отдельным заболеванием, однако многие эксперты считают, что он является формой поведенческой зависимости.

Ольга Палеха психолог, психотерапевт-практик В стрессовых ситуациях человек стремится найти источник радости и опору, чтобы отвлечься от тревоги за будущее. Один из лёгких способов – отправиться на шопинг и получить удовольствие от новых вещей. Действительно, шопинг помогает отвлечься от тревожных мыслей, страхов и погрузиться в радость.

Проблема возникает тогда, когда это единственный источник снятия тревоги и покупки совершаются компульсивно. Психологи называют подобный метод деструктивным и неэффективным, так как после кратковременного чувства удовольствия от покупки состояние растерянности и тревожности возвращается.

Почему человек совершает спонтанные покупки

Чтобы понять человека, склонного к спонтанным покупкам, нужно знать, что такое компульсивный шопинг. Когда возникает желание что-то купить, то эмоционально уравновешенные люди собирают информацию о товаре, сравнивают различные варианты, выбирают наиболее подходящий и только потом покупают его.

Неосознанное приобретение совершается по сокращённой схеме: у человека возникает желание, и он мгновенно его исполняет. У разных людей разная способность к самоконтролю. Так, люди, совершающие импульсивные покупки, обладают низким уровнем самоконтроля, легко впадают в апатию, чаще переживают вспышки агрессии и постоянно находятся в поиске ярких впечатлений.

Фото: istockphoto.com

Психика таких людей нестабильна, поэтому они реагируют на различные маркетинговые воздействия (рекламу распродаж, бонусов, акций). Им сложнее справляться с внутренними переживаниями, стрессом, тревогой, страхом одиночества. Они пытаются быстро подавить эти чувства, прибегая к одному из вариантов быстрого снятия внутреннего напряжения – шопингу.

Однако покупка ненужных вещей не приносит удовлетворения, становится вредной привычкой, причиной больших долгов и ссор с близкими. Такие покупки опасны ещё и тем, что могут быть симптомом одного из расстройств психики (невроза, тревожного расстройства, депрессии, пограничного расстройства личности). В последнем случае необходима помощь психолога.

Важные изменения часто начинаются с мелочей. И этим не грех воспользоваться, чтобы улучшить качество жизни. Как именно – читайте по ссылке ниже.

Как перестать покупать ненужные товары

После совершения компульсивных покупок у человека появляется чувство вины, он ощущает общее психическое истощение, которое проявляется в упадке сил, плохом настроении, безразличии к происходящим вокруг событиям. Постепенно желание купить что-либо превращается в зависимость, и это негативно сказывается на отношениях с другими людьми и приводит к финансовым проблемам.

Психологи предлагают следующие способы снятия стресса:

Займитесь спортом — йога, бассейн, пилатес. Прогуляйтесь на природе. Посмотрите комедию. Смех – лучшее лекарство. Пообщайтесь с близкими и друзьями. Сделайте дыхательные практики. Для этого нужно встать ровно, почувствовать опору на стопы, закрыть глаза и сделать 50 глубоких вдохов и выдохов. Посмотрите вокруг и опишите вслух 15 предметов. Какие они? Посетите психолога. Займитесь творчеством (пение, рисование, танцы, стихи и др.). Выпишите все мысли, которые возникли у вас в течение последних пяти минут, и затем порвите лист.

Почему импульсивное потребление не избавляет от тревоги

Компульсивная покупка чаще всего покрывает неосуществлённую эмоциональную потребность, позволяя получить быстрое, но непродолжительное удовлетворение. Это следствие чувства тревоги, растерянности и неуверенности в себе. Психологи связывают импульсивные покупки с низким уровнем осознанности. То есть, когда возникает импульс купить что-то, человек тут же следует за ним, не разобравшись, нужен ли ему этот товар или нет.

Ася Габисова нейропсихолог, кандидат в послы мира ООН, специалист в сфере клинической психологии Сейчас мир крайне нестабилен, каждый день происходит множество событий, инфополе пестрит не самыми радужными заголовками. А в связи с тем, что большинство людей не приучены ограничивать поток информационного шума и мыслить позитивно, программировать своё сознание, так или иначе на бессознательном уровне зарождается тревожность.

Подобно троянскому коню, тревожность оборачивается в мысли «я не могу контролировать свою жизнь, мои планы рушатся, я не знаю, что делать дальше, мне страшно», которые влекут за собой череду бездействий. Человек становится более апатичным, начинает больше спать, прокрастинировать, то есть в реальности бросает попытки предпринять какие-либо ключевые действия для контроля за качеством своей жизни.

Так как вся эта драма чаще всего разворачивается на бессознательном уровне, человек даже не понимает, что с ним происходит. И на смену апатии и грусти приходит безудержное желание взять что-то под свой контроль, почувствовать власть и провоцировать выброс гормонов счастья, так психика защищает нас от переизбытка стресса, который формирует тревожность, который, в свою очередь, может привести к депрессии.

А какой самый быстрой способ почувствовать власть (взять над чем-то контроль) и получить выброс дофамина? Все мы с детства помним ощущение счастья, когда нам дарят подарки или покупают новые игрушки, ведут в кафе. Именно поэтому, когда мы вырастаем, самым простым механизмом защиты от переизбытка стресса являются шопинг, вкусная еда, алкоголь, сигареты, игры.

Есть более экологичные способы порадовать себя. В предыдущем материале рассказали, как увеличить выработку гормонов счастья.

Ася: Я часто работаю с шопоголиками, и самое большое разочарование к ним приходит во время упражнения «десять вещей», смысл которого заключается в том, чтобы каждый день находить и избавляться (выбрасывать, продавать или отдавать на благотворительность) десять вещей, которыми человек не пользовался более 30–50 дней. Недавно, разбирая гардероб подруги, мы обнаружили более 20 вещей, которые она не надела ни разу. Сумма потраченных средств на эту одежду превысила 150 тысяч рублей.

Фото: istockphoto.com

Важно вовремя осознать, что с вами происходит, это можно сделать, задавая себе вопросы: для чего я это покупаю сейчас? Мне действительно это нужно? Я хочу купить это, чтобы почувствовать радость от покупки? А могу ли я получить радость как-то ещё?

С помощью этих вопросов можно смещать фокус внимания на более «экологичные» радости, например, встречи с друзьями, спорт, новые хобби. Но, разумеется, самым эффективным способом будет выявить причину тревожности и избавиться от неё, в этом вам точно сможет помочь терапевт. Тогда необходимость в зависимости просто отпадёт.